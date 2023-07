El congresista de Acción Popular Jorge Flores Ancachi no sólo uso el nombre de su colega de bancada María del Carmen Alva para justificar el recorte del sueldo a sus colaboradores, mencionó a tres más.

Cuarto Poder reveló audios grabados el 12 de enero pasado por parte del equipo de Flores Ancachi, en el que se le escucha decir: “Bueno, Maricarmen ya no lo dijo en buena onda, pero dijo: la gente acá es ingrata, cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar”.

Flores Ancachi, con sus 16 mil soles de sueldo, sin contar los pagos extras, dice que en diciembre del 2021 se le plantó a Maricarmen Alva, entonces presidenta del Congreso. Según él, ahí Alva le enseñó a apropiarse de los beneficios navideños de sus trabajadores.

Luego aludió a los congresistas Jorge Montoya, Jorge Cueto (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso ), quienes según Flores Ancachi también habrían recortado el sueldo a los trabajadores.

LEA TAMBIÉN: María del Carmen Alva formalizó denuncia contra Jorge Flores ante Comisión de Ética

“Cuando todavía estaba bien, (Maricarmen Alva) habló de Montoya, Chiabra, de los 3 militares, y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares. Como son militares han jalado militares. Sabes que (...) los militares los querían denunciar (porque les) están mochando”, señaló Flores Ancachi.

Montoya, Cueto y Chiabra negaron los recortes y aseguraron que tomarán medidas contra Flores Ancachi, a quien la Comisión de Ética planea investigar luego de la difusión de otro audio en el que mencionó que sus trabajadores le debían dar el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos que reciban.

Cueto añadió a “Cuarto poder” que Flores Ancachi debe ser desaforado. “Una persona de esa calaña no puede estar en el Congreso sentada junto a nosotros. Voy a hacer una denuncia por difamación de acuerdo a lo escuchado”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Jorge Flores acusa reglaje en su contra con el propósito de perjudicar su función parlamentaria

Por su parte, Montoya lo calificó como “un delincuente que tiene la carátula de congresista”.

Chiabra también recordó que Flores Ancachi fue grabando tratando de sobornar a un periodista en Puno en setiembre del 2021.

El pasado domingo 9 de julio, el programa Cuarto Poder presentó un audio de Jorge Flores, donde se pondría al descubierto que el legislador pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

Además, se escucha al congresista mencionar a sus trabajadores que la propia congresista María del Carmen Alva le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

