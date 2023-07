La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) formalizó una denuncia ante la Comisión de Ética contra su colega de bancada Jorge Flores Ancachi, quien la mencionó en un audio donde el parlamentario habría admitido apropiarse del sueldo de sus trabajadores.

Alva Prieto pidió a la presidenta de la comisión, Karol Paredes, que se realice una investigación exhaustiva tras la acusación contra Flores Ancachi, pero no solo por el recorte de sueldos de su trabajadores, sino también por el presunto soborno de US$ 250 mil.

“Solicito (...) se realice una investigación exhaustiva sobre las acciones del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, no solo en relación al recorte de sueldo de sus trabajadores, sino también en lo referente al presunto soborno de US$ 250 mil. Asimismo, pido que se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con el Código de Ética (...) y la legislación vigente en materia de corrupción”, se lee en el documento.

El pasado domingo 9 de julio, el programa Cuarto Poder presentó un audio de Jorge Flores, donde se pondría al descubierto que el legislador pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

Además, se escucha al congresista mencionar a sus trabajadores que la propia congresista María del Carmen Alva le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

“El año pasado, cuando asumimos, nos dice (María del Carmen Alva): chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca (y me dice) yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro”, comentó.