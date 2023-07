Cuarto Poder reveló una conversación entre el congresista Jorge Luis Flores Ancachi de las filas de Acción Popular que pone al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos de sus trabajadores. .

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50.pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

De acuerdo al reportaje el audio se grabó el 12 de enero de 2023, tres días antes, le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el discurso Flores Ancachi asegura que él ha sido generoso y les señala que no solo ha dado empleo a los asesores de su despacho sino también al equipo de asesores y secretario técnico de la Comisión de Energía y Minas que él preside. Dice, en el audio, que le ofrecieron cupos para contratar a terceros en esos puestos, pero que prefirió a los presentes, su gente de confianza, gente que ahora pone mala cara cuando se le pide parte del sueldo.

“Pero ustedes saben de que yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares y hoy que me arrepiento de no haber recibido ese dinero (...) Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, les indicó a los trabajadores.

El congresista Jorge Flores Ancachi hace referencia a una persona llamada Ronny como alguien que ha pagado S/ 1,000 a una cuenta que maneja su esposa.

" Rony no hizo (nada), el que chambeó fue su hermano. Rony creo que me alcanzó mil soles, no sé, mi esposa lo tiene anotado”, indicó.

Además, el parlamentario le asegura a sus trabajadores que la propia congresista Maricarmen Alva le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

“El año pasado, cuando asumimos, nos dice (Maricarmen Alva): chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca (y me dice) yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro”, comentó.

En otro momento Flores dijo que le reclamó a Maricarmen Alva como presidenta del Congreso el 2021, porque no le habían entregado su canasta navideña.

La congresistas Maricarmen Alva sostuvo que se trata de una “calumnia” y que la está usando.

“Se apoya en mi imagen de persona honrada diciendo si ella hace esto, yo también. Me parece indignante ese audio. Jamás he hablado con él de eso ni de mi bancada. (...) He trabajado en el Congreso como trabajadora también en mi bancada. Jamás aceptaría una cosa así, ni haría una cosa así”, apuntó.

Flores Ancachi, es investigado por el presunto delito de peculado en agravio del gobierno regional de Puno por el caso “Planillas falsas”, que data del año 2009. También está involucrado en el caso ‘Los Niños’.