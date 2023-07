La Comisión de Ética del Congreso de la República informó que promoverá una denuncia de oficio en contra del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, por presunto recorte de remuneraciones de sus trabajadores.

Así lo dio a conocer el grupo de trabajo a través de un escueto comunicado difundido por sus redes sociales.

Cuarto Poder reveló una conversación entre el congresista Jorge Luis Flores Ancachi de las filas de Acción Popular que pone al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos de sus trabajadores. .

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50.pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

De acuerdo al reportaje el audio se grabó el 12 de enero de 2023, tres días antes, le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Además, el parlamentario le asegura a sus trabajadores que la propia congresista Maricarmen Alva le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

María del Carmen Alva dijo que denunciaría a Flores. (Foto: GEC)

Esto provocó que la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva (Acción Popular) anunciara que denunciará a su colega de bancada ante la Comisión de Ética, luego Flores Ancachi le pidió disculpas.

“Las discrepancias políticas que hemos tenido en el seno de nuestra bancada no han nublado mi juicio y quiero ser enfático al afirmar que nunca he realizado ningún acto que vaya en contra de su imagen pública; sin embargo, entiendo que, como mujer y representante política, usted pueda sentirse afectada por este reportaje y, por ello, le ofrezco mis más sinceras disculpas”, se lee en el documento.