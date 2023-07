Un nuevo congresista se encuentra en el ojo de la tormenta por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

Ayer Cuarto Poder reveló una conversación del congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores Ancachi, que pondría al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador a su interlocutor.

LEA TAMBIÉN: Bases de Acción Popular piden la expulsión de Jorge Flores del partido tras denuncia en su contra

En los audios, Flores también le asegura a sus trabajadores que su colega de bancada, Maricarmen Alva le, dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

“El año pasado, cuando asumimos, nos dice (Maricarmen Alva): chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca (y me dice) yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro”, comentó.

Tras conocerse esta denuncia, Flores envió un oficio a Alva en el que le expresa sus más sinceras disculpas por haberla mencionado en sus conversaciones privadas; sin embargo, enfatizó que “las expresiones subjetivas de la reportera y la conductora son responsabilidad exclusiva de ellas”.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría pide investigar a Flores por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

“Las discrepancias políticas que hemos tenido en el seno de nuestra bancada no han nublado mi juicio y quiero ser enfático al afirmar que nunca he realizado ningún acto que vaya en contra de su imagen pública; sin embargo, entiendo que, como mujer y representante política, usted pueda sentirse afectada por este reportaje y, por ello, le ofrezco mis más sinceras disculpas”, se lee en el documento.

El legislador dijo que es plenamente consciente de que las expresiones privadas difundidas por Cuarto Poder han sido originadas “a partir de una acumulación de audios sesgados con el propósito de malinterpretar mis palabras esbozadas en un ambiente privado”.

“Pero soy enfático en mencionarle que rechazo las aseveraciones que tratan de hacer creer que he recibido propuestas o consejos indebidos de su parte”, añadió.

Según dijo, al momento de estas “grabaciones ilícitas” se encontraba emocionalmente vulnerable debido a la destrucción de su casa en Puno a causa de las protestas sociales que se realizaron en enero pasado.

En la víspera, Alva rechazó las declaraciones emitidas por Flores en los audios y anunció que lo denunciará ante la comisión de Ética del Parlamento.