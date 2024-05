El parlamentario Jorge Flores Ancachi solicitó a los periodistas que no se le involucre más con el caso “Los Niños”, ya que han pasado más de dos años y las autoridades no han logrado imputarle dichos cargos. El congresista aseguró que no entiende por qué los medios de comunicación insisten con ese adjetivo.

“Yo quisiera que entiendan mi posición. Han pasado dos años de este tema que se nos acusa a mí y a varios colegas por el caso de Los Niños. Quiero que sepan que soy un señor arquitecto, jamás me he referido con otros adjetivos. Yo no entiendo por qué los periodistas insisten en que Jorge Flores es “un niño”” , señaló.

“Siento una persecución por parte de los periodistas. Yo les pido a los periodistas que cuando se refieran a mí se vengan con el número del caso. No quiero escuchar más el tema de “Los Niños” porque ustedes no son la justicia para que puedan increpar a una persona”, agregó.

Renovación Popular pide el desafuero de Jorge Flores Ancachi. (Congreso de la República)

Insultó a periodista

El último domingo se conoció que el congresista Flores insultó a un periodista, luego que le preguntara por el caso “Los Niños”.

Como se recuerda, en un informe periodístico se habló sobre una reunión entre Flores Ancachi, el congresista Darwin Espinoza (también de Acción Popular) y Bélgica Arangoitia, a quien se refiere como “la tesorera” de los congresistas conocidos como ‘Los Niños’ dentro del partido.

“Te voy a denunciar a ti si eso no se demuestra. Me estás acusando falsamente. Es una falacia. Estoy cansado de que la prensa se dirija a Jorge Flores Ancachi, un señor arquitecto de Puno, como uno de Los Niños”, declaró.

Tras este impasse, el legislador pidió disculpas al hombre de prensa, justificando que le incomoda que lo ataquen al involucrarlo en un caso que para él está cerrado.

“Eso es lo que a mí me molesta. El último jueves cuando salía del comedor fui interceptado por un periodista y le dije que no iba a dar declaración y me colocó el celular en la cara y me increpó diciendo que soy “un niño” por qué no hace lo mismo con el otro congresista que estaba a mi lado. Si he ofendido alguien, le pido las disculpas del caso ”, sostuvo.

