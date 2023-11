Las denuncias en contra de Soto son diversas. Desde haberse beneficiado con una ley aprobada en el Parlamento (‘Ley Soto’), lo que hizo que se salvara de una condena de ocho años y ocho meses por el presunto delito de estafa y falsedad genérica, hasta de un presunto plagio en su tesis de doctorado.

Precisamente, la comisión de Ética del Congreso decidió abrirle una investigación solo por el caso de la ‘Ley Soto’, mientras que decidió archivar las denuncias que lo comprometía en un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores y por contratar a la tía de su hijo.

Durante este lapso de tiempo el también legislador de Alianza para el Progreso (APP) ha negado las imputaciones que pesan en su contra y reiteró que se ponía a disposición del grupo de Ética y de las autoridades. Pese al pedido de diversos legisladores no ha querido dar un paso al costado.

En agosto pasado ofreció una conferencia de prensa para responder por las denuncias que pesaban en su contra. Luego de ello, no ha vuelto a dar la cara ante la prensa, ni ha querido brindar entrevistas a los medios de comunicación.

Sin embargo, sí ha estado activo en sus redes sociales. El pasado 7 de noviembre escribió un mensaje para rechazar la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que acogió en parte la medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenó suspender el proceso iniciado en el Congreso en contra de sus magistrados.

LEA TAMBIÉN: Congreso da paso atrás y posterga debate de caso JNJ

En cuanto a las normas aprobadas durante estos 100 días de la gestión de Soto destacan la ley que erradica el matrimonio infantil, la propuesta que exime de responsabilidad penal a los ciudadanos respecto al uso letal de la fuerza en defensa propia, la iniciativa que crea las veedurías anticorrupción, entre otras más. Ayer se aprobó, en primera votación, el retorno a la bicameralidad, que incluye la reelección congresal; sin embargo, tiene que ser refrendada en una segunda votación

Además, se otorgó las facultades al Gobierno, por un plazo de 90 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, así como también se dio luz verde a los pedidos de la presidenta Dina Boluarte para viajar al exterior.

En este informe tres analistas políticos y tres legisladores, por separado, hacen una evaluación sobre lo que viene siendo la gestión de Soto y cuáles fueron sus aciertos y desaciertos.

La gestión Soto bajo la lupa de tres analistas políticos

Eduardo Dargent , politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

“Alejandro Soto ha llegado a ese puesto porque es un garante del statu quo”

“Estos 100 primeros días se concentran en lo negativo, pero no es solo por Alejandro Soto, sino que como es un presidente del Congreso de continuidad ha mantenido la impunidad del pasado. No ha habido un cambio de actitud para enfrentar los casos por los que se está criticando a la institución y, claro, se podrá decir que esas son las condiciones, pero lo que se ve es un gran pacto de mucha gente por no lidiar con los temas de reducción de sueldo a los trabajadores del Legislativo, cosas por el estilo.

Desde el inicio hemos visto que Alejandro Soto era una persona que no iba a poder dar explicaciones sobre varias cosas. Cualquier político sabe que si tú no puedes hablar, no puedes salir, no puedes conversar, obviamente ya partes en desventaja. Es bien difícil que pongas a alguien que cambie la imagen del Congreso si, en realidad, no quieres que cambien las cosas.

El legislador ha permanecido hasta ahora en el cargo por el apoyo de su bancada y por lo que vengo diciendo: es parte de un pacto de continuidad y de mantener las cosas igual, pero que es sólido. Él ha llegado a ese puesto porque es un garante del statu quo y mientras mantenga lo que los congresistas quieren, se quedará. Si han votado por él es que garantiza la continuidad.

Salvo que haya una metida de pata sensacional, Alejandro Soto está en una situación cómoda de no perder su puesto. Te da estabilidad, pero termina por afectar la imagen del Congreso, y no se podrá hacer nada para cambiarla”.

Eduardo Dargent. (Foto: Archivo El Comercio)

Arturo Maldonado, socio director del grupo de análisis político de 50+1

“Su gestión ha estado marcada por su inexperiencia del manejo parlamentario”

“La verdad es que su gestión no ha tenido muchos aciertos, todo han sido desaciertos. En la primera etapa hubo un error de querer negar lo innegable con respecto a las denuncias que tenía. Hubo varias denuncias que Alejandro Soto no ha terminado de responder adecuadamente y tuvo la fortuna de que después vinieron otros escándalos que dejaron en la sombra esta andanada de denuncias.

La segunda etapa de su gestión creo que ha estado marcada por su inexperiencia del manejo parlamentario. Ha habido una suerte de desorden en el Congreso, no se tenía una agenda priorizada de proyectos de ley. No se sabía que iba a entrar a discusión en el Pleno y, por lo tanto, eso podría generar cierta inestabilidad para saber qué se va a legislar o qué no. En una tercera etapa ha sido más regular, sin que esto signifique de que sea aceptable.

LEA TAMBIÉN: Documento de Oficialía Mayor contradice versión de Soto sobre viaje de legisladores a Rusia

Soto ha sido políticamente hábil en el sentido de que sabe muy bien con quien llevar la fiesta en paz, por ejemplo, es claro que durante su gestión no hay mayor critica al Ejecutivo, por lo tanto, se espera también que el Gobierno le devuelva el mismo trato. Hay una especie de confianza entre los dos poderes del Estado, cuando en realidad ambos poderes deberían estar en una dinámica de oposición real.

Es altamente probable que culminará su mandato. Tendría que pasar algo muy catastrófico como para que renuncie o sea censurado. Además, viene un periodo de descanso parlamentario. Eso le puede dar un nuevo aire al último tramo de su gestión, que no creo que sea diferente, se mantendrá igual.

No creo que dé la cara ante la prensa, no creo que lo considere necesario. Si es que ha podido sobrevivir la ola más intensa de denuncias sin dar la palabra, ahora lo que viene para él es un periodo de statu quo, que no requerirá dar la cara ante la prensa y rendir cuentas ante la ciudadanía. En ese sentido, tendremos un presidente del Congreso silencioso, sin que eso signifique que lo tengamos de una manera más vocal en los medios de comunicación”.

Arturo Maldonado

Luis Benavente, director de Vox Populi

“Ha mostrado una falta de manejo y de habilidad política”

“Hay un cuestionamiento bien fuerte al presidente del Congreso. Al inicio de su gestión hubo unas denuncias que aparecían casi a diario sobre temas comprometedores, bastante delicados. Yo sinceramente pensé que en algún momento se iba a ver obligado a renunciar. Pese a las críticas y denuncias, logró mantenerse y un respaldo político, principalmente de APP, y eso le permitió continuar, pero es una figura que ha quedado cuestionada en un momento en el que el congreso también está cuestionado. Entonces, muy lejos de contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución, ha contribuido con el deterioro de la imagen del Parlamento.

Creo que a lo largo de estos meses ha mostrado una falta de manejo y de habilidad política, destreza comunicacional y de recursos políticos y comunicativos. Si el señor es cuestionado y no enfrenta el tema, eso es negativo para él. Un político tiene que dar la cara, poner el pecho y responder ante los cuestionamientos. Si no responde simplemente lo que va a hacer es reafirmar los cuestionamientos y las sospechas que hay sobre su conducta política o sobre cualquier hecho que hubiera sido cuestionado en su pasado. No dar la cara en ciertas circunstancias es algo bastante grave y no creo que los políticos deban comparecer a diario ante la prensa o la opinión pública, pero hay cosas que sí deben responder, como lo son los cuestionamientos.

Respecto a su pronunciamiento en el que rechaza el fallo judicial que favoreció a la JNJ, creo que ahí lo que tiene que hacer un político es actuar con más calma, con más prudencia, con más cautela, pero él se manifestó de una manera muy emotiva. Estamos hablando de conductas políticas, de gestos, de ausencia de comunicación que marcan un poco su carácter. Parece que no ha estado preparado para ser congresista, y menos para ser presidente del Congreso.

La etapa más grave o fuerte contra el señor Alejandro Soto fue al inicio de su gestión, entre agosto y septiembre. En este momento, la intensidad de esos cuestionamientos ha bajado, no hay mayor tema coyuntural o de megadenuncias en su contra. Ha tenido el respaldo del señor (César) Acuña, que tiene mucho poder, y de su partido. En este momento hay unas pequeñas ráfagas que no creo que en las actuales circunstancias socaven su poder, o su investidura como presidente del Congreso, es probable que termine su gestión, salvo ocurriera un hecho escandaloso. Continuará un poco agazapado, sin fuerza política, sin liderazgo, pero quedará blindado”.

Luis Benavente. (USI)

¿Qué opinan en el Congreso sobre la gestión de Soto?

Gestión consultó a tres legisladores sobre estos 100 primeros días de la gestión de Soto al frente de la presidencia del Congreso, estas fueron sus respuestas.

Para el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, la gestión del legislador de APP va “de regular para más”. Según dijo, tuvo un inicio bastante lento y desordenado a raíz de las denuncias que pesan en su contra; sin embargo, dijo que de pronto percibió que poco a poco se ha ido posicionado.

“En cuanto a sus denuncias, es un tema muy personal y aún nos preguntamos por qué no dio respuestas a la prensa en su momento. Hubiera permitido esclarecer mucho más su situación, hubiera sido bueno que recorra casi todos los medios de comunicación, pero él ha optado por responder ante la comisión de Ética y la Fiscalía”, anotó.

Si bien reconoció que, hasta el momento, no ha podido dialogar con Soto, dijo que le gustaría reunirse con él para pedirle que ponga énfasis en algunas preocupaciones regionales, como el déficit hídrico.

“Temas como ese deben ser priorizados. Ojalá Alejandro Soto tenga más apertura en lugar de solo encasillarse a alguna agenda del bloque de derecha. Debe tener una mirada mucho más populista y descentralista, de acercamiento a las regiones”, recalcó.

Por su parte, Luis Aragón, de Acción Popular, reconoció como aciertos de la gestión de Soto el que exista cierto orden en la agenda del Pleno del Congreso.

“Hay algunos proyectos de ley que están siendo agendados oportunamente en materia de salud, educación, cultura y justicia. Creo que también hay una disciplina horaria, los Plenos están iniciando y acabando de manera puntual, hay un cierto orden y estructura en cuanto al manejo de las sesiones”, enfatizó.

En cuanto a los desaciertos, el legislador consideró que ya es momento que la Mesa Directiva que encabeza Soto debe hacer notar el “equilibrio de poderes”.

“Veo que de alguna manera existe una cierta parcialización a favor del gobierno de turno. Me gustaría que existiera más un control político, más visible (…) no percibo que esta Mesa Directiva sea de oposición al Ejecutivo, veo que es más ‘progobiernista’ y debería marcar la diferencia con ellos, sin que caigamos en cuestiones de desestabilidad”, aseveró tras colocar un 12 de nota a la gestión de Soto.

En la misma línea, Alejandro Muñante, de Renovación Popular (RP), coincidió con Aragón respecto al orden que hay en la agenda del Pleno, porque se respetan los acuerdos de priorización.

“Lo que está en la agenda es lo que se debate, no recuerdo que haya entrado un tema que no esté en la agenda. O sea, no es una situación que pueda ser marcadamente distinta, por ejemplo, los Plenos están empezando más temprano (…) en el tema de las comunicaciones del Congreso ha mejorado también, las redes sociales son un poco más interactivas”, dijo a este diario.

En lo que respecta a los desaciertos, reconoció que el legislador de APP no tuvo una buena reacción ante los medios de comunicación frente a las denuncias que lo involucran. A su juicio, esto “deterioró la imagen del Parlamento en su conjunto”.

“El punto negativo es quizás el trato que ha tenido con la prensa frente a sus temas personales, pero no ha sido así, por ejemplo, con algún asunto que compromete al Congreso en su conjunto”, anotó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.