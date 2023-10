La comisión de Ética aprobó ayer el informe de calificación que recomienda investigar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por su voto a favor de la ley de prescripción de la que se benefició.

Sin embargo, mandó al archivo otras dos denuncias que pesaban en contra del legislador de Alianza para el Progreso (APP). La primera está relacionada a la contratación de Yeshira Peralta Salas, la tía de su hijo, como auxiliar de su oficina parlamentaria, mientras que la segunda tiene que ver con un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.

Al respecto, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, negó que haya intenciones de blindar a Soto. En ese sentido, dijo que lamenta que se haya dado esa votación, que derivó en el archivo de estas dos denuncias que comprometen al titular del Parlamento.

“Lamento mucho el resultado de las investigaciones. Soy objetivo e imparcial y la Comisión de Ética, con la Secretaría Técnica, hemos sido tajantes. Si es que los votos no respondieron preguntemos a los congresistas. Yo lamento mucho que se haya dado esa votación; sin embargo, todavía existe el caso que pasaría a investigación (la prescripción) y vamos a ir hasta el final”, señaló a RPP.

Al ser consultado por la denuncia que pesaba contra Soto por un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores, Bazán consideró que sí habían las pruebas necesarias para abrir una pesquisa, por lo que remarcó que se le debe preguntar a los legisladores por su voto en contra de la propuesta.

“Nosotros hemos señalado que existían elementos suficientes para pasar a etapa de investigación. Lamento mucho la votación de los congresistas, repito, preguntemos a cada uno, pero creo que nos queda un caso que es importantísimo en el que vamos a ir hasta el final”, apuntó.

En cuanto al informe que recomendaba no investigar al legislador de APP por contratar en su despacho a la tía de su hijo, señaló que no habían elementos suficientes que acrediten un nepotismo.

“Existe una ley de nepotismo, existe un informe de Contraloría que indica que no existió esta relación o esta vinculación con caso de nepotismo. En este caso, nosotros nos hemos guiado y no podríamos determinar con las pruebas que tenemos que este caso debía pasar a investigación. No habían las pruebas necesarias para hacerlo. Yo no intento de ninguna manera defender al congresista Soto, hay que ser claros, pero también si no tenemos los elementos no se podía continuar”, enfatizó.

