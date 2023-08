Esta mañana la comisión de Ética aprobó iniciar unas indagación preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por tres casos que lo involucran.

El primer caso tiene que ver con la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo en su despacho. La votación fue fue por unanimidad.

El segundo caso está relacionado a su voto a favor de la Ley de Prescripción y, posteriormente, su uso para lograr el archivo de un proceso en su contra. Esto también fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, se puso a debate la denuncia respecto al presunto recorte de sueldos a los trabajadores su despacho y la creación de cuentas falsas por parte de sus asesores para atacar a otros legisladores. Se aprobó por unanimidad.

Al respecto, el presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán, explicó cómo será el proceso de las investigaciones y las diferentes etapas que afrontarán.

“El proceso de indagación dura un mes, luego de ello tendremos la parte de investigación formal; es decir, tendremos las audiencias que correspondan y, de ser necesario, llamaremos a los involucrados a la comisión de Ética”, indicó tras precisar que realizarán “un trabajo muy prudente”.

En ese sentido, estimó que todo el proceso de las investigaciones contra el legislador de Alianza por el Progreso (APP) podrían demorar tres meses como máximo.

“Yo planteo siempre máximo tres meses para todos los procesos, respetando siempre el debido proceso. No es que yo quiera dilatar el tema, hemos tenido casos que han durado cinco o seis meses, ahora lo que plantemos es en un máximo de 3 meses, respetando el debido proceso para cada acusado”, aseveró.

El legislador de Avanza País recalcó que en su grupo de trabajo no hay voluntad de encubrir absolutamente nada. En ese sentido, descartó los rumores de que un grupo de legisladores votarían en contra de cualquier sanción que se pida contra el titular del Parlamento.

“Se especula de que existe un bloque que quiere defender a (Alejandro) Soto. Si existiese ese bloque, indiscutiblemente hoy se hubieran opuesto a iniciar el proceso de indagación”, remarcó.

¿Qué pasará con las otras denuncias que pesan contra el presidente del Congreso?

Respecto a las otras denuncias que pesan en contra de Soto, Bazán recordó que presentaron una denuncia de oficio en su contra por tres temas que sí se pueden abordar, debido a que los presuntos hechos irregulares que habrían dado en su etapa de legislador.

“Lo que no se ha visto el día de hoy son temas que no corresponden porque ocurrieron fuera de su labor como congresista; o sea, antes del 27 de julio del 2021. Hay que entender eso y explicarle a la población, no es falta de voluntad en ver los temas. Si algún congresista quiere plantear alguna investigación, puede enviar su documento”, manifestó.

