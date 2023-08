Tras varios días en silencio, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ofreció el último viernes una conferencia de prensa para responder por las diferentes denuncias y acusaciones que pesan en su contra, y que lo han puesto contra las cuerdas.

En esa línea, aseguró que se ha puesto a disposición de la comisión de Ética, pero dijo que esta solo puede investigarlo por los actos ocurridos durante su gestión, no antes.

“Yo me someto a la Comisión de Ética, pero esta solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista, desde el 27 de julio del 2021 en adelante”, anotó.

En diálogo con RPP, el próximo presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán, saludó que el titular del Parlamento se haya puesto a disposición de su grupo de trabajo.

“En ese sentido, nos ahorra realmente el trabajo porque, lo dije en su momento, si el presidente no se allanaba, de manera particular yo iba a solicitar de que el tema sea vea de oficio, porque considero importante que se esclarezca esta situación, que se investigue hasta el final”, acotó.

El legislador de Avanza País adelantó que la comisión formalmente se instalará el próximo lunes 28, después de la semana de representación.

“En este caso (Alejandro Soto), en la primera sesión de la comisión de Ética lo que corresponde es que la mesa directiva dé cuenta de esta situación y, luego se inicie el proceso indagatorio. Se tiene que respetar el debido proceso”, acotó.

Si bien recordó que, de acuerdo al reglamento de la comisión de Ética, este tipo de casos podría demorar un par de meses en resolverse, remarcó que desde el primer día estará vigilante para fiscalizar que el proceso se haga con transparencia.

“Yo como miembro (de la comisión) doy la garantía de que no se alargará el proceso (contra Alejandro Soto). Se hará tal como corresponde”, añadió.

Al ser consultado por las posibles presiones que recibiría ante la investigación que se hará al titular del Parlamento, Bazán precisó que aquí no se trata de cuál sea su cargo, sino que este tiene que ser procesado como tal.

“El reglamento no distingue y discrimina si tú ocupas la presidencia del Congreso o no. Se tienen que respetar los plazos, los vamos a hacer obviamente, pero hay que ser muy cautos. Hemos visto que existen denuncias contra el presidente del Congreso en este momento, todos esos temas tienen que investigarse (...) no por ser presidente del Congreso vamos a dilatar los tiempos o vamos a determinar sanciones que no corresponden”, enfatizó.

Casos de legisladores ‘mocha sueldos’ serán priorizados

En otro momento, Bazán dijo que el caso de los legisladores denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores, conocido como ‘mocha sueldos’, serán vistos con prioridad.

Según dijo, si hay un consenso en el interior del grupo con las bancadas que la conforman, todos estos casos podrían estar viéndose en el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 2 a 3 meses.

Respecto al ‘blindaje’ que hubo en la legislatura anterior en favor de algunos legisladores investigados por estos casos, Bazán dijo esperar que con la recomposición de la comisión toda esta situación cambie de raíz.

“Voy a ser el primero en exhortar, sea presidente o no, a los miembros de la comisión que votemos responsablemente (...) espero que también las bancadas asuman de manera responsable”, señaló tras precisar que garantizará imparcialidad y objetividad en cada uno de estos casos.

