La situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se agrava cada vez más, pese a que aún no cumple un mes en el cargo.

El último domingo, Cuarto Poder denunció que trabajadores de su despacho pagaron con sus sueldos publicidad en redes sociales. El dominical accedió a unos chats que demostrarían que los empleados del titular del Parlamento, cada mes, entregaban su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria en favor del legislador de Alianza para el Progreso (APP).

No contento con ello, dicho programa denunció una serie de irregularidades que habría detrás de la construcción de la casa del presidente del Congreso en Cusco. Dos de los cinco pisos del inmueble habrían sido construidos fuera de la ley.

Un documento oficial de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco, al que accedió Cuarto Poder, confirmó que la vivienda de Soto está fuera de la zona arqueológica, pero dentro de la zona monumental. Es decir, en un lugar rodeado de restos arqueológicos donde solo se permiten predios de dos pisos de altura.

En diálogo con el dominical, el exalcalde de Yucay, Leocadio Madera, indicó que para el municipio el inmueble rompía con la normativa. “Claro, eso es evidente, porque los parámetros de construcción están reglamentados de acuerdo con ley (...) hasta ahora son dos pisos de acuerdo con la ley”, acotó.

Pese a estos dos últimos cuestionamientos, Soto se resiste a dar un paso al costado. Así lo señaló en una entrevista con RTV El diario del Cusco.

“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria, como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado será porque quienes me han elegido tienen que tener el argumento suficiente, y pueden hacerlo, ¿no?, pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, yo estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen”, señaló en esa conversación, a la que accedió Canal N.

En ese sentido, cuestionó a los medios de comunicación de Lima por, según dijo, “darle duro”; sin embargo, restó importancia a lo que los comunicadores puedan decir de él

“La prensa limeña no quiere perder y me da duro, y me sigue dando duro, ¿no? Pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso”, aseveró.

Añadió que los periodistas pueden tener cuestionamientos en su contra, pero precisó que todo eso se verá en instancias judiciales y no en el Parlamento.

“O sea, es como que me digan que yo tengo (una) casa que no tiene licencia de construcción o que me digan que yo, este...me he acogido a una supuesta ley que me ha beneficiado. Con eso, ¿qué cosa van a lograr? solamente descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso”, enfatizó.

Si bien Soto dijo respetar la decisión de algunos legisladores que impulsan una moción de censura en su contra, consideró que también se debe respetar la postura de otros parlamentarios que confían en él.

“Duela a quien le duela, yo he sido ungido como Presidente del Congreso, yo estoy casi un mes en el cargo. De tal manera, que si hay señores congresistas que quieren amparar una moción de censura, respeto su decisión, pero también que respeten la decisión de los otros congresistas que si confían en mi”, apuntó.

