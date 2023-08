El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encuentra en el ojo de la tormenta, pese a que recién lleva 20 días en el cargo.

El último domingo Panorama reveló que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) habría mentido en su declaración jurada para postular al Parlamento al señalar que no tenía ninguna deuda por concepto de reparación civil.

Según el dominical, este no habría pagado la caución de S/ 10,000 que le impuso la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco tras perder un juicio por difamación en el año 2013.

Tras conocerse esta denuncia, Soto evitó responder presencialmente y solo publicó un comunicado en sus redes sociales. Según dijo el legislador de APP, cuando se inscribió como candidato al Parlamento, en el año 2020, no figuraba ninguna deuda pendiente en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI).

“El compromiso económico mencionado en el reportaje proviene de una reserva de fallo condenatorio, no de una sentencia, en un proceso judicial con una persona natural, que incluía a un tercero civil responsable (empresa televisora), entidad que no hizo el pago de la reparación civil”, se lee en el texto.

Además, enfatizó que toda la documentación relacionada con su postulación fue “minuciosamente” revisada por los organismos electorales correspondientes. “Esta revisión exhaustiva no arrojó ninguna observación ni impedimento en relación con mi candidatura”, apuntó.

Esto, a pesar de que el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, recalcó que el caso del titular del Parlamento nunca llegó al pleno de su institución y que se quedó a nivel del desactivado Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco.

LEA TAMBIÉN: Cambio Democrático presenta iniciativa para derogar ley que favoreció a Alejandro Soto

Le exigen que salga a aclarar esta denuncia

Esta denuncia no pasó desapercibida en el Congreso. Desde las bancadas de Fuerza Popular (FP), Avanza País, Acción Popular (AP), Renovación Popular (RP) y Cambio Democrático-Juntos por el Perú consideraron que este comunicado no es suficiente y le exigieron a Soto que salga a aclarar públicamente esta denuncia.

“Con la misma firmeza con la que lo respaldamos con nuestro voto, pedimos a Alejandro Soto que aclare su situación legal frente a la grave imputación de falsa declaración (jurada). El Congreso no puede continuar en el ojo de la tormenta por actitudes personales de quienes lo dirigen”, indicó el legislador de FP, Alejandro Aguinaga, en sus redes sociales.

En la misma línea, Norma Yarrow, de Avanza País, consideró que el titular del Parlamento debería salir a los medios de comunicación a dar sus descargos, y no esperar a que el asunto se agrave más.

“No sé si (Alejandro Soto) debería renunciar o no, este es un tema de ética profesional. Y en este caso, si el presidente está seguro de que no ha cometido ninguna falta, que lo explique. No entiendo por qué se encuentra tan cerrado este asunto”, cuestionó tras precisar que el JNE también tendría que emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso de postulación de Soto.

Para el legislador de RP, José Cueto, esta denuncia que pesa en conta de Soto sería una causal para destituirlo en el cargo, por lo que lo conminó a dar las explicaciones del caso lo más pronto posible

“Sería una causal para que el presidente (sea destituido). Si no da explicaciones, se van a tener que tomar (acciones) y él ya lo ha dicho: ‘si presentan algo con pruebas, yo doy un paso al costado (...) es demasiado preocupante. Lo que más me saca de lugar es cómo los partidos presentan gente, no hacen realmente un filtro de la gente”, criticó en diálogo con RPP.

En tanto, Roberto Sánchez, de Cambio Democrático-JPP, consideró que el congresista de APP debería dar un paso al costado, de lo contrario, no solo sería censurado si no desaforado del Parlamento.

“Con esta evidencia de la declaración jurada, evidentemente las cosas se complican de manera absoluta. (Alejandro Soto) tiene las horas contadas y la cosa se agrava, porque va camino a su desafuero y censura (...) debe dar un paso al costado”, dijo a la prensa, tras precisar que el congresista ha incurrido en “conductas de cuestionable comportamiento ético”.

Si bien dijo que la censura de Soto es un tema que aún no se ha evaluado, el legislador de AP, Elvis Vergara, remarcó que lo primero que tiene que hacer el titular del Parlamento es salir a aclarar esta denuncia. “A veces cuando habla, más oscurece su situación. Ojalá que ahora aclare todo esto”, agregó.

Al cierre de la edición, el Parlamento informó en sus redes sociales que Soto brindará una conferencia de prensa el próximo lunes 28 para disipar todos estos cuestionamientos, tras la semana de representación. Es decir; esperará 14 días para recién pronunciarse en público.

Alianza para el Progreso sale en defensa de Soto

Desde Alianza para el Progreso (APP) saliendo en defensa de Soto. El portavoz de dicha agrupación, Eduardo Salhuana, indicó que la información que se difunde en contra de su colega de bancada es “incorrecta e inexacta”.

César Acuña salió en defensa del presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Según dijo, cuando Soto perdió el juicio por difamación en el año 2021, recién es notificado en mayo de ese año; es decir, un mes después de las elecciones presidenciales

“En consecuencia, cuando se produce la declaración jurada que Panorama mostró, era un documento correcto, cierto, porque él no tenía ninguna reparación civil inscrita en el registro, ni vigente. A partir de mayo recién es que le dicen: ‘señor usted ha sido vencido en el juicio, pague la reparación civil bajo apercibimiento de escribirse en el registro, lo que acredita que nunca estuvo inscrita esta reparación en dicha lista. Esa una información que quizá faltó corroborar con otros documentos del expediente judicial, por eso es que consideramos que la denuncia no tiene fundamento”, aseveró.

El legislador recordó que el titular del Parlamento ya ha señalado que se someterá a cualquier investigación y que acudirá voluntariamente a la Comisión de Ética. Será ese grupo de trabajo el que determinará cualquier tipo de responsabilidad, apuntó.

Por su parte, el fundador de APP, César Acuña, criticó a los medios de comunicación por informar sobre las denuncias y procesos judiciales que involucran a Soto.

“Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis política que afecta a los peruanos (...) desde el día 26 de julio hasta ahora todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país porque este tipo de comentarios no ayudan para que haya inversión”, dijo ante la prensa.

A su juicio, este tipo de denuncias contra el presidente del Parlamento generan inestabilidad y afectan al país.

“Hoy más que nunca necesitamos estabilidad. No podemos estar pensando en censurar al presidente del Congreso a cada momento. En este momento tenemos que meditar, apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país”, apuntó tras precisar que no se opone a que investiguen a Soto.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular adelanta que no respaldará eventual censura de Soto a la Mesa Directiva

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.