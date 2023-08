La congresista Flor Pablo (no agrupada) ha enviado un oficio a la Oficialía Mayor del Parlamento pidiendo que apenas se instale la Comisión de Ética se inicien las investigaciones contra el titular de este poder del Estado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por la denuncia de contratación de su cuñada, Yeshira Peralta Salas.

El documento cita una investigación periodística del programa “Al Estilo Juliana”, el cual reveló que Peralta Salas fue contratada desde el 27 de julio de 2021 a la actualidad en el despacho de Soto.

“Le solicito que, una vez instalada la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso para el presente periodo anual de sesiones, se sirva correr traslado de mi pedido a quien sea nombrado Presidente de la citada comisión, con la finalidad de que se inicie una investigación de oficio contra el congresista Alejandro Soto, a la brevedad posible”, se lee en el oficio.

Asimismo, Pablo Medina resaltó que en caso de demostrarse una falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria.

He solicitado que la Comisión de Ética, ni bien sea instalada, investigue de oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a raíz de la denuncia periodística que pone en cuestionamiento su criterio de contratación de personal y ética parlamentaria.#ElCongresoEnOrden pic.twitter.com/SuRspUbATg — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) August 7, 2023

Previamente, el presidente del Congreso ha negado un presunto conflicto de intereses y ha remarcado que no existe algún impedimento para la contratación de un familia en segundo grado porque no está casado con la madre de su hijo.

“Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la señorita Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa ni es mi conviviente. No es mi pareja, tuve una relación fugaz y producto de ello tengo un niño de 11 meses, al cual se le está exponiendo innecesariamente. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no estoy casado ni es mi conviviente”, dijo para Punto Final.

