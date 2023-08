A una semana de jurar en el cargo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ya enfrenta posibles mociones de censura en el cargo a raíz de las 55 investigaciones fiscales que presuntamente registra.

Al respecto, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, adelantó que su grupo no respaldará ninguna eventual censura de Soto.

“Esperamos que no haya ninguna censura, que no desestabilicemos al Congreso. Esperamos que el presidente, entiendo yo que está aclarando los temas que se le han imputado”, señaló a RPP.

Para la legisladora fujimorista hay una exageración en torno a las acusaciones que enfrenta el titular del Parlamento. En ese sentido, dijo esperar que este salga a aclarar cada una de estas denuncias.

“Está bien que (Alejandro Soto) aclare y finalmente se pueda establecer y dar estabilidad al Congreso”, remarcó.

Respecto a la posibilidad de que Fuerza Popular apoye una eventual censura de Soto para ocupar la presidencia del Parlamento, Juárez lo descartó de plano.

“De ninguna manera, (queda)descartado absolutamente. Nosotros respetamos la elección que se ha dado, respetamos a la Mesa Directiva y respaldamos por supuesto al presidente del Congreso”, manifestó.

En la víspera, el titular del Parlamento dijo que no se aferra al cargo y se puso a disposición de la Comisión de Ética a fin de que lo investiguen.

“Estoy a disposición de la comisión de Ética como he dicho y ratificado, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se han caído a 9 y ahora se cae 3, demuestra pues que no hay una investigación seria”, cuestionó en diálogo con la prensa.