El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aseguró que no tiene ningún acercamiento con el Poder Ejecutivo, por lo que aseveró que fiscalizará y hará el control político pertinente.

“No voy a renunciar ni como congresista ni como presidente del Congreso a mi legítimo derecho de fiscalizar y hacer control político. No tengo ninguna alianza ni acercamiento con el poder Ejecutivo”, manifestó en diálogo con Punto Final.

Al ser consultado sobre un posible escenario en el que la presidenta Dina Boluarte renuncie al cargo o sea vacada por el Parlamento, Soto señaló que ese no es un temas prioritario, pero que “todas las posibilidades están dadas”.

“No lo he pensado, pero todas las posibilidades están dadas. Viendo lo que realmente acontece en el país ese no es un tema prioritario para mi presidencia ni para la Mesa Directiva. Creo que hay que darle sostenibilidad a esta gestión y que se atienda lo que se ha dado en el mensaje presidencial una cosa es el discurso y otra es la realidad”, precisó.

En relación al discurso que brindó Boluarte Zegarra en el Palacio Legislativo por Fiestas Patrias, el titular del Congreso sostuvo que con los ofrecimientos que hizo no ha contestado a todos los sectores, pero subrayó que “todas las posibilidades están dadas”. Además, destacó la propuesta para luchar contra la delincuencia.

En otro momento, cuando le preguntaron sobre quién le propuso encabezar la lista de la Mesa Directiva dijo que fue elegido por el comité político de Alianza para el Progreso (APP). Según indicó fue elegido por ser un candidato del interior del país con una alta votación así como por tener una gran producción legislativa, pues ha presentado más de 200 iniciativas legislativas.

Denuncias en su contra

Asimismo, Alejandro Soto sostuvo que no existe vigente ninguna denuncia en su contra ni investigaciones pendientes. Del mismo modo, aclaró que no ha sido sentenciado por casos de difamación.

“Las medias verdades son peor que las mentiras. De ninguna manera me sentenciaron por difamación. Eso no ha sucedido”, anotó.

Denuncias a congresista por ‘mochasueldos’

El presidente del Congreso también manifestó que en la Mesa Directiva, ellos no son jueces ni fiscales al ser consultado sobre las denuncias en contra de los legisladores que van desde recorte de sueldos hasta despidos injustificados.

“Nosotros no somos jueces ni fiscales quien sanciona es la comisión de Ética y la de Acusaciones Constitucionales”, expresó.” Son casos resueltos, ¿qué podría hacer la Mesa Directiva”, añadió.

