En esta segunda parte de la entrevista, el también exgobernador de La Libertad hace un balance de la gestión de Alejandro Soto al frente del Legislativo, así como se pronuncia por la próxima elección de la Mesa Directiva, previsto para fines de julio.

-Pese a las críticas, la Mesa Directiva que encabeza Alejandro Soto ratificó el aumento de la remuneración congresal a partir de la próxima legislatura. ¿Qué sensación le deja esa medida?

Yo, en mi calidad de secretario general de APP, me he reunido con el presidente del Congreso y lo que me manifestó es que no representa un incremento remunerativo y que lo que se ha hecho es nivelar los gastos operativos cuando los congresistas tienen que salir de su jurisdicción o tienen que ir a hacer un trabajo de acercamiento a la población. Cualquiera sea la naturaleza jurídica de este incremento, para APP es una decisión desacertada de la Mesa Directiva y, con ella, la del presidente de la institución, Alejandro Soto.

-¿Por qué lo dice?

Porque no es el momento de hacer algún tipo de reajuste (en el sueldo congresal) por lo que estamos viviendo como peruanos. Hoy estamos viendo que la pobreza monetaria se ha incrementado y creo que ahí si necesitamos ciertas muestras y desprendimientos que nos acerquen a la población. Entonces, no ha sido para mi una buena decisión. Por más que sea necesaria, no ha sido el momento, así que esperamos que, en su momento, en los otros órganos del Congreso que existen, como el Consejo Directivo, de repente se puedan reevaluar.

-¿La justificación que le dio Soto para aprobar esta medida fue convincente?

Lo que me dijo el presidente del Congreso es que él, en la Mesa Directiva, volvió a poner en agenda el tema para su análisis, pero no hubo consenso para dejar sin efecto ese acuerdo. Entonces, es una cuestión formal que él, en todo caso, ha respetado, pero reiteramos nuestro llamado a que someta a Consejo Directivo esta decisión al haber un importante número de parlamentarios que se oponen a esto.

-A un poco más de dos meses de culminar la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso, ¿cómo la califica?

En los últimos años lo que ha vivido políticamente el país ha sido convulso. Ha sido bastante inestable y creo que este último año, mas bien, ha podido encontrarse cierto grande de estabilidad, sin llegar a lo que puede representar lo perfecto. Creo quela gestión de Alejandro Soto ha sido una gestión aceptable, en la que democráticamente se han podido debatir las diferentes posiciones políticas e ideológicas, y eso es importante dentro de una democracia. Más allá de los cuestionamientos y golpes que recibe el Parlamento, esta gestión ha podido sostener y mantener institucionalmente el equilibrio en el país en este ultimo año.

-¿Qué es lo que más destaca de la gestión de Soto?

Se ha podido escuchar al Ejecutivo, se ha interpelado ministros cuando ha habido la necesidad e, incluso, se presentaron mociones de censura en contra de algunos ministros que se han sido debatidas. También se han aprobado algunas normas que provienen de distintos sectores. Ha habido un ejercicio democrático dentro del Parlamento y las decisiones que se toman nos pueden o no gustar, pero ese ejercicio, en el aspecto formal, ha sido positivo.

Luis Valdez consideró que Alejandro Soto cometió un error al no salir a aclarar las denuncias que pesaban en su contra en los medios de comunicación. (Foto: Congreso).

-Sin embargo, también se han aprobado algunas normas polémicas, como por ejemplo, la ley que elimina las elecciones primarias o la que golpea el proceso de colaboración eficaz, entre otras...

Habrá que evaluar la calidad de normas que se han aprobado y las decisiones que se tomaron, pero, en suma, yo he sido muy crítico del presidente del Congreso, pese a que es de mi propio partido. Cuando han habido posiciones desacertadas, como el no haber dado explicaciones cuando se le ha requerido ante los medios de comunicación, para mi eso ha sido uno de sus errores, pero también tengo que hacer una evaluación integral y dentro de todo creo que ha tenido un ejercicio democrático.

-Precisamente, Soto también mantiene un prolongado silencio y no ha salido a hablar ante los medios de comunicación, al igual que Dina Boluarte. ¿Cuál es su posición?

Lo he dicho y reafirmo que ha sido un error de su parte y, personalmente, considero que lo tiene que asumir. Él hará su propio diagnóstico y evaluación posterior si fue lo más conveniente o no, pero a mí me hubiese gustado ver a un Alejandro Soto con un mayor liderazgo para enfrentar, incluso, los embates políticos. La crítica es parte de la democracia también, es parte de la política. Entonces, si uno no puede lidiar con la crítica y la denuncia, hay que hacer un trabajo personal. Pero aquella persona que dirige una institución como el Parlamento está en el deber de dar la cara y también dar las respuestas y explicaciones que se le exigen. Es parte del quehacer democrático.

-Pero, ¿desde APP le hicieron llegar a Soto su molestia por esta postura asumida?

Él debe hacer su autocrítica, su evaluación y expondrá sus respuestas. Como partido le hicimos llegar siempre, a través de todos los canales de comunicación, nuestra posición, pero también sabemos de los límites que tenemos como agrupación política y de la autonomía que ellos tienen y gozan como congresistas.

Elecciones a la Mesa Directiva y situación interna de APP

-En julio próximo se realizará las elecciones para la Mesa Directiva del Congreso. ¿En APP piensan seguir en alianza con el bloque democrático?

No hay una alianza con las demás bancadas, lo que hay son gestos democráticos. En democracia uno conversa para buscar equilibrios y eso es lo que se ha hecho para la conformación de esta mesa. Para la próxima Mesa Directiva tocará hacer el mismo ejercicio y algunos grupos tendrán que declinar o posponer sus intereses. Habrán bancadas que querrán presidir el Congreso, pero también será sujeto a análisis y evaluación. Ese trabajo político se iniciará en las próximas semanas y los partidos deberán sostener los acuerdos que puedan adoptarse, lo que no significa que esto se acerque a una repartija o un tipo de interés particular por dirigir el Congreso. Aquí tiene que deponerse todo tipo de interés particular para dar, en primer lugar, institucionalidad al Parlamento, pero también gobernabilidad. Es mejor sentarse con todas las bancadas y ver una fórmula que nos permita seguir transitando por este camino de la política.

-¿Cuando inician formalmente las reuniones con los otros grupos?

Se escuchan muchos nombres de las personas que podrían presidir la próxima Mesa Directiva, pero todavía no se producen reuniones certeras para ir analizando ese puesto. Eso todavía no se ha dado institucionalmente y claro, se escuchan algunos voces y nombres, pero eso creo que pasa por un nivel de especulación. Las reuniones normalmente ocurren a fines de junio e inicios de julio. Todo esa varía de acuerdo a la coyuntura. A veces aparece una denuncia o algún tipo de situación que te exige tomar distintas determinaciones. Por eso es que calculo que en la última semana de junio iremos definiendo posiciones mientras se acerca la fecha de la votación.

-¿Están a favor de incluir más bancadas de izquierda en la Mesa Directiva para generar consenso?

Mire, actualmente tenemos a Perú Libre en la Mesa Directiva y creo que por parte de dicha agrupación, que es de izquierda, no ha habido ninguna queja en contra de la Mesa o el Parlamento en su conjunto. Entonces, me parece que esta ha sido una Mesa Directiva bastante plural y, por lo menos, ha tenido la tranquilidad de ponerse de acuerdo en determinadas situaciones y momentos. Creo que, de la misma forma que han podido dirigir el Parlamento, van a ponerse de acuerdo también para elegir a la nueva gestión y podernos llevar al camino de la estabilidad política. Creo en las mesas plurales, no creo en los sesgos, tienen que ponerse de acuerdo y elegir a las personas más capaces.

-¿APP irá a la reelección en la presidencia del Congreso o piensan ceder el puesto a otra bancada, como Fuerza Popular?

A mí me gustaría ver una presidencia del Congreso en manos de Fuerza Popular. Me gustaría porque, al margen de que sean democráticos, también es un espacio para que demuestren su madurez y, en todo caso, la superación de algunos antecedentes que ellos tienen en su pasado político. Entonces, sería una buena oportunidad para demostrar a los peruanos que han alcanzado un grado de madurez y que tienen la intención de sobreponer al Perú sobre cualquier interés.

-¿Cree usted que en Fuerza Popular aceptarán esa responsabilidad?

Yo he visto en la interna que Fuerza Popular, en determinados momentos, ha sido bastante benevolente para dar un paso al costado y dar la presidencia, por ejemplo, a APP o a Avanza País. Han sido desprendidos y tengo que reconocer democráticamente esos gestos. Entonces, APP, respondiendo a ese gesto político y democrático, también le tiende un puente a Fuerza Popular para que puede presidir el Parlamento.

-Entonces, ¿eso quiere decir que no piensan ir a la reelección?

Tal vez con el señor Alejandro Soto no, pero sí tenemos otros congresistas calificados, como Eduardo Salhuana y Lady Camones. Entonces, en la bancada de APP hay otros congresistas que merecen la oportunidad de dirigir el Parlamento, pero más allá de los cuadros políticos que tenemos, también entiendo que otras bancadas tienen cuadros y la decisión ya quedará en un análisis mayor que se haga entre los partidos y sus bancadas.

-¿No lo descartan?

Mire, APP siempre va a estar al servicio del país. Si la mayoría de las bancadas le vuelve a dar la confianza a APP, estaremos en la capacidad de seguir dando gobernabilidad al Parlamento y al país. No vamos a escondernos ni escaparnos a las responsabilidades que tenemos con la Nación. Así que eso dependerá de los acuerdos y reflexiones políticas que se hagan, pero particularmente me gustaría ver una presidencia de Fuerza Popular y ya dependerá de ellos si asumen ese desafío, si le demuestran al país el grado de madurez que probablemente hayan podido alcanzar.

Luis Valdez dijo que le gustaría ver a Fuerza Popular en la presidencia del Congreso. (Foto: @KeikoFujimori / Twitter)

-El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones de Magaly Ruiz, investigada por recortar el sueldo a sus trabajadores. ¿Qué hará el partido con la legisladora?

En primer lugar, el presidente del partido (César Acuña) le ha pedido de manera pública que presente su licencia a APP y a la bancada, y ya lo ha hecho. Ha pedido licencia y saludo su posición de no quedarse en el grupo mientras dure su proceso. En APP apoyamos todo tipo de investigación, sea contra la congresista Magaly Ruiz o cualquier otro militante. Creo que las instituciones de justicia tienen que hacer su trabajo y apoyaremos cualquier determinación que tome el sistema de justicia. Si se determina que la congresista es responsable, pues nosotros no solo lo respetaremos como corresponde, sino también tendremos que optar por lo que determina el estatuto y la ley. Entonces, no vamos a blindar absolutamente a nadie.

-El asesor de Ruiz, Johny Romero, indicó que parte del dinero recortado a su sueldo fue destinado a una campaña política de APP en Trujillo. Él ha sindicado al señor Martín Namay, gerente general del gobierno regional de La Libertad...

En primer lugar conozco a Martin Namay desde hace varios años. Él empezó muy joven como regidor en una municipalidad en Trujillo. Tiene una trayectoria política. Nunca lo he visto en alguna situación irregular, es una persona bastante educada, respetuosa de la ley y el buen trato. Me cuesta creer estas imputaciones, pero, en todo caso, las autoridades tienen que hacer su trabajo. Pero tampoco soy partícipe de descalificar a una persona por el solo hecho de conocerse la declaración del señor Romero, a quien sí conozco, pero con quien no he tenido mayor vinculación. Desde APP damos todo el respaldo político a Namay, pero eso no significa que la Fiscalía no pueda investigar. Que haga su trabajo, que lo investigue y él tendrá que dar respuesta a las dudas que existan.

-¿Cuál es la autocrítica que se hace desde APP con los legisladores acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores?

APP es un partido que tiene 400,000 militantes. Es el partido que tiene más militantes en el Perú y si, efectivamente, debo reconocer y asumimos con mucha hidalguía estos problemas políticos que hemos tenido como institución. Hemos mejorado los filtros. No solamente vemos sus antecedentes penales, judiciales, sino también hacemos una investigación interna para saber quienes son sus familiares, pero lamentablemente hay un espacio bastante subjetivo que es permeable, que no nos permite entrar al fuero interno de las personas. Eso nos genera, a veces, unos problemas, pero no es que nosotros busquemos incurrir en esto.

-Usted que conversa con César Acuña, ¿qué postura tiene él sobre las denuncias que pesan sobre los congresistas de su partido?

Conozco a César Acuña hace casi 30 años y sé de sus principios y valores. Sé que es una persona honesta, transparente, que le molesta cualquier tipo de hecho ilícito, irregular. Políticamente los adversarios pueden decir cualquier cosa, pero yo personalmente lo conozco y sé que le molesta todo eso. Entonces, nadie nos puede decir que el presidente o el partido está buscando a personas de dudosa procedencia o reputación para sumarlo a sus filas, pero lamentablemente hay algunos espacios (fuero interno) en el que no podemos entrar. Cuando hayan hechos que atentan contra la moral, la buena costumbre y la ley, siempre seremos firmes en reprochar y pedir las sanciones que correspondan.

SOBRE EL AUTOR Carlos Hinostroza Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.