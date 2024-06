En entrevista con Gestión, el congresista no solo confirma que ya ha tenido contacto con legisladores de otras cuatro bancadas, sino también hace un balance de la gestión de Alejandro Soto y se pronuncia por las declaraciones que dio Jaime Villanueva en su contra, tras involucrarlo en un presunto intercambio de favores.

-A menos de dos meses de culminar la gestión de Alejandro Soto al frente de la presidencia del Congreso, ¿cómo lo evalúa?

Ha sido una gestión que no ha tenido ningún tipo de sintonía con la población ni con los medios de comunicación. Eso es grave porque, definitivamente, el titular de un poder del estado como el Legislativo tiene que tener esta relación permanente con los medios de comunicación. Él no ha abierto absolutamente las puertas a ningún medio y parece que no le interesa. Es preocupante porque no se ha tratado de difundir y dar conocer a la población algunas iniciativas legislativas que han sido importantes y que fueron aprobadas en el Pleno. Si no hay sintonía con los medios y con la población, entonces, todo el trabajo que se pueda realizar quede absolutamente en nada, pero hay otro hecho negativo.

-¿Cuál?

Hemos visto que no ha habido austeridad en algunos gastos en el Congreso que están todavía en investigación. Hay informes periodísticos que dieron a conocer esto y todo está a nivel de la Contraloría, pero se tiene que investigar. Creo que también no ha sido correcto el tema del aumento de los bonos, sueldos, e insisto en que debió existir austeridad.

-¿Rescata algún aspecto positivo de la gestión de Soto?

Que algunas leyes se hayan priorizado, como por ejemplo, en materia de salud, educación y agraria. Sí se han aprobado y eso es bueno.

-APP ha anunciado su interés en postular a la reelección en la presidencia del Congreso, ¿qué le parece?

Bueno, tienen todo el derecho de hacerlo, pero no me parece congruente con las prácticas democráticas que tienen que haber en el Congreso. En el Parlamento existen diferentes bancadas de centro, derecha e izquierda. Entonces, querer que solo una bancada tenga el poder de manera consecutiva en el Legislativo, al margen de si hubiera sido o no buena la gestión de Soto, no conviene.

-¿Por qué lo dice?

El que gobierna en el Congreso no es Alejandro Soto, sino César Acuña. Entonces, eso lo sabe todo el mundo. No tengo nada contra el señor Acuña, pero que otra vez esté gobierne el Congreso no me parece prudente.

-En APP ya figuran como precandidatos Eduardo Salhuana y Lady Camones…

No tengo ninguna objeción contra ellos dos. Es más, soy amigo de (Eduardo) Salhuana, lo veo un tipo dialogante, que conversa. Tendrá que aclarar algunas observaciones y cuestionamientos que tiene, al igual que la congresista (Lady) Camones, pero creo que mi crítica no es tanto en contra de ellos, sino en su partido. Me parece que otra agrupación debería tener el control de la Mesa Directiva.

Para Luis Aragón, Alejandro Soto tuvo una mala gestión, ya que no tuvo una sintonía con los medios de comunicación y la población. (Foto: Congreso de la República)

Sobre su precandidatura a la Mesa Directiva

-Usted ha anunciado su intención de volver a postular a la presidencia del Legislativo, ¿qué lo motiva en esta oportunidad?

Bueno, podríamos hablar de una precandidatura, pero aún no sabemos si se consolidará o no. Yo dije que primero debe haber un consenso. Si encontramos el consenso y la autorización de mi bancada, buscaremos consenso con otras bancadas. Si lo hay, en buena hora y seguimos para adelante, pero si vemos que no hay un consenso, entonces, damos un paso al costado y podemos integrar una fórmula a la Mesa Directiva. Si postulamos, lo haremos con un proyecto político y una agenda legislativa para el Congreso

-¿Cuál es esa agenda legislativa que piensa llevar al Congreso en caso sea elegido?

Una agenda legislativa en función a cuatro puntos principales: defensa del estado de derecho y la democracia, la equidad y justicia social, competitividad del país y la búsqueda de un estado eficiente, transparente y descentralizado. Las iniciativas legislativas se priorizarán en función a esos cuatro pilares fundamentales que forman parte, incluso, del Acuerdo Nacional. Entonces, creo que hay que buscar leyes orientados a estos cuatro temas, así como en el tema agrario, económico y turismo, entre otros.

-¿Ya ha iniciado contacto con otras bancadas con miras a formar una alianza de cara a esta elección?

Todavía no porque los voceros son los llamados a hacer esta negociación, pero sí he conversado de manera individual y personal con algunos legisladores de otras bancadas, pero veremos si hay los consensos en los próximos días, y si no hay obviamente no hay ningún inconveniente.

-¿Con qué bancadas?

Hay colegas de Podemos Perú, del Bloque Magisterial, Somos Perú y Perú Bicentenario. Estas reuniones fueron de manera no oficial, solo individual.

-¿Tienen en el radar reunirse con Cambio Democrático-Juntos por el Perú?

Con esa bancada, a la fecha no, pero tenemos buenas relaciones con sus integrantes. Lo haremos también pronto.

-Pese a que se encuentran actualmente en una alianza con Fuerza Popular y el Bloque Democrático, ¿buscarán tener contacto con Perú Libre?

Con Perú Libre, a la fecha no, pero también lo vamos a hacer. Es más, el año pasado tuvimos buenas conversaciones con ellos. Otra cosa es que el último día tomaron otra decisión antes de la inscripción, pero es parte de la democracia; sin embargo, también conversaremos con ese grupo.

-¿Para cuándo ya tendrían una idea más formada de quiénes integrarían su lista a la Mesa Directiva?

Creo que los últimos días de junio y primeros días de julio serán fundamentales. Quizás para esas fechas ya tengamos los nombres de los que postularán a la mesa.

-En caso no haya consenso para que usted postule a la presidencia, ¿aceptaría alguna vicepresidencia?

Si se da un tema de la presidencia, a buena hora, pero no se descarta en absoluto la posibilidad de postular a alguna vicepresidencia. Todo es bienvenido y si no se da ninguna de esas opciones, seguiremos haciendo nuestro trabajo de congresista.

-¿Apoyarían una posible postulación de Fuerza Popular a la presidencia del Congreso?

Al margen de las diferencias ideológicas que puedan existir con Fuerza Popular y el fujimorismo, no me parecería incongruente que puedan presidir la Mesa Directiva. O sea, son la primera minoría dentro del Congreso; entonces, no me parece nada descabellado o incongruente de que puedan tener la posibilidad de presidir la Mesa Directiva esta vez.

-¿Por qué lo dice?

Porque, como digo, son la primera minoría dentro del Congreso. Conversar no es pactar y seguramente nosotros también conversaremos con ellos, a través del vocero, pero si se da ese acuerdo que sea fruto de una negociación y consenso con las diferentes bancadas. Si no hay ese consenso, pues no hay que tener miedo o temor a la competencia, y seguro que habrán dos o tres listas.

-En caso sea elegido presidente del Congreso, ¿anularía el aumento del sueldo congresal?

Si bien yo no he estado de acuerdo con que se apruebe este aumento, no puedo hacerlo de manera autoritaria. Lo discutiré con los integrantes de la mesa y los voceros parlamentarios. Para mí no era el momento de hacer este aumento, de ninguna manera.

Luis Aragón admitió conocer a Jaime Villanueva, pero negó cualquier pacto o negociado con el exasesor de Patricia Benavides.

Admite conocer a Jaime Villanueva, pero niega cualquier ilícito

-Jaime Villanueva reveló que usted había pedido archivar la investigación en su contra por el caso ‘Los Niños’ a cambio de votar a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, ¿qué responde ante ello?

Bueno, esa ha sido una infamia del señor Jaime Villanueva, porque no necesito ninguna ayuda en el Ministerio Público. En el tema de la investigación fiscal del caso Los Niños, que ya lleva un buen tiempo, no hay ninguna declaración o prueba que se haya actuado y ustedes pueden ver las actuaciones de la Fiscalía, por lo que, en absoluto, no necesito ayuda de nadie. Estoy seguro que no sé si será en las próximas semanas, meses, pero se va a archivar mi tema y el Ministerio Público formulará acusación contra aquellos en los que sí tenga evidencia. Pero, en mi caso, no necesité ningún tipo de ayuda a efectos de votar a favor de la inhabilitación de señora Ávalos.

-¿Cuántas veces se reunió con Villanueva?

Yo conocí al señor Villanueva y me reuní en dos o tres oportunidades, y lo dije en los medios de comunicación cuando me preguntaron por ello, en razón del trabajo que hacía como asesor de la Fiscalía. Entonces, en los pasillos del Congreso lo he conocido.

-Entonces, ¿cuándo ambos hablaron no se produjo ningún tipo de negociado?

No. Incluso, no he ido a la Fiscalía, ni al domicilio de nadie o algún lugar privado, en absoluto.

-Usted suscribió una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza por haberlo incluido, junto a otros 13 legisladores, en la investigación que se sigue contra Patricia Benavides, ¿se reafirma en su decisión?

No me arrepiento, en absoluto. Los argumentos legales señalan que el fiscal de la Nación es quien tiene que investigar a todos los aforados y, dentro de ellos, están los congresistas, por lo que no lo puede hacer una fiscal delegada. El criterio en la subcomisión fue archivar esta denuncia. Se archivó por un voto nada más, porque se consideró que había una incompatibilidad del señor Juan Carlos Villena porque era juez y parte, ya que estaba como testigo en algunos casos. Bueno, ese argumento se dio y yo creo que esa tarea la debe hacer el fiscal de la Nación porque la Constitución lo manda.

-La Procuraduría lo denunció a usted y a otros dos legisladores por los delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio a raíz del viaje a España por invitación de Huawei...

En realidad yo fui invitado a España como presidente de la comisión de Transportes y fui expositor en ese seminario, pero de ahí a que se diga que presenté un proyecto de ley para favorecer a una empresa particular existe mucha distancia y eso no es verdad. En el Congreso existen más de 25 proyectos de ley en favor de los autos eléctricos, de la electromovilidad, y nadie creería que son lobistas o que se presentaron en favor de una empresa. Para evitar suspicacias, ese proyecto de ley ya lo retiré, pero de ahí que se diga que hubo un lobby en favor de alguien en particular, no hay nada.

-Entonces, ¿no se arrepiente de haber aceptado la invitación?

Me reafirmo que el viaje que hice fue correcto, porque ahí no hubo ningún lobby. Se hizo con autorizaciones de la Mesa Directiva, en su momento, y no hubo ninguna ilegalidad.