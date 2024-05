Sigrid Bazán, vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, anunció que iniciará la redacción de una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social , Julio Demartini, luego de que su respuestas al pliego interrogatorio no convencieran.

“Hemos salido con medias verdades. No ha respondido completamente el pliego interpelatorio”, sostuvo la legisladora . Según indicó, las palabras de Demartini, solo hacen ver como si viviéramos en otro país.

En esa línea, cuestionó por ejemplo, el bebible que se pretende dar a los colegiales en el programa social Qali Warma, el cual sólo se basaría en calorías dejando de lado los nutrientes. “Se pretende dar un bebible en reemplazo de los productos lácteos, que tiene agua y azúcar. Lamento que el enfoque alimentario de un gobierno sea entregarles panetón, agua y azúcar a los niños y niñas del país, más no nutrición de verdad, de calidad, que les permita rendir en las escuelas”, subrayó en RPP.

Indicó que ese ha sido un primer punto de desencuentro y el segundo es el programa de las ollas comunes, donde estamos a 17% de ejecución presupuestal, pese a que ya estamos casi a mitad de año.

¿Qué dijo Demartini?

Durante su presentación el titular del Midis sostuvo que el programa social Qali Warma, no está destinado a erradicar la desnutrición , pue ese papel lo cumplen otros programas.

Indicó que el programa adquiere los alimentos cumpliendo con los criterios de inocuidad, aporte nutricional, disponibilidad de alimentos, gusto y consumo, costo del menú escolar, entre otros.

Precisó que los proveedores de alimentos firmaron contrato señalando que cumplen con las condiciones y la calidad necesaria para la preparación de los alimentos, en función de las bases del concurso.

No obstante, ante las denuncias de falsificación de documentos por parte de algunos proveedores, dijo que se han tomado las medidas del caso y, en coordinación con Inacal, se está implementando una herramienta que permita afinar los principios de conformidad y otros.

Ollas Comunes

Respecto a las ollas comunes, el titular del Midis precisó que este año se adjudicó 29 millones de soles para atender a 4,983 ollas comunes de 180 distritos con la compra de alimentos que están en proceso de entrega. “Hay cobertura hasta junio”, afirmó.

La segunda convocatoria para la compra de alimentos, según dijo, se encuentra en curso por 56.2 millones de soles, se adjudicará a fin de mes y la entrega de alimento sería en el mes de junio y julio.

Dijo además que en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana se realizó dos entregas de alimentos este año; además, Qali Warma repartió alimentos a los gobiernos locales, que, a su vez, lo han distribuido a las ollas comunes.

Precisó que, gracias a la coordinación de la Municipalidad Metropolitana de Lima que se hizo cargo de la entrega de alimentos a inicios de año, recién a partir de mayo los alimentos se adquieren con presupuesto del Ejecutivo, mientras que a nivel nacional se atiende desde el mes de enero.

Asimismo, precisó que el sistema Mankachay alberga la información de las ollas comunes en todo el país. Contiene data de las ollas comunes por distrito, el padrón de usuarios, su ubicación, formalización, entre otros.

Precisamente, son 4,578 ollas comunes registradas, que atienden a 280,110 usuarios, de ellas 2,173 son ollas de Lima Metropolitana y Callao, que atienden a 150,170 usuarios.

“Las ollas comunes están abastecidas, no trasmitamos información no exacta, no sembremos desconfianza, no expongamos a señalar situaciones ajenas a la realidad, no politicemos a las ollas comunes”, refirió.

Ejecución presupuestal

En otro momento señaló que la ejecución presupuestal de su sector alcanza el 17.5%, pero aseguró que este año se llegará al 100%, informó la Agencia Andina.

señaló que a principios de año, la Municipalidad de Lima destinó su presupuesto para las ollas comunes y el Midis no tuvo que ejecutar un presupuesto para ellas sobre todo en la circunscripción de Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de ollas comunes.

“Ahora que terminó esa intervención (de la municipalidad) recién nosotros empezamos a ejecutar presupuesto, por eso estamos recién en 17.5%”, dijo Demartini al responder las preguntas de los legisladores sobre la distribución de alimentos para el programa Qali Warma y las ollas comunes.

El titular del Midis subrayó que su cartera tiene una alta ejecución del presupuesto de apertura, del presupuesto modificado y del presupuesto de cierre cada año, por lo cual pidió a la representación nacional no preocuparse por ello.

Señaló que el año pasado se llegó al 97.8% de la ejecución presupuestal y que no se pudo alcanzar a la totalidad por la recesión económica.

“Les aseguro que este año vamos a llegar al 100% de la ejecución, pero no solo es la ejecución lo que importa, sino la calidad de la ejecución”, aseveró.

Demartini dijo que no estaba afirmando que Qali Warma o las ollas comunes funcionen de maravillas porque no se pueden desconocer problemas o fallas que deben corregirse. En ese sentido, se mostró dispuesto a recibir todos los aportes y sugerencia de los congresistas y de la población que representan.

Reconoció que pueden haber personas que todavía no están registradas en los programas sociales, lo cual se debe subsanar. Sin embargo, fue enfático en señalar en que las intervenciones sociales son esenciales y deben continuar.

