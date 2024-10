De hecho, durante el 2023, los envíos del Perú al país norteamericano ascendieron a los US$ 3,044 millones, un 13.4% por encima de lo alcanzado durante el año anterior, explicado principalmente por el despacho de productos tradicionales.

Sin embargo, si bien las cifras reportadas en el 2023 fueron las más altas desde los resultados vistos en el 2012 (US$ 3,451 millones), aún no se consigue el nivel récord del 2011 .

En dicho año, el Perú exportó bienes por un valor de US$ 4,232 millones a Canadá, principalmente, por envíos tradicionales. Este segmento de envíos, que se sustenta en mayor medida por las exportaciones mineras, sumaron US$ 4,136 millones, es decir, casi el total de la exportación a Canadá pertenecieron a este rubro (97%).

Actualmente, los despachos mineros siguen siendo los más importantes en el comercio con Canadá, pero se redujeron los niveles de envíos. En el 2023, se envió un valor de US$ 2,600 millones en minerales, poco más de la mitad de lo logrado en el año récord.

De hecho, en el ranking general de productos exportados a dicho país, el que más destacó es el oro “en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado”. Solo este mineral representó el 79% del total de bienes exportados a Canadá.

También hay un considerable número de envíos de productos denominados como “demás concentrados de zinc” y “minerales de cobre y sus concentrados”. Sin embargo, estos últimos redujeron sus exportaciones en el 2023 con relación a los resultados del 2022.

Otros envíos tradicionales que se contrajeron son los del sector de Petróleo y derivados, que en el 2023 ascendieron a los US$ 23 millones, pero en el 2011 valorizaron unos US$ 360 millones.

También cayó ligeramente la exportación de productos pesqueros tradicionales, pasando de US$ 54 millones (en el 2011) a los US$ 53 millones. En tanto, los que vienen avanzando lentamente son los despachos agrícolas, que sumaron US$ 59 millones en el 2023.

Exportaciones no tradicionales en rojo

Aunque las exportaciones a Canadá tienen una dinámica positiva en el rubro tradicional, la evolución de los envíos no tradicionales no sigue el mismo ritmo .

En el 2023, las exportaciones no tradicionales al país norteamericano fueron de US$ 307 millones, ubicándose 3.2% por debajo del año anterior, cuando se alcanzó el mayor nivel de envíos en esta categoría.

Los principales sectores de los que se realizan envíos no tradicionales son los rubros Agropecuario, Textil y Sidero-Metalúrgico.

Solo en agro no tradicional se observó una evolución consistente en los últimos años. El año pasado, sumó US$ 194 millones, equivalente a más de un 60% del total exportado. Entre los productos agrícolas que más destacaron están las uvas frescas, el mango sin cocer o cocido, fresas sin adición de azúcar o edulcorante, arándanos o murtones y congelados como camarones, langostinos y demás decápodos.

Además, se registró que hay sectores en los que no tenemos participación. Estos son los de Minería no Metálica, Pieles y Cueros, y Artesanías, pues en los últimos 10 años no contabilizaron exportaciones a Canadá.

Importación desde Canadá

Del otro lado del comercio, el Perú viene aumentado sus compras a Canadá de manera sostenida. El año pasado, las importaciones crecieron en 4.6% a un valor de US$ 1,216 millones, el nivel más alto visto en los últimos 13 años.

Principalmente, se solicitaron de dicho país bienes intermedios y bienes de consumo. En el primer grupo, Canadá exportó una suma de US$ 999 millones, un crecimiento interanual de 5.7%. Mientras que, en bienes de consumo, las ventas fueron por US$ 99 millones, un aumento de 0.7% respecto al año anterior.

Las importaciones sí se redujeron en lo referente a bienes de capital, que solo alcanzaron los US$ 118 millones, un 1% por debajo de lo registrado durante el año anterior.

Entre los productos más solicitados a Canadá están las categorías de “demás trigos” y “diésel 2 con contenido de azufre menor o igual a 50 PPM”, que sumaron montos de US$ 495 millones y US$ 290 millones, respectivamente.

Pero esos bienes no fueron los que más aumentaron su demanda. Los pedidos de Perú a Canadá crecieron, en mayor porcentaje, en productos como “avena” (+515.9%); “malta sin tostar” (+173.6%); “volantes y poleas, incluidos los motones” (+122.2%); y “cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 58%, pero inferior o igual a 63.1% en peso, expresado en óxido de potasio” (+120.3%).

Mientras que entre las importaciones que más se contrajeron, en el 2023, están las de “trigo duro” (-51%), “papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas” (-24.7%) y las “barras huevas para perforación de los demás aceros aleados” (-13%).

Al 2024, entre enero y agosto, las compras de Perú a Canadá vienen avanzando a un mayor ritmo que en el último año. En los primeros ocho meses del año, las importaciones crecieron 5% hasta los US$ 973 millones , manteniendo su demanda en bienes intermedios, pero con un menor dinamismo en bienes de consumo.

