La vocera de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, presentó una moción de interpelación contra el titular del Ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, a fin de que responda ante el Pleno por el presunto desabastecimiento de desayunos escolares del programa social Qali Warma. Al respecto, el ministro Julio Demartini señaló que ese argumento es falso.

“He leído los fundamentos de esta interpelación e inclusive hemos sacado una comunicación (...) se está señalando que el Midis tiene una ejecución de 3%, y esto es absolutamente falso y la información es pública”, cuestionó.

En esa línea, dijo que son el ministerio que por años tiene la más alta ejecución.

“El año pasado, a nivel de todos los ministerios, fuimos los que más ejecutamos; y en el 2022, con la presidenta Boluarte en el cargo, se llegó a 99.7% de ejecución presupuestal. Este año no es diferente, estamos al cierre del mes de abril casi en 23% de ejecución del total”, precisó en entrevista a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Midis designa a nuevo director ejecutivo de Qali Warma

Reestructuración de Qali Warma

Sobre Qali Warma, el ministro Demartini reconoció que es uno de los siete programas más sensibles que tiene la cartera.

“Hace 12 años que se creó el ministerio y con este se crea Qali Warma que es una acertada decisión que se tomó por aquellos años. Pero, después de 12 años el programa merece una reestructuración, por eso es que el año pasado planteamos una comisión de reestructuración porque ya no se trata de mejorar procesos internos del programa, porque eso se hace permanentemente, se trata que el programa en sí merece de un cambio”, resaltó.

Señaló que este año decidieron regresar con la entrega de los productos a las escuelas, para asegurar su consumo.

“El programa Qali Warma regular tiene dos modalidades: productos que se dejan en las escuelas para que sean preparados por los padres de familia y la otra modalidad es la ración que son preparados por algunos proveedores para que lo lleven preparado a las escuelas”, precisó.

Al ser consultado su el 70% de colegios de Lima Metropolitana no recibe las raciones comprometidas, como se cuestiona y es uno de los motivos de la interpelación, Demartini dijo que ‘es falso’. El ministro dijo que hoy en día están al 99% a nivel nacional y en Lima Metropolitano esta semana terminan el 100% de distribución de raciones.

“No se hizo antes porque lamentablemente han habido proveedores que tuvieron que suspender su servicio otros aplicamos un plan de contingencia que es dar las canastas para que los padres los alimentos en su casa”, refirió.

Casos de intoxicación

Sobre la intoxicación de estudiantes en Arequipa, dijo que están en proceso de investigación, “pero, lo que se puede asegurar es que de intoxicación posible no es a partir de alimentos de Qali Warma. A veces la preparación son en las escuelas y hay una contaminación cruzada. No quiero responsabilizar a los padres, pero sí, lamentablemente en los servicios de preparación en los colegios tenemos que fortalecer las capacidades para que no pase esto”.

Contratación de Víctor Torres

Según fuentes de ‘Cuarto poder’, Dina Boluarte se acogió al silencio en la Fiscalía cuando se le citó para responder por presuntas irregularidades en contrataciones de su amigo Víctor Torres en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Cuando la presidenta Boluarte llega al Midis como ministra en su calidad de vicepresidenta de la República, yo ya era funcionario del ministerio. Desde esa fecha hasta hoy no me ha pedido o me ha indicado un favorecimiento a ninguna persona tanto natural como jurídica”, dijo Julio Demartinini.

Según dijo, las personas que hemos visto en reportajes son son las que cumplen perfiles y funciones específicas. “Todos los que trabajamos en el estado sabemos que permanentemente como especialistas públicos estamos viendo cuáles son las oportunidades de convocatorias”.

“Me imagino que la presidenta va a estar abierta a dar las explicaciones ante el Ministerio Público, a partir de los abogados, tiene sus momentos y tiempos. Pero, al final todo va a estar quedar esclarecido beneficio del país”, mencionó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.