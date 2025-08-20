El Ministerio Público cuestionó el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en su contra y el Poder Judicial y, en consecuencia, ordenó que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato; es decir, hasta después del 28 de julio del 2026.

En diálogo con radio Exitosa, el vocero oficial de dicha institución, Víctor Cubas Villanueva, advirtió que esta decisión podría generar impunidad, entre otros riesgos para la investigación.

“El Ministerio Público manifiesta su preocupación porque la decisión del TC podría generar impunidad. Porque si se descubre un hecho que está fuera de los supuestos del artículo 117 y no se puede investigar en su momento, una vez descubierto el hecho podrían perderse valiosos elementos de prueba, podrían eliminarse testigos, podrían borrarse pruebas”, criticó esta mañana.

El también exfiscal supremo recordó que a lo largo de los últimos años se han registrado casos de corrupción cometidos especialmente por quienes estaban en el cargo de presidente de la República y justamente por el artículo 117 de la Constitución no se pudo investigar a tiempo lo sucedido.

Además, precisó que desde el interior del Estado se habrían cometido violaciones a los derechos humanos que tampoco se podrán investigar, en alusión al caso de las muertes y heridos registrados en las protestas en contra del actual Gobierno.

“El Tribunal Constitucional, con toda razón ha señalado que en el Perú existe una división de poderes y que además de los poderes existen órganos constitucionales que tienen funciones atinadas por la Constitución, pero con su decisión está limitando la actividad del Ministerio Público para investigar la comisión de delitos”, cuestionó.

PLANTEA UN PROYECTO DE LEY PARA INVESTIGAR A PRESIDENTES

En otro momento, Cubas Villanueva planteó como una solución que en el Congreso de la República se plantee un proyecto de ley de reforma constitucional que permita investigar al presidente de la República en funciones por delitos de corrupción.

“La clase política puede plantear de que el presidente de la República pueda ser investigado y acusado durante su mandato por actos de corrupción. (...) en nuestro país, en los últimos 30 años, hay elevados índices de corrupción y tenemos a cinco presidentes de la República investigados”, remarcó.

Finalmente, informó que la Fiscalía ya fue notificada por parte del TC respecto a su sentencia y, por consiguiente, ya suspendieron las investigaciones que venían realizando contra Boluarte, las que continuarán al terminar su mandato; es decir, a partir del 28 de julio del 2026.