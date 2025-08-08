Se busca determinar las responsabilidades penales de los implicados en este atentado contra la integridad de los datos de una entidad clave en el sistema judicial. Foto: El Peruano.
La inició una investigación preliminar contra los responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos, tras la presunta manipulación de la base de datos de la .

El hecho habría afectado más de 1,200 documentos virtuales que contenían información confidencial sobre procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales.

La investigación ha sido asumida por la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Cuarto Despacho), que ha dispuesto que la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), realice las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.

Se busca determinar las responsabilidades penales de los implicados en este atentado contra la integridad de los datos de una entidad clave en el sistema judicial.

Hasta el momento, la Fiscalía ha calificado el incidente como una grave amenaza a la seguridad de la información que afecta a la estructura y la credibilidad de la , organismo encargado de la supervisión de jueces y fiscales en el Perú.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a los autores de esta presunta manipulación.

