La transición de los adolescentes hacia el mundo laboral enfrenta hoy importantes desafíos en el Perú. De acuerdo con el Panorama Nacional de Juventud en Cifras del Ministerio de Educación, el 17% de jóvenes entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja, mientras que más del 70% de quienes sí cuentan con una ocupación se desempeña en la informalidad.

Para Javier Palacios Fenech, profesor de emprendimiento y comercio internacional de EAE Business School, este escenario evidencia la necesidad de fortalecer competencias que permitan a los jóvenes desenvolverse con mayor autonomía y preparación frente a un entorno laboral cambiante.

“El entorno actual exige jóvenes capaces de adaptarse, tomar decisiones y generar sus propias oportunidades. Estas competencias no solo son útiles para emprender, sino para cualquier camino profesional”, sostiene el especialista.

En ese sentido, Palacios identifica seis habilidades clave que los adolescentes deberían desarrollar antes de los 18 años:

Pensamiento crítico y resolución de problemas: Permite a los jóvenes analizar su entorno con una mirada estratégica, cuestionar información, identificar oportunidades y proponer soluciones frente a desafíos reales. Esta habilidad es clave para tomar decisiones informadas en contextos cambiantes. Educación financiera básica: Comprender ingresos, gastos, ahorro e inversión desde temprana edad ayuda a gestionar mejor los recursos, evitar el sobreendeudamiento y planificar objetivos económicos a corto y largo plazo. Comunicación efectiva: Saber expresar ideas con claridad, escuchar activamente y argumentar propuestas es fundamental para emprender, trabajar en equipo y desarrollar proyectos. Creatividad e innovación: La capacidad de generar ideas nuevas y adaptarlas a distintas realidades permite diferenciarse en un entorno competitivo y aportar soluciones de valor. Trabajo en equipo y liderazgo: Aprender a colaborar, asumir responsabilidades y guiar iniciativas fortalece habilidades sociales y facilita el logro de objetivos colectivos. Adaptabilidad digital: El manejo de herramientas tecnológicas y plataformas digitales permite acceder a nuevas oportunidades y desenvolverse en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

El especialista agrega que impulsar estas capacidades desde edades tempranas puede contribuir a reducir brechas de empleabilidad y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de los jóvenes.

Como parte de una gira académica en América Latina, Palacios participa en actividades con estudiantes y universidades en Perú, donde comparte experiencias sobre innovación, transformación digital y los retos vinculados al futuro del trabajo.