Un incendio destruyó un inmueble en San Juan de Lurigancho donde funcionaba un almacén de productos de plástico en la calle Los Mangos 169, a la altura del paradero 2 de Canto Grande. Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada alrededor de las 17:20 horas del día de ayer.

Al respecto, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que ante el incendio ocurrido en el inmueble de dos pisos donde funciona un almacén de productos plásticos, se recomienda a las instituciones educativas cercanas a la zona afectada suspender de manera preventiva las clases presenciales y continuar las actividades escolares en modalidad remota.

A través de un comunicado informaron que esto sería hasta que las autoridades confirmen que la emergencia ha sido controlada y las condiciones sean seguras para el retorno a las aulas.

“La DRELM exhorta a los directores, docentes y familias a mantener la calma, priorizar la seguridad de los estudiantes y acatar las disposiciones de Defensa Civil, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos, quienes permanecen en el lugar trabajando para controlar la situación”, indica el documento.

