El Cuerpo General de Bomberos atiende un incendio en la zona urbana de El Boquerón en el Callao, que se habría iniciado en las viviendas de material noble que existen en el lugar.

La emergencia está siendo atendida por 6 motobombas y tres ambulancias. Sedapal ha desplazado a la zona de emergencia cisternas de agua para apoyar en dichas tareas.

Las autoridades del Gobierno provincial han llegado a la zona del siniestro y se encuentran realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

“Los bomberos siguen trabajando. Este es un incendio código 3 por la cantidad de viviendas de material rústico y de madera. Nuestro alcalde ni bien supo del incendio ha activado su protocolo de emergencia”, detalló Larry Lynch de la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre del Callao.

Agregó que en la zona hay cuatro cisternas de agua de la municipalidad, ambulancias y personal de serenazgo que está ayudando a los pobladores afectados por el incendio.

Hasta el momento se desconoce el número personas damnificadas.