Incendio en mercado Unicachi, Comas. Bomberos han desplegado 7 unidades para contener el fuego. Captura: Canal N
Este jueves 30 de octubre se ha registrado un incendio de gran magnitud en el mercado Unicachi, ubicado en Pro, distrito de Comas.

Según los Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro afecta estructuras, viviendas y material noble en el mercado Unicachi, uno de los principales centros de abasto de Lima Norte.

Al lugar se han dirigido siete unidades para contener el fuego, el cual, según reportes en redes sociales, afecta la zona de puestos azules.

De acuerdo con reportes de medios comeños, no se han reportado víctimas humanas, pero hay varios puestos comerciales afectados por el paso del fuego. Tanto vecinos como vendedores colaboraron en las labores de emergencia emprendidas por los Bomberos.

No se registran víctimas hasta el momento tras incendio en el Mercado Unicachi de Pro. Foto: La voz de Comas
Noticia en desarrollo

