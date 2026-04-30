El Congreso aprobó la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG), con la que se apunta a fortalecer la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas.

En primera votación obtuvo el respaldo de 81 legisladores, 21 oposiciones y solo dos abstenciones. Fue exonerada de segunda votación.

Según el dictamen , el banco genético será una base de datos de carácter reservado para registrar, tratar, almacenar, usar y proteger los perfiles genéticos obtenidos legalmente tras el análisis de ADN no codificante.

De esa manera, se podrán comparar muestras biológicas recogidas en escenas del crimen, procesos penales, investigaciones policiales o fiscales, así como para casos de personas desaparecidas.

Con este banco genético se facilitará la identificación humana, esclarecer delitos y vincular evidencias con posibles autores.

El dictamen del banco genético recibió el visto bueno de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Justicia, por lo que goza de un marco jurídico sólido. Foto: Congreso

¿Quién administrará el banco genético?

El dictamen propuesto por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Juan Carlos Lizarzaburu (APP) señala que el BNDPG será administrado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú.

Será presidido por el director de Criminalística y estará integrado por dos expertos con formación y experiencia en genética forense o ciencias afines.

También contará con el apoyo de un Consejo Técnico, y se espera que el Consejo de Administración emita protocolos y lineamientos para garantizar la custodia, seguridad, obtención, procesamiento, almacenamiento y protección de los perfiles genéticos.

“Con este banco de datos se podrá vincular a los autores de delitos con evidencia científica, reduciendo significativamente la impunidad y fortaleciendo la persecución penal”, mencionó Fernando Rospigliosi.

En tanto, Juan Carlos Lizarzaburu advirtió que la inseguridad ciudadana exige disponer de herramientas modernas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato y asaltos a mano armada, dado que “las actuales, como el sistema de huellas dactilares, no solo han presentado fallas hasta llegar a colapsar, sino que cada vez más están deviniendo en obsoletas”.