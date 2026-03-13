Vender hoy es más difícil: compradores más informados, ciclos comerciales más largos, mayor sensibilidad al precio y mayores exigencias de cumplimiento y trazabilidad obligan a las organizaciones a revisar no solo su estrategia comercial, sino también la gestión de sus equipos. Aun así, muchas empresas operan bajo una lógica de presión permanente, con metas crecientes, control centrado solo en la cuota y variables que no siempre se perciben justas. El costo aparece rápido: rotación, ausentismo, reclamos laborales, deterioro del clima y caída del desempeño real.

En sectores intensivos, como los canales comerciales de consumo, la función de ventas enfrenta una alta tasa de rotación con equipos que se renuevan prácticamente cada trimestre. En sectores extractivos e industriales, los ciclos largos de los proyectos exigen paciencia comercial y una coordinación sostenida. Mientras que en la banca y los servicios financieros, la alta competencia entre bancos, financieras y cajas convive con altas exigencias regulatorias y una creciente digitalización.

La rotación y el desgaste de los equipos comerciales muestran que vender más exige también una mejor gestión humana. (Foto: iStock)

En este contexto, aparecen tensiones previsibles: comunicación imperfecta entre áreas, presión por resultados, brechas de autonomía o incertidumbre sobre la toma de decisiones. No son fallas estructurales sino condiciones propias de operaciones complejas que requieren de una respuesta desde la gestión humana.

¿Qué hacer? Aquí exponemos cinco acciones concretas:

1. Objetivos calibrados por territorio, cartera y estacionalidad. No todas las plazas tienen el mismo potencial. Ajustar metas con datos reduce la sensación de arbitrariedad y mejora el compromiso.

2. Incentivos simples y sostenibles. De acuerdo con The Psychology of Incentives de PwC, se demuestra que la forma en que se diseñan y comunican los esquemas de remuneración influye directamente en la motivación, la percepción de justicia y la toma de decisiones. Menos “letra chica”, más reglas auditables y entendibles.

3. Liderazgo de campo. En el Hopes & Fears Survey de PwC, el 58% de trabajadores señala que confía en su líder directo y puede hablar abiertamente con él/ella, superando la confianza en la alta dirección. Para ventas, eso es crítico: el líder comercial debe ser coach (feedback, acompañamiento y desarrollo), no solo un supervisor de números.

4. Gestión laboral preventiva. En sectores con exigencias de seguridad, presencia sindical o alta interacción con las autoridades laborales, contar con reglas claras de desempeño, registro de objetivos y procesos formales de comunicación evita que los conflictos operativos escalen a inspecciones, paralizaciones o litigios.

5. Autonomía guiada. Equipos que saben hasta dónde pueden decidir operan con mayor confianza, especialmente en entornos regulados o técnicamente exigentes. Según el Global CEO Survey de PwC, la consistencia interna se ha convertido en una ventaja competitiva en contextos de presión por resultados.

Cuando la venta se gestiona también desde las personas, el desempeño deja de depender del esfuerzo individual y pasa a sostenerse en un sistema confiable. Si el vendedor entiende su meta, confía en su líder y siente justicia en su variable, vende mejor y se queda más tiempo. Y cuando ventas se coordina sin fricción con operaciones, la organización cumple lo prometido. Lo que tu cultura haga con tu fuerza comercial, tu mercado lo va a notar.

Percy Alache es socio líder de Servicios Laborales de PwC Perú.