El proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público 2027 ha traído sorpresas, positivas para quienes consideran que la deuda púbica no puede crecer por encima de la capacidad de pago del Estado. Para el próximo año, se autoriza un endeudamiento externo de US$ 2,800 millones, monto inferior en US$ 40 millones al permitido este año por la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2026 (Ley 32515). La gran reducción viene por el lado del endeudamiento interno, que el 2027 será de S/ 19,183 millones, frente a los S/ 38,435 millones autorizados para este año (disminución de 50.1%).

Eso significa que la deuda pública, que terminamos pagando los contribuyentes, tendrá una especie de freno el 2027. Ello debido a que el Gobierno prevé un fuerte aumento de los ingresos tributarios, que no es resultado de un repentino salto de calidad en la Sunat, sino del boom de precios de metales, lo que ha generado utilidades récord en las empresas mineras que operan en el país. Y dado que la recaudación tributaria aumentará (por dicho motivo), será menos necesario recurrir al endeudamiento para financiar el presupuesto.

Volviendo al endeudamiento interno, la mayor parte (17,221 millones, el 90% del total) se cubrirá con emisión interna de bonos del Gobierno, los llamados “bonos soberanos”, que están denominados en soles. Para este año, la Ley 32515 autorizó un total de S/ 28,831 millones en emisión de bonos soberanos (el 67% del total del endeudamiento interno). Según cifras del MEF, en lo que va del 2026, se han colocado bonos soberanos por S/ 9,971 millones, con fechas de vencimiento desde agosto del 2035 a febrero del 2054. La fortaleza del sol hace posible que se pueda emitir esta clase de bonos. Además, los intereses y ganancias de capital que generan están exonerados del Impuesto a la Renta. El MEF no tiene previsto derogar dicha inafectación.

Los montos máximos que no han cambiado, respecto de la Ley 32515, son las garantías del Gobierno nacional para procesos APP (US$ 631.4 millones) y para administración de deuda (US$ 10,000 millones), que incluye prepago, canje, intercambio o recompra de deuda, entre otros. La Ley de Endeudamiento del Sector Público es una de las tres que conforman el paquete legislativo del presupuesto. Las otras son la Ley de Presupuesto Público y la Ley de Equilibrio Fiscal. Esta última establece que los gastos deben ser iguales a los ingresos, algo bastante obvio pero que muchos recientes congresistas no llegaron a entender. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar las tres leyes.