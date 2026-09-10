Malo Gusto, del Chelsea, disputa el balón con Melvin Bard, del Leeds United, durante un partido en Londres el 9 de septiembre. Fotógrafo: Mike Hewitt/Getty Images.
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Agencia Bloomberg
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Los multimillonarios financieros Mark Walter y Todd Boehly están cerca de vender sus participaciones en Chelsea FC al accionista mayoritario Clearlake Capital, según fuentes al tanto del asunto.

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