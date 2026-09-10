Las conversaciones han avanzado en las últimas semanas, y Walter y Boehly obtendrían una pequeña ganancia con la venta, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Clearlake y Boehly encabezaron un consorcio que compró Chelsea al oligarca ruso Román Abramóvich en 2022 por alrededor de £ 2.500 millones (US$ 3,400 millones).

Clearlake posee aproximadamente el 61.5% del club de la Premier League. Las conversaciones para que adquiera el resto de las acciones se han estancado repetidamente en los últimos años por desacuerdos sobre el precio.

“Esta posible transacción valora la participación de Mark Walter en Chelsea Football Club con una prima respecto de su inversión inicial y representa otra inversión deportiva exitosa para él”, señaló un portavoz de Walter en un comunicado. “Después de esta salida, el señor Walter tiene previsto realizar futuras inversiones relacionadas con el deporte”.

Representantes de Boehly y Clearlake declinaron hacer comentarios.

Todd Boehly.

“Walter no inició la propuesta de venta de su participación, que lleva bastante tiempo gestándose”, indicó su portavoz.

En septiembre de 2024, Clearlake y Boehly comenzaron a evaluar la posibilidad de que uno comprara la participación del otro tras discrepar sobre el rumbo del club. Las diferencias surgieron después de un período de fuertes gastos encabezado por Boehly. Según Sportico, él y Walter poseen en conjunto alrededor del 25% del club.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigan el extenso imperio empresarial de Walter. A comienzos de este año, dos aseguradoras propiedad de su sociedad de cartera revelaron que más de US$ 20,000 millones en préstamos registrados en sus balances deberían haber sido clasificados como operaciones con partes vinculadas, pero no lo fueron.

TWG Global, la sociedad de cartera de Walter, ha estado buscando concretar varias operaciones para sanear los préstamos registrados en los balances de sus aseguradoras que han atraído el escrutinio de las autoridades.

El mes pasado, Walter acordó vender Los Angeles Lakers a Josh Kushner y Bob Iger por una cifra récord de US$ 12,500 millones, un 25% más de lo que pagó por el equipo de la NBA en 2025. TWG señaló a finales del mes pasado que la compañía “no busca vender sus activos deportivos a precios de liquidación”.

En una conferencia telefónica el mes pasado con inversionistas de su aseguradora de capital cerrado, Boehly dio a entender que estaba trabajando para desprenderse de algunas de sus inversiones personales, lo que le proporcionaría miles de millones de dólares en liquidez. Adquirió una participación minoritaria en los Lakers en 2021.

“Voy a obtener personalmente una liquidez significativa como resultado de salir de determinadas inversiones”, señaló Boehly en la llamada del 28 de agosto. “No saldré por completo de todas ellas, pero sí parcialmente de una en particular. Todavía estoy trabajando en eso. Esas operaciones generarán miles de millones de dólares en liquidez”.