Universitario de Deportes ingresó al proceso concursal en 2012 y actualmente ejecuta un plan de viabilidad para atender una deuda cercana a S/415 millones. (Foto: Archivo).
Universitario de Deportes ingresó al proceso concursal en 2012 y actualmente ejecuta un plan de viabilidad para atender una deuda cercana a S/415 millones. (Foto: Archivo).
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual () informó que las secretarías técnicas de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) y de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) de dicha entidad tomaron conocimiento de la medida cautelar otorgada por el a favor de , que dispone el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal de .

El organismo precisó que el mandato judicial se encuentra actualmente en evaluación ante los órganos resolutivos correspondientes, dentro de sus competencias y en respeto de la independencia de sus decisiones.

Debido al proceso en dichas instancias, el Indecopi señaló que no puede emitir un pronunciamiento ni brindar detalles sobre el caso.

¿Qué implica para Universitario?

La medida cautelar vuelve a poner sobre la mesa el procedimiento concursal de Universitario, suspendido desde 2021 a raíz de la Ley 31279, que estableció un régimen especial para los clubes de fútbol sometidos a procesos concursales.

Gremco concentra más del 50% de las acreencias reconocidas del club, por lo que una eventual Junta de Acreedores le daría un peso relevante en las decisiones. (Foto: Archivo)
Gremco concentra más del 50% de las acreencias reconocidas del club, por lo que una eventual Junta de Acreedores le daría un peso relevante en las decisiones. (Foto: Archivo)

El club posteriormente pasó a un esquema de , mecanismo que permitió ordenar el pago de sus obligaciones. En el caso de Universitario, la , con un horizonte de pago de hasta 30 años. El club empezó a ejecutar dicho plan en marzo de 2025.

La decisión judicial a favor de Gremco dispone provisionalmente el levantamiento de la suspensión, lo que podría abrir nuevamente la puerta a la reactivación de las instancias propias del procedimiento concursal. Sin embargo, el efecto concreto de la medida todavía debe ser evaluado por el Indecopi, tal como lo comunica en su reciente comunicado.

Gremco es uno de los principales acreedores de Universitario y concentra más del 50% de las acreencias reconocidas en el proceso. La empresa mantiene hace años una disputa con por el manejo del proceso y las decisiones relacionadas con el club.

La eventual reactivación del procedimiento podría tener implicancias sobre la administración del club y la toma de decisiones dentro de una eventual Junta de Acreedores. No obstante, la medida cautelar por sí sola no supone que Gremco haya asumido el control de Universitario.

El caso vuelve así a colocar el proceso concursal en el centro de la discusión sobre el futuro empresarial de Universitario, en momentos en que el club viene ejecutando su plan de viabilidad y desarrollando una operación comercial que en los últimos años ha ganado mayor escala.

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