Una propuesta a la los candidatos sí le han dedicado bastante tiempo es la reducción o creación de ministerios. En el caso de los 5 planes de gobierno analizados, hay diferencias en torno a la estructura ministerial. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Una propuesta a la los candidatos sí le han dedicado bastante tiempo es la reducción o creación de ministerios. En el caso de los 5 planes de gobierno analizados, hay diferencias en torno a la estructura ministerial. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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¿Cuál será el enfoque que imprimirá el próximo Gobierno al Servicio Civil? Esa pregunta queda en el aire, luego de un quinquenio marcado por avances y retrocesos en la profesionalización del trabajo en el Estado peruano.

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