A falta de conocer los resultados al 100% de la votación en primera vuelta de las elecciones presidenciales, Gestión realizó un paneo de las principales propuestas laborales vinculadas a este punto que tienen los cinco partidos que, por ahora, aún se disputan el pase a la segunda vuelta.

Meritocracia destacada

De la comparación de los planes de Gobierno de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Partido del Buen Gobierno (PBG), Juntos Por el Perú (JP) y Partido Cívico Obras (PCO) se resalta que todos reúnen un destaque notorio a su intención de fortalecer la meritocracia en el empleo público.

Salvo JP, los partidos también mencionan directamente a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que nació en 2008 con la misión de elevar la profesionalización de los servidores públicos.

Los que parecen más ambiciosos en esa intención son FP y el PGB. El partido que lidera Keiko Fujimori señala en su plan de Gobierno que buscan crear un “sistema de formación para la gestión pública” que esté supervisado por Servir para fortalecer la meritocracia en el Estado.

Por su parte, el partido que encabeza Jorge Nieto plantea “impulsar el ingreso progresivo al Servicio Civil” a nivel subnacional, un frente que hasta ahora Servir no ha podido abordar, ya que recién las entidades en el Poder Ejecutivo están transitando a dicho régimen.

En el caso de RP y PCO no hay menciones directas a Servir, pero sí colocan la meritocracia en primer plano.

De ser presidente, Rafael López Aliaga manifiesta que “revalorará la función pública, a la cual se ingresará por méritos y competencias”. Para ello, se dará mayor peso a las pruebas de conocimientos, antes que a las entrevistas personales. Belmont, en la misma línea, apuesta por elevar el nivel de competitividad de los funcionarios públicos con programas masivos de capacitación.

JP, el partido que lleva a Roberto Sánchez como candidato, no hace ninguna alusión directa a Servir, el Servicio Civil o la meritocracia en el servicio público en su plan de Gobierno.

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Buenas intenciones sin el Congreso seguro

Para César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, si bien es positivo que la gran mayoría de partidos que aún reúnen posibilidades de pasar a segunda vuelta tengan intención de fortalecer Servir, no es suficiente.

“Un tema importante, antes de hablar de mérito y capacitación técnica, es decidir cómo organizaremos ahora el servicio civil peruano. Eso va más allá de Servir. ¿Se unificará en un solo régimen o no? Esa es una pregunta no resuelta en los planes de Gobierno“, consideró.

Puntriano recordó también otro punto clave. Y es que, más allá de la intención, definir ese camino para el servicio civil pasa por estar alineados con el Congreso.

El nuevo Congreso estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. (Foto: Congreso)

Como es bien conocido, el Legislativo actual ha pasado de proponer directamente la eliminación de la Ley del Servicio Civil, con Perú Libre a la cabeza en su momento, a darle mayor estabilidad y permanencia al régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), que fue concebido para ser temporal.

La última norma en esa línea les otorga beneficios laborales como la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Todas estas decisiones, a consideración de los especialistas consultados, también limitaron el avance de Servir.

Al respecto, Cecilia Guzmán-Barrón, socia en DLA Piper, recordó que el propio Congreso se exoneró de migrar hacia el régimen que supervisa Servir. De cara la bicameralidad, apuntó que los legisladores deberán ser consecuentes con lo planteado en los planes de Gobierno de sus candidatos presidenciales, ganen o no la contienda.

“Lo que plantean los planes son buenas intenciones, pero al final el Congreso también responde al populismo. Muchos señalan que Servir ha sido un fracaso, yo no creo que con estas condiciones, con entidades exceptuadas, pueda serlo. Pero sí tiene que reconducirse, tal vez darle una mayor función de fiscalización”, propuso.

¿Menos ministerios es igual a más eficiencia?

Una propuesta a la que los candidatos sí le han dedicado bastante tiempo es la reducción o creación de ministerios.

En el caso de los cinco planes de Gobierno analizados, hay diferencias en torno a la estructura ministerial. RP, de López Aliaga, es el más enfático en buscar reducir la cantidad actual de ministerios.

Si bien el candidato ha dado cifras exactas de este recorte, su plan de Gobierno apunta más bien a “iniciar estudios técnicos” en lo que queda del 2026 para determinar la magnitud del ajuste. Un enfoque muy parecido plantea PCO, ya que Belmont buscaría un “aparato estatal reducido”.

FP, PBG y JP, al contrario, buscan ampliar el gabinete ministerial. Keiko Fujimori reactivaría el Ministerio de Pesca, hoy dentro del Ministerio de la Producción (Produce). Su justificación responde a una necesidad identificada para dirigir de mejor forma la política nacional pesquera y acuícola.

PBG y JP, en cambio, buscan otro panorama: un ministerio con enfoque tecnológico. El plan de Jorge Nieto describe un “Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación” y el de Roberto Sánchez lo mismo, pero con un nombre más acotado: “Ministerio de Ciencia y Tecnología”.

En lo que sí coinciden todos es en la justificación: ganar eficiencia en la toma de decisiones estatales, en este caso, al nivel del Ejecutivo. Puntriano sostuvo al respecto que, especialmente en la situación de reducir ministerios, se tendrá que proceder con bastante cuidado.

“Reducir o eliminar ministerios produce ceses. En los noventa, con Fujimori, eso ocurrió, pero muchos terminaron en procesos judiciales de reposición. Esa experiencia debería servir de referencia para, en este caso, no actuar de forma arbitraria, sino ofrecer incentivos. Toda reducción cuesta, la eficiencia por sí sola no está garantizada”, recalcó.

Por su lado, Guzmán-Barrón remarcó que sería importante que, de ganar un partido que busca reducir ministerios, antes de tomar esa decisión, realicen un análisis del costo de oportunidad de llevar a cabo esta movida administrativa.

A su criterio, antes de reducir plazas laborales, habría que verificar si se pueden reorientar esas funciones o reubicar al personal. “El problema no es el número de plazas. Hablamos de personas que deben cumplir con metas y tener ciertas competencias. Si queremos eficiencia, tal vez el asunto no sea cesar al personal, sino recapacitarlo en otras habilidades”, refirió.