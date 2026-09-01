Nuestro país busca ampliar su presencia en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades para sus exportaciones de bienes y servicios. Para ello, el Gobierno viene avanzando en nuevos acuerdos comerciales.

En esa línea, el Perú prevé firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia entre octubre y noviembre de este año, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien señaló que ambas partes se encuentran coordinando la fecha para suscribir el acuerdo.

En diálogo con Exitosa Noticias, el titular del Mincetur indicó que el acuerdo comercial con Tailandia ya se encuentra listo para su firma.

“Está listo para firma el Tratado de Libre Comercio con Tailandia. Esto deberíamos hacerlo probablemente en el mes de octubre o noviembre, se está buscando fecha”, señaló.

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Acuerdos con China y Brasil

Valencia también informó que el Gobierno trabaja en la mejora del acuerdo comercial vigente con China, principal socio comercial del Perú, así como en la optimización del acuerdo con Brasil.

Respecto a este último mercado, el ministro destacó el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países, aunque reconoció que la balanza continúa siendo deficitaria para el Perú.

“Con Brasil tenemos un acuerdo comercial que ha funcionado muy bien. Nuestro intercambio con Brasil ha crecido hasta significar US$500 millones de intercambio. Todavía es deficitario porque le compramos más de lo que le vendemos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que uno de los objetivos es ampliar las exportaciones peruanas hacia Brasil, especialmente en servicios logísticos. “Es importante que comencemos a venderles servicios logísticos y tenemos en proceso la mejora de ese acuerdo”, agregó.

Negociaciones con India

Por otro lado, el titular del Mincetur indicó que el Perú mantiene en proceso las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con India, mercado que calificó como “el más grande hoy en día”.

Valencia sostuvo que, además de impulsar las exportaciones de bienes, el país debe continuar desarrollando su oferta de servicios hacia los mercados internacionales.

En esa línea, destacó oportunidades en actividades como el turismo de convenciones, que consideró un sector con potencial para generar mayores ingresos para el país.