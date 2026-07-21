En el primer semestre del año, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que en su organización hubo despidos, lo que arroja una media de 7 de cada 10 organizaciones desvinculando personal. Frente al año pasado, la tasa era menor: 64% reconocía los despidos.
Según el estudio de Bumeran:
1. El 46% de los especialistas en Recursos Humanos menciona la reducción de costos como el principal motivo.
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- El 44% apunta al desempeño insuficiente del personal y el 20% menciona el cierre de departamentos o líneas de negocio.
- El 16% lo hizo por la situación económica general y
- un 10%, por otros motivos.
Por otro lado, el 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 29% indica que no hubo desvinculaciones.
Frente a otros países de la región, la ratio de despidos en el primer semestre del año es la segunda más baja: en primer lugar está Panamá con el 86%. Le siguen Chile con el 71%; Ecuador con el 68%; y Argentina con el 67%.
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“El 42% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 35% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, dijo Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.