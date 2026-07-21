El 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, según el reporte de Bumeran. Foto: Freepick
El 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, según el reporte de Bumeran. Foto: Freepick
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Redacción Gestión
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, lo que arroja una media de 7 de cada 10 organizaciones desvinculando personal. Frente al año pasado, la tasa era menor: 64% reconocía los despidos.

Según el estudio de Bumeran:

1. El 46% de los especialistas en Recursos Humanos menciona la reducción de costos como el principal motivo.

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  1. El 16% lo hizo por la situación económica general y
  2. un 10%, por otros motivos.

Por otro lado, el 71% de las personas trabajadoras afirma que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 29% indica que no hubo desvinculaciones.

Frente a otros países de la región, la ratio de despidos en el primer semestre del año es la segunda más baja: en primer lugar está Panamá con el 86%. Le siguen Chile con el 71%; Ecuador con el 68%; y Argentina con el 67%.

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“El 42% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 35% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, dijo Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.

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