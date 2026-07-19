Aunque las exportaciones peruanas hacia España cayeron 8.1% durante los primeros meses del año, los productos no tradicionales todavía logran mantener el interés del mercado español, indica un reciente reporte de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Entre enero y mayo, las exportaciones no tradicionales crecieron 1.5% al sumar un total de US$ 459.5 millones impulsados principalmente por los despachos de alimentos.

El resultado estuvo sostenido por la demanda de productos como palta, pota, uvas, conchas de abanico, pimiento piquillo y mangos, que continúan siendo algunos de los principales envíos peruanos al mercado español.

De hecho, los envíos agroindustriales y pesqueros concentraron el 93% del total. Sin embargo, el desempeño no fue igual para ambos.

Mientras el sector agropecuario y agroindustrial cayó 5.3% al sumar solo US$ 311 millones en despachos, la pesca y acuicultura creció 26.4% al llegar a US$ 116 millones. El resto de la canasta exportadora estuvo conformado por:

productos químicos (US$ 16.9 millones),

minería no metálica (US$ 8.8 millones),

varios (US$ 2 millones),

siderometalurgia (US$ 1.6 millones),

textiles (US$ 1.2 millones),

confecciones (US$ 1.1 millones),

metalmecánica (US$ 834 mil),

maderas (US$ 129 mil)

Pese a la caída en las exportaciones totales, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), Gabriel Arrieta, consideró que el mercado español mantiene un comportamiento dinámico. Recordó que en los últimos cinco años los envíos peruanos crecieron a una tasa promedio anual de 20%, por lo que proyectó una recuperación en los próximos meses y un cierre de año favorable.

Cabe mencionar que, según el estudio Voice of the Consumer 2025 de PwC, actualmente los consumidores españoles tienen una mayor preferencia por alimentos de origen identificado, saludables y con atributos de sostenibilidad.

¿Cuánto compró Perú a España?

En los primeros cinco meses del año, el Perú también importó desde España bienes por US$ 385 millones, principalmente tableros de madera, maquinaria para limpieza y clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

Con esto, la balanza comercial entre ambos países registró un superávit de US$ 591 millones, con exportaciones totales por US$ 975.9 millones e importaciones por US$ 385 millones.