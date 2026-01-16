La normativa en mención, la Ley 32249, ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, obliga a las distribuidoras eléctricas a convocar a licitaciones para sus compras de energía de largo plazo, concursos que hasta antes de la norma se permitían realizar a sola discreción de esas empresas.

Además, permite la venta de energía separada de la potencia y a poder ofrecerla en bloques horarios, lo cual facilita la incorporación de más tecnologías RER, particularmente la de centrales solares, al mercado regulado.

Minem aún no concluye reglamentación

Dicha ley –dada en enero del 2025- establecía que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debía concluir con su reglamentación en un máximo de 120 días calendario, es decir en mayo de ese año, pero hasta ahora ese sector no concluye ese proceso.

Para que la ley entre en vigor, ese sector debía aprobar tres normas complementarias: el reglamento de licitaciones, el reglamento para un operador en la ciudad de Iquitos, y el reglamento de servicios complementarios (para hacer sustentable una mayor participación de las RER), pero este último hasta ahora no ha sido aprobado.

Vale indicar que, si bien la producción eléctrica con RER como eólicas y solares ha venido ganando cada vez más terreno, y pasó de un 5% de participación en la oferta de generación años atrás, a un 12% hasta noviembre último, hasta ahora no ha permitido una mayor reducción en las tarifas en el mercado regulado.

Vale recordar que si bien las tarifas de luz tuvieron una rebaja del 8.13% durante el 2025, ello se debió en particular a reducciones en el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y en el tipo de cambio, según Osinergmin.

¿Por qué no bajan más las tarifas?

Riquel Mitma, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), en diálogo con Gestión observó que hoy el precio de la energía en el mercado spot (donde se venden excedentes de generación no contratada), es de US$30 por megavatio por hora (Mw/h), pero a los clientes regulados se les cobra US$70 por Mwh.

Esto se debe a que -refirió- las generadoras que venden su energía al mercado regulado lo hacen en base a contratos de largo plazo que venden a ese precio fijo de la electricidad (US$70) a distribuidoras.

Ello ocurre -anotó- a pesar de que hay grandes generadoras que no sólo cuentan con plantas hidroeléctricas y térmicas a gas (de mayor costo), sino también con centrales solares y eólicas, que tienen costos menores, de entre US$30 y US$40 por Mwh).

¿Desde cuando no hay licitaciones?

Pero, además, si bien varios de esos contratos a mayor costo, suscrito hace décadas atrás, ya han vencido o están venciendo, Mitma advirtió que hace 15 años que no se convocan a licitaciones de largo plazo para nuevas compras de energía.

Ello sucede, a pesar de que esos concursos se debían convocar por las distribuidoras con dos años de anticipación a la conclusión de esos contratos, y que la nueva ley (Ley 32249) hoy prohíbe negociaciones bilaterales si antes no se agota el mecanismo de licitaciones.

Así, el dirigente empresarial concluyó en que probablemente esos acuerdos contractuales hayan ya sido extendidos de manera bilateral al mismo mayor costo, lo que, si bien resulta ventajoso particularmente a las grandes empresas que controlan un 50% del mercado, perjudica con mayores costos que se trasladan a las tarifas.

Posiciones encontradas

De la reunión que sostuvo la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) con el Minem y las otras partes involucradas para abordar este tema, el dirigente concluyó en que hay dos posiciones encontradas.

Una, refirió, es la de las grandes empresas que controlan el mercado, que -afirmó- no quieren que haya modificaciones en las reglas actuales, y la otra, de las nuevas empresas que quieren entrar al mercado y esperan se apruebe plenamente la nueva normativa.

Mitma reclamó además que el retraso del Minem en terminar de reglamentar la referida ley, ha llevado a una parálisis a los 56 proyectos RER que están a la espera de la nueva reglamentación para parar a contar con concesión definitiva y aplicar un cronograma de ejecución de obras.

Impacto en proyectos

Esa cantidad de proyectos -anotó-, acumulaban una inversión prevista por US$12,440 millones, y podrían añadir más de 12,424 Mw de nueva capacidad de generación al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Sin embargo, remarcó que mantener un proyecto en esas condiciones de indefinición por falta de reglamentación, está ahogando financieramente a las empresas que los desarrollaron, pues estos tienen costos fijos para mantener esas iniciativas.

Esta situación ha llevado a que -aseveró- muchos desarrolladores independientes hayan tenido que vender sus proyectos a las grandes empresas que hoy dominan el mercado, o a que, en otros casos, se estén retirando del país.

La consecuencia final de toda esta situación -subrayó Mitma-, es que se está evitando que se introduzca un factor de competencia que abra realmente el mercado a nuevos competidores, que sería lo que permita bajar las tarifas.

“Esta demora (del Minem en aprobar la reglamentación que falta) está eliminando a competidores del mercado”, puntualizó.