Parte de esa búsqueda pasa por convertir ese crecimiento en una propuesta más atractiva para las empresas. Salvatore Salpietro, presidente de la Federación Peruana de Remo (FPR), señaló que desde que asumió el cargo en 2025 la federación pasó de no contar con patrocinadores continuos a trabajar actualmente con ocho marcas, mediante aportes económicos, productos y servicios. “No teníamos en el periodo anterior ningún sponsor y, desde este periodo de gestión contamos con ocho marcas que apoyan a la federación de manera continua”, contó Salpietro a Gestión.

Una pista de hasta S/ 30 millones

El principal cuello de botella para el desarrollo del remo peruano que ha identificado la FPR está hoy en la infraestructura. La federación cuenta con una flota de embarcaciones para distintos niveles competitivos. Según explicó Salpietro, parte de estos recursos proviene de transferencias del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y compras realizadas para eventos multideportivos. Sin embargo, Perú nunca ha contado con una pista oficial de remo que cumpla con las condiciones internacionales. Actualmente, los deportistas deben realizar concentraciones en espacios como la albufera de Medio Mundo, en Huacho.

La solución que plantea la FPR es la construcción de una pista de remo que pueda ser aprovechada también por otras disciplinas acuáticas. “Se estima que podría costar alrededor de los S/ 20 o S/ 30 millones”, indicó Salpietro. El proyecto, explica, “básicamente fungiría como un estadio acuático y para muchos deportes”, por lo que podría ser utilizado también para canotaje, natación en aguas abiertas y esquí acuático.

Según el dirigente, existe un presupuesto de los Juegos Panamericanos Lima 2027 destinado a realizar esta inversión en infraestructura. “El problema hoy no recae en la disponibilidad de recursos, sino más bien en el tiempo que queda de aquí a la realización de los juegos”, sostuvo.

La pista requeriría un espejo de agua de aproximadamente 2,200 metros de largo, entre 180 y 220 metros de ancho y 2.5 metros de profundidad. En ese espacio se colocarían los carriles, partidores, pontones, muelles y casas de botes aledañas a la pista.

El sector privado entra en la ecuación

Con una inversión de esa magnitud, la FPR busca que la infraestructura no dependa únicamente de recursos públicos. Salpietro invitó al sector privado a participar en proyectos vinculados con el remo y otras disciplinas acuáticas y mencionó mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos.

La búsqueda de recursos también se extiende a la masificación. Actualmente, los recursos transferidos por el IPD están destinados principalmente a la alta competencia, mientras que la federación debe financiar sus actividades de expansión con recursos propios y patrocinadores. Para Salpietro, allí también hay espacio para revisar las reglas actuales.

“Creo que debería modificarse un poco esa regla y permitir que un porcentaje de esos recursos pueda ser destinado a la masificación de deportes que son de nicho o que tienen una baja masificación”, afirmó.

En Lima 2019, el remo peruano tuvo cuatro botes en finales y logró cuatro quintos puestos; no consiguió medallas. (Foto: Violeta Ayasta / Grupo El Comercio)

Ocho sponsors y un público que buscan las marcas

El crecimiento comercial del remo no se limita al número de patrocinadores. La FPR sostiene que su propuesta para las marcas parte de la posibilidad de acceder a una comunidad con capacidad económica y asociarse con valores vinculados al deporte. Los acuerdos con las empresas pueden incluir productos, servicios o aportes económicos para actividades locales.

“Lo que les brinda a ellos es posicionamiento en un mercado con una capacidad económica importante”, aseguró Salpietro. La visibilidad incluye transmisiones de competencias, redes sociales, publicidad, videos institucionales y participación de atletas en spots.

La FPR también ha cambiado la forma de difundir sus competencias. Ahora realiza transmisiones en vivo y busca que plataformas del IPD y del Comité Olímpico Peruano (COP) amplifiquen sus contenidos, una estrategia que, según Salpietro, ha permitido elevar la exposición del deporte frente a potenciales patrocinadores.

LEA TAMBIÉN Federación de Hockey alista nuevas fuentes de ingresos rumbo a Lima 2027

Piura, Iquitos y el remo fuera de La Punta

La descentralización es otro de los objetivos de la Federación. Actualmente, todas las academias de remo identificadas por la organización se concentran en La Punta, aunque existen alternativas de menor costo e incluso programas gratuitos. Una academia convencional puede bordear los S/120-S/150 mensuales.

La Federación ya ha mantenido conversaciones con la Universidad de Piura para desarrollar la práctica del deporte en la represa de Los Ejidos y con el Club de Caza y Pesca en Iquitos. También identifica oportunidades en regiones como Loreto y Ucayali, donde se encuentra la laguna Yarinacocha.

Para Salpietro, el desafío pasa por conseguir aliados que permitan sostener esas iniciativas fuera de Lima. “Si tuviéramos una mayor cantidad de recursos propios, que es lo que estamos buscando generar a través de estas alianzas estratégicas, pues sería más fácil la masificación deportiva”, recalcó.

Una alternativa para acelerar esa expansión es el remo indoor, modalidad que utiliza ergómetros y no requiere un espejo de agua. La FPR ya realizó una competencia en Lince y considera que este formato puede facilitar la llegada del deporte a nuevos distritos.

El remo peruano cerró su participación en los Bolivarianos 2025 con 17 medallas: siete de oro, seis de plata y cuatro de bronce. (Foto: Difusión)

Más competencia y nuevas oportunidades

El crecimiento de la actividad también empieza a ampliar el alcance de las competencias organizadas por la FPR. En el último campeonato nacional máster y sub-23 participaron dos clubes de Chile, mientras que la Federación Ecuatoriana de Remo ha mostrado interés en participar en el Campeonato Nacional Libre.

La participación en ODESUR 2026 ya dejó un resultado para el remo peruano. Las hermanas Alessia y Valeria Palacios conquistaron la medalla de oro en la modalidad Doble Peso Ligero Femenino (2XWL), al imponerse en la final disputada en la Laguna Setúbal, en Santa Fe, Argentina.

Las hermanas Alessia y Valeria Palacios conquistaron la medalla de oro para Perú en remo, en la prueba Doble Peso Ligero Femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: IPD)

Para la FPR, la participación en el torneo demandó una inversión estimada de S/ 100,000 a S/ 110,000, principalmente por el traslado de las embarcaciones desde Lima hasta Santa Fe. Estos recursos son asumidos por la organización con fondos transferidos por el IPD.

Más allá de la competencia, Salpietro identifica oportunidades todavía no exploradas en experiencias corporativas, turismo deportivo y bienestar. “No hemos explorado esa posibilidad. No me cierro a ello”, mencionó.

La prioridad inmediata, sin embargo, es convertir ese crecimiento en una expansión sostenible. El objetivo es que el remo deje de concentrarse en La Punta y pueda sumar nuevos espacios de práctica, aliados y fuentes de financiamiento que permitan llevar la actividad a más regiones.