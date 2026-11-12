La Federación Peruana de Remo reporta un aumento de entre 35% y 40% en la participación de sus eventos nacionales. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Hay deportes que, pese a los resultados que consiguen para el país, todavía necesitan una vitrina que los haga más visibles. El remo es uno de ellos: en los últimos años, sus representantes han cosechado medallas en competencias internacionales, mientras que en La Punta se concentra buena parte de la actividad de clubes, academias y deportistas. Y el interés por esta disciplina también empieza a reflejarse en sus eventos: la participación en las competencias nacionales creció entre 35% y 40%, mientras que la comunidad vinculada al remo ya se estima entre las 500 a 550 personas, según la Federación Peruana de Remo (FPR).

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