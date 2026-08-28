Mientras varias federaciones deportivas buscan diversificar sus fuentes de financiamiento, la Federación Peruana de Hockey enfrenta un desafío adicional. La organización, que reúne a alrededor de 500 deportistas y ocho clubes afiliados en el país, deberá afrontar una reducción de aproximadamente S/70,000 en los recursos que recibe del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el próximo año. Ante ello, trabaja en nuevas alternativas para generar ingresos propios. ¿Cuál es el principal obstáculo que enfrenta?

Carlos Morales, presidente de la Federación Peruana de Hockey, explicó a Gestión que la institución se financia principalmente mediante los recursos asignados por el IPD, además de las afiliaciones de jugadores, las inscripciones a campeonatos y los aportes de los clubes.

“Más que todo sobrevivimos gracias al apoyo del IPD”, afirmó.

Actualmente, la afiliación anual a la federación tiene un costo aproximado de S/50 para menores de edad y S/150 para adultos. A ello se suman los pagos por participación en torneos organizados durante el año.

Sin embargo, frente a la reducción presupuestal, la federación viene evaluando distintas formas de fortalecer sus ingresos antes de los Juegos Panamericanos en Lima 2027.

Entre ellas figuran la venta de espacios publicitarios durante los campeonatos, activaciones de marcas, transmisiones digitales de partidos y la comercialización de productos promocionales vinculados a la selección nacional.

La organización también ha evaluado la instalación de puntos de venta durante los torneos para ofrecer alimentos, bebidas y merchandising a los asistentes, una práctica que ya existe en otras disciplinas deportivas. Empero, Morales sostiene que existe una limitación que impide ejecutar gran parte de estas iniciativas.

No cuenta con infraestructura propia y desarrolla sus actividades en las canchas de Villa María del Triunfo, administradas por el IPD. Como consecuencia, requiere convenios específicos para implementar publicidad permanente, activaciones comerciales o puntos de venta dentro de las instalaciones.

“Tenemos que ofrecerles publicidad, campeonatos o activaciones a las empresas. No podemos tener empresas y no ofrecerles nada”, comentó.

La situación también limita la posibilidad de atraer patrocinadores de mayor tamaño, ya que las marcas suelen exigir espacios de visibilidad durante los eventos deportivos.

Las afiliaciones a la federación cuestan aproximadamente S/40 para menores y S/80 para adultos. (Foto: FPH)

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El negocio pendiente del hockey peruano

Otro de los proyectos en evaluación apunta a las transmisiones deportivas.

La federación busca emitir las finales de sus campeonatos a través de YouTube con el objetivo de ampliar la audiencia del hockey y construir una plataforma atractiva para potenciales auspiciadores.

Aunque años atrás algunas finales llegaron a transmitirse por televisión por cable con Cable Mágico, la apuesta está centrada en formatos digitales de menor costo.

No obstante, el desafío también es técnico. A diferencia de otros deportes, el hockey requiere varias cámaras para seguir adecuadamente el recorrido de la pelota en una cancha de dimensiones similares a las de fútbol, lo que incrementa los costos de producción.

Las selecciones peruanas de hockey han clasificado a tres Juegos Panamericanos consecutivos. (Foto: FPH)

La federación considera que la generación de contenido digital será el primer paso clave para aumentar la exposición de la disciplina y fortalecer su atractivo comercial.

Y es que incluso siendo una disciplina de nicho, el hockey peruano ha logrado mantenerse competitivo a nivel internacional. Morales destacó que las selecciones nacionales han clasificado a tres Juegos Panamericanos consecutivos, un resultado poco habitual entre los deportes colectivos del país.

“ El hockey es, desde hace un tiempo junto con el béisbol, el deporte colectivo que más ‘triunfos’ y medallas ha dado el Perú en los últimos años ”, destacó Morales. “Ni el fútbol, ni el básquet, ni el vóley han tenido resultados como nosotros al estar presentes en tres Juegos Panamericanos”.

El hockey nacional suma seis medallas oficiales en competencias internacionales sobre césped, incluyendo una medalla de plata en el Pan American Challenge 2024, una medalla de oro femenina en el Pan American Challenge 2021 y preseas obtenidas en torneos sudamericanos y bolivarianos. A ello se suma una histórica medalla de plata en hockey sobre hielo conseguida en la Copa Amerigol Latam 2025.

La única cancha especializada de hockey sobre césped del país se encuentra en Villa María del Triunfo. (Foto: FPH)

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La fórmula del hockey peruano para crecer fuera del nicho

Más allá de la búsqueda de ingresos, la federación considera que la sostenibilidad del hockey peruano depende de ampliar su base de practicantes.

En consecuencia, este año puso en marcha una academia gratuita para niños y adolescentes que funciona dos veces por semana en Villa María del Triunfo.

La estrategia también implica destinar recursos a la formación de capacitadores que puedan enseñar hockey a profesores de educación física y entrenadores en distintas zonas del país.

“Si quiero masificar el hockey, necesito más personas que sepan hockey para poder llegar a distintos lugares”, explicó Morales. “Ampliar la red de personas capaces de enseñar la disciplina resulta más eficiente que depender únicamente de entrenadores especializados”.

La primera división del hockey peruano reúne actualmente a siete clubes que compiten en la máxima categoría. (Foto: FPH)

Un entrenador de hockey puede percibir alrededor de S/50 por hora. No obstante, la mayoría no vive exclusivamente de esta actividad, pues las sesiones suelen sumar apenas unas cuatro horas semanales y suelen complementarse con labores vinculadas a la educación física o a otros deportes.

Al día de hoy, el hockey peruano reúne alrededor de 500 deportistas entre categorías mayores y menores. De ese total, cerca de 190 jugadores participan en la división mayor, mientras que el Campeonato Nacional de Menores congrega a unos 200 deportistas provenientes de clubes, colegios y organizaciones vinculadas al desarrollo de la disciplina.

La federación asegura que el crecimiento más importante se viene registrando precisamente en las categorías formativas.

Mientras la cantidad de jugadores en mayores ha mostrado una evolución más gradual, el universo de menores habría aumentado alrededor de 20% entre el año pasado y el presente.

“En mayores ha crecido poco, pero en menores, que es donde estamos trabajando fuerte, ha crecido alrededor de 20%”, indicó Morales.

¿Cuánto cuesta practicar hockey en Perú?

La búsqueda de nuevos ingresos también responde a las características propias de un deporte que todavía depende de equipamiento importado.

Según Morales, un palo profesional de alta gama puede superar los US$150, mientras que implementos básicos como canilleras, protector bucal y guantes representan una inversión adicional cercana a S/200.

La mayoría de estos productos no se comercializa de manera regular en Perú y suele llegar desde mercados como Argentina o Estados Unidos.

Entre las marcas más utilizadas por los jugadores destacan Vlack, Grays, OBO y Adidas.

Sin embargo, el principal gasto para muchos deportistas no necesariamente está en el equipamiento. La única cancha especializada de hockey sobre césped existente en el país se encuentra en Villa María del Triunfo, por lo que numerosos jugadores deben realizar largos desplazamientos varias veces por semana para entrenar.

“Tenemos chicos que viven en Comas y entrenan tres o cuatro veces por semana en Villa María”, señaló Morales. “Coordinamos para ofrecerles el espacio de manera gratuita”.

La primera división reúne actualmente a clubes como San Silvestre Sport, Lima Cricket, OMA, Santa María Sport, Mater Admirabilis, Apolo Hockey y Lima Hockey.

San Silvestre Sport y Lima Cricket se han coronado campeones en damas y varones, respectivamente, durante las dos últimas temporadas.