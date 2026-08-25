La empresa peruana Pacific Control, dedicada a la realización de inspecciones, certificaciones, pruebas de laboratorio y capacitaciones, adquirió las operaciones de laboratorio de NSF en el Perú, International Analytical Services S.A.C. (INASSA), en una transacción que duplica la facturación del grupo en servicios de análisis y el número de ensayos acreditados que ofrece al mercado. Las partes no revelaron el monto de la operación.

Con la compra, el laboratorio recupera su denominación original —INASSA—, con la que operó desde su fundación en 1981 hasta 2013, año en que fue absorbido por NSF, la organización global de salud pública con sede en Michigan (EE.UU.). La transacción se circunscribe únicamente al negocio de laboratorio: NSF mantiene sus demás líneas de servicio en el mercado peruano.

El activo en juego, ¿Qué gana Pacifi Control con la adquisición?

La operación reconfigura el mapa local del negocio, poco visible pero crítico para la agroexportación peruana. Es decir, los laboratorios son los que certifican que los envíos de arándanos, uvas o paltas cumplan los límites de residuos y los estándares sanitarios que exigen Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.

Pacific Control sostiene que la incorporación fortalece su plataforma en análisis de alimentos del Perú, con capacidad ampliada también en farmacia, salud, minería y medio ambiente.

“Esta adquisición representa un hito en la evolución del Grupo Pacific Control. Duplica nuestra facturación en servicios de análisis (...) y reafirma nuestra visión de convertirnos en un referente latinoamericano en infraestructura de calidad. Incorporamos un laboratorio con una trayectoria excepcional, construida a lo largo de más de cuarenta años, y lo proyectamos hacia un nuevo ciclo de crecimiento, innovación y desarrollo técnico”, declaró Eduardo Scerpella, presidente del grupo.

El grupo acumula más de 20 años en el mercado, con operaciones en Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, Brasil y China. La adquisición se enmarca en su estrategia de armar una plataforma regional, además anunció que impulsará la incorporación de nuevos métodos de ensayo y una mayor integración técnica entre su operación peruana y sus oficinas en la región.

Ambas compañías señalaron que el equipo técnico, las metodologías y los estándares de calidad de INASSA se mantendrán sin cambios, para asegurar que el cambio de titularidad no afecte los servicios en curso.

La compañía cerró el 2025 con una facturación de US$ 14 millones y un crecimiento cercano al 35%, impulsado por un CAPEX superior a US$ 1.5 millones en su sede de Lurín.

Pacfic Control y su estrategia de compras a nivel local

febrero de este año, el grupo anticipó a este diario el plan que hoy se materializa: crear un holding para levantar fondos y comprar laboratorios en el Perú y la región, con la meta de convertir a Pacific Control en una “transnacional peruana”. La adquisición de INASSA es la primera operación de envergadura bajo esa hoja de ruta.

La compañía cerró el 2025 con una facturación de US$ 14 millones y un crecimiento cercano al 35%, impulsado por un CAPEX superior a US$ 1.5 millones en su sede de Lurín, que ya opera al 80% de su capacidad y con dos turnos en algunas áreas. Su apuesta más reciente fue un laboratorio de pesticidas con capacidad para detectar cerca de 700 moléculas, orientado a las exigencias del mercado europeo.

Para este 2026 proyectaba crecer más de 30% y duplicar su facturación en los próximos años, además de abrir o adquirir un laboratorio en Ecuador. Además, La firma, además de tener presencia en América Latina y Estados Unidos —Miami concentra el 15% de sus ingresos— tiene como partnership a una firma china que opera unos 90 laboratorios.