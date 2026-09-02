El proyecto de oro de tajo abierto Crespo, ubicado en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, y a cargo de Compañía Minera Crespo, empresa del grupo ApuCorp, podrá avanzar con tres modificaciones destinadas a ampliar su capacidad de procesamiento. El principal cambio permitirá elevar el procesamiento de 6,500 a 14,500 toneladas métricas por día (TMD), mientras que el conjunto de adecuaciones contempla una inversión asociada de US$ 47.7 millones.

Para avanzar con esas iniciativas, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por Compañía Minera Crespo S.A.C., mediante la Resolución Directoral N.° 00138-2026-SENACE-PE/DEAR, emitida el 28 de agosto. La aprobación habilita los cambios operativos planteados por la compañía para incrementar su capacidad de procesamiento.

Las modificaciones planteadas por Minera Crespo

La primera modificación planteada por Crespo corresponde al tajo Crespo, cuya capacidad de explotación pasará de 6,500 a 14,500 TMD. El cambio busca permitir un mayor volumen de mineral para su procesamiento en la planta de beneficio.

Para alcanzar este incremento, la empresa realizará ajustes en el diseño del tajo: la altura de los bancos pasará de 5 a 8 metros y las paredes del tajo tendrán una inclinación más moderada. También se ampliarán las bermas de seguridad y el ancho de las rampas. El rediseño no implica ampliar el área aprobada del tajo.

El segundo cambio corresponde a la pila de lixiviación, cuya capacidad también aumentará de 6,500 a 14,500 TMD. Según el proyecto aprobado, el incremento se logrará mediante ajustes en la granulometría del mineral y una reducción de los ciclos de riego, manteniendo los mismos ratios de insumos y consumo de agua.

La operación minera Crespo está ubicada a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco. (Foto: Archivo).

En este caso, no se modificará la infraestructura aprobada. La compañía aprovechará la capacidad excedente del equipamiento existente en la planta de beneficio, pues se trata principalmente de una optimización operativa.

La tercera modificación corresponde a las plantas de chancado primario y secundario, cuya capacidad de procesamiento aumentará de 6,500 a 10,500 TMD, también mediante el aprovechamiento de la capacidad excedente del equipamiento instalado.

Un paso para el crecimiento de Crespo

La aprobación a la proopuesta de Crespo llega luego de que la empresa presentara el ITS a evaluación del Senace. En mayo, Gestión informó que la propuesta contemplaba elevar la capacidad del tajo de 6,500 a 14,500 TMD, además de ampliar la capacidad de la pila de lixiviación y del sistema de chancado. En ese momento, el expediente todavía se encontraba en evaluación.

La empresa estimaba entonces una inversión de alrededor de US$ 20 millones o más para la ampliación. El monto asociado a las modificaciones finalmente aprobadas por Senace asciende a US$ 47.7 millones.

Crespo inició su producción comercial en 2026 y se encontraba en una etapa de ramp up. En mayo, la planta procesaba en promedio unas 6,000 TMD por día, mientras la compañía apuntaba a alcanzar entre 50,000 y 60,000 onzas de oro este año, una vez consolidada la operación.

La Unidad Minera Crespo está ubicada a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar en Chumbivilcas, Cusco. El proyecto tiene una vida útil estimada de ocho años y recursos estimados en 661,757 onzas de oro, según lo reportado por la compañía.