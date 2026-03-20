María Almenara apuesta por un cambio en su estrategia tradicional de tiendas abiertas al público general. (Foto: María Almenara).
María Almenara apuesta por un cambio en su estrategia tradicional de tiendas abiertas al público general. (Foto: María Almenara).
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Redacción Gestión
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La cadena de pastelería peruana con la inauguración de un nuevo local, el número 23 de su red. La apertura marca además su segunda inauguración en lo que va del 2026, en línea con una .

El nuevo establecimiento se ubica dentro del Centro de Innovación Tecnológica del Banco de Crédito del Perú (BCP), en el distrito de Chorrillos. A diferencia de sus tiendas tradicionales, este formato está dirigido exclusivamente a los colaboradores de la institución financiera.

Según Perú Retail, la incursión en una sede bancaria responde a una estrategia de la marca por diversificar sus formatos y .

La apertura en una sede institucional de María Almenara responde a una lógica de negocio basada en capturar consumo recurrente en horarios laborales, donde el flujo de clientes es constante y predecible. (Foto: Maria Almenara).
La apertura en una sede institucional de María Almenara responde a una lógica de negocio basada en capturar consumo recurrente en horarios laborales, donde el flujo de clientes es constante y predecible. (Foto: Maria Almenara).
LEA TAMBIÉN: Caso María Almenara: cuándo parecerse a la competencia también puede costar sanción

Crecimiento en Lima: tienda 23 de María Almenara

La referida apertura de María Almenara representa , tras la inauguración de un local en la sede principal de La Molina en diciembre de 2025. La réplica de este modelo sugiere una apuesta por consolidar su presencia en espacios corporativos, donde el flujo constante de trabajadores ofrece oportunidades de venta recurrente.

El CEO de la compañía, Carlos Armando de la Flor, destacó la apertura a través de sus redes sociales, subrayando el valor emocional de la marca y su integración en la cultura corporativa del BCP. Con esta nueva tienda, María Almenara no solo amplía su red de locales, sino que refuerza una estrategia orientada a nuevos formatos.

Maria Almenara abrió su primer local físico recién en 2017 en Miraflores. (Foto: Maria Almenara).
Maria Almenara abrió su primer local físico recién en 2017 en Miraflores. (Foto: Maria Almenara).
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Plan de expansión de María Almenara

En su última entrevista con Gestión, el CEO de María Almenara, Carlos Armando de la Flor, señaló que la compañía proyectaba alcanzar alrededor de 30 locales hacia 2025 como parte de su plan de expansión. Para lograr el objetivo, la empresa impulsó un crecimiento acelerado enfocado principalmente en Lima, priorizando ubicaciones de alto tránsito que le permitieran ampliar su alcance y elevar la frecuencia de consumo.

Asimismo, el ejecutivo explicó que la expansión no se limitaría al formato tradicional, sino que incorporaría propuestas más flexibles y el desarrollo de nuevas marcas dentro del grupo. Dicho enfoque buscaba posicionar a la marca más allá de ocasiones especiales, integrándola en el consumo cotidiano y respaldando su crecimiento con inversiones en capacidad operativa para sostener una mayor escala del negocio.

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