De acuerdo a la consultora Transactional Track Record (TTR), al cierre del primer trimestre se han registrado 30 transacciones por un valor de US$ 3,476 millones, lo que significa como número de deals una contracción de 14%, pero un incremento en desembolsos de 856% en comparación a lo operado en el primer trimestre del año pasado. De hecho, en dicho periodo, las operaciones reportadas en el mercado fueron 35, aludiendo a US$ 363.54 millones.

Estos resultados, en la versión de Susan Castillo, socia de Payet Rey, Cauvi, Pérez Abogados, es necesario tomarlo con cautela, dado que muchas de las transacciones no se registran por temas de confidencialidad o estrategía de los clientes. Para la especialista, los primeros tres meses del 2026 estuvieron marcados por un activo movimiento del mercado en cuanto a operaciones firmadas y en proceso; además, de tickets transaccionados al alza, sujetos a las propuestas de alto valor que se oferten.

“El monto de las operaciones viene subiendo, y eso no es gratuito. En general, la percepción de los inversionistas es de confianza en el Perú, con una evidente sensación de divorcio entre la política y economía peruana”, refirió.

A su turno, Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima del estudio Cuatrecasas, destacó la contracción en número de deals registrados en el primer trimestre 2026 (30 operaciones) en relación no solo a la actividad de similar periodo del 2025 (35), sino también incluso a la del 2024 (41). El experto sostuvo que por valor, la cifra también puede ser “engañosa”, considerando que solo la transacción de la multinacional Holcim (con la compra del 50,01% de participación en Pacasmayo) representa un valor de US$ 550 millones; mientras que la adquisición del 50% de Inkia Energy por parte de la canadiense CPP Investments aludió a US$ 1,700 millones.

“En solo dos operaciones tenemos US$ 2,250 millones; es decir, más de la mitad del monto registrado en el trimestre. En realidad, creería que ha sido un trimestre complejo, con tres eventos resaltantes: las elecciones en las que se aguardaba un panorama más claro y ahora hay un poco de preocupación; la situación con Irán, que impacta en el precio del diésel, la gasolina y también la úrea y, finalmente, la incertidumbre sobre el Fenómeno El Niño con impactos directos en el agro y la logística”, explicó.

Por su parte, Alberto Rebaza, Managing Partner de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, señaló que lo evidenciado en esta primera parte del año genera mucho optimismo de lo que seguiría para el 2026 en general, toda vez que se ha visto un mercado muy dinámico, con transacciones y negociaciones en curso en minería, industria y diversos sectores.

“Los que estamos en este mercado de M&A, vemos que hay mucho movimiento, pese a ser un año electoral. Ahora, los deals que no se han cerrado en marzo, se culminarán en abril de seguro, a partir de un constante interés de inversionistas locales invirtiendo en Perú, reafirmando confianza en el país. Pero, también con inversionistas extranjeros, de diversos orígenes, que continúan apostando por nuestro país”, remarcó.

¿Deals en pausa?

En junio próximo, el Perú tendrá certezas sobre la persona que gobernará el país por los próximos cinco años, previa dilucidación en las siguientes semanas de los participantes en la segunda vuelta. Ante este escenario, los especialistas consultados por Gestión coinciden en que, eventualmente, algunas transacciones esperarían los resultados de los comicios para cerrar sus operaciones en negociación.

De acuerdo a la perspectiva de Trelles, el segundo trimestre sería un periodo flojo, principalmente, en número de transacciones, con tendencia a que sea incluso por debajo de similar periodo del año pasado, cuando se registraron 38 operaciones. El especialista manifestó que un revés importante es la posibilidad de que un candidato antiinversión pueda ser una de las opciones en las elecciones de junio.

“Hasta que no haya claridad de qué candidatos pasan a la segunda vuelta, las transacciones se van a ralentizar. Yo creo que difícilmente vamos a ver muchos cierres hasta que no haya claridad de quiénes pasan a segunda vuelta e incluso, de suceder que el candidato antiinversión participe en esta contienda, lo que va a ocurrir es que, probablemente, se espera el resultado de la elección. Si en segunda vuelta, los resultados son favorables para el mercado, visualizaremos un segundo semestre con toda la actividad pendiente de los meses anteriores”, adelantó.

El otro escenario contemplado por el representante de Cuatrecasas, es que ante una eventual victoria de un candidato antiinversión suceda lo mismo que hace cinco años, donde la incertidumbre causó que el volumen de deals se redujera signficativamente, a la vez que se presentó una importante salida de capitales peruanos a otros destinos.

Dicha posición es compartida por la socia de Payet Rey, Cauvi, Pérez Abogados, quien indicó que ante estos casos, los inversores buscan proteger sus capitales mirando desembolsos en países de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador Bolivia, pero también en mercados como Estados Unidos y naciones de Europa.

“Es un escenario normal, las compras fuera del país son más estratégicas, a diferencia de lo que puede traer consigo un gobierno antiinversión. El interés en otros mercados es por compañías medianas en rubros diversos, como alimentos, cementos, inmobiliario, minero, entre otros. Por lo pronto, creería que si bien hay incertidumbre, el segundo trimestre seguirá siendo activo, concretándose transacciones que ya venían en curso, como el reciente de Inca Rail a RBB Andes Holdings Limited”, expresó.

De su lado, Rebaza concuerda con Trelles en que el segundo trimestre vendría lento para el mercado de M&A, aunque algunos procesos que estén avanzados en negociaciones y solo pendientes de firmas, podrían cerrarse. “Es difícil anticipar el escenario; no obstante, es alta la probabilidad de que los retrasos se den en mayor proporción en aquellas operaciones que están en etapa incipiente”, agregó.

El experto destacó que el buen panorama mostrado en los primeros tres meses del año fueron impulsados por la percepción de que los participantes en la segunda vuelta electoral serían dos candidatos proinversión, siendo que ese panorama otorgaba seguridad a los inversionistas. No obstante, frente a un cambio en la fotografía, es un poco más complicado prever el comportamiento del mercado.

“Un candidato que hable de expropiaciones o de limitaciones a la inversión privada, sin duda, genera preocupación. Sin embargo, la menor velocidad que podría darse en este trimestre, probablemente, sea recuperada en los dos trimestres restantes. También tengamos en cuenta que los procesos de negociación son muy variados entre sí, incluso ahora hay muchas transacciones en curso que involucran no solo al Perú como jurisdicción, sino otras. La situación actual no impide que esos deals que se relacionan a más países vayan a firmarse”, replicó.