La incertidumbre en torno al nuevo rostro presidencial podría ralentizar las operaciones del segundo trimestre 2026. (Foto: Freepik)
La incertidumbre en torno al nuevo rostro presidencial podría ralentizar las operaciones del segundo trimestre 2026. (Foto: Freepik)
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Mayumi García
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El 12 de abril último ha planteado una nueva fotografía en el escenario político peruano, cuya situación merece un repaso, sobre todo, en lo que concierne a las expectativas y posibles cambios en los planes de los inversionistas para los siguientes meses. Y es que, tras resultados aún preliminares que no terminan de avizorar los nombres de los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial, los ‘jugadores’ en el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) reevalúan estrategías, esperan ‘pases’, ‘conducen’ con calma, entre otras tácticas.

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