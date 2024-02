¿Cuál es la proyección en Perú?, ¿tal vez prevén ingresar a otro segmento crediticio o evalúan comprar alguna entidad?

En Perú, luego de año y medio de operaciones (como Banco BCI Perú), estamos en US$ 1,000 millones en préstamos a clientes corporativos y gran empresa, y queremos llegar a US$ 1,600 millones este año y a US$ 3,000 millones al 2026. Hoy el foco son esos segmentos. Llegamos con una mirada de largo plazo y ya llevamos en Perú 25 años (antes con oficina de representación). Cuando nos acercamos a los clientes no es (solo) transacciones, sino el acompañarlos en su día a día, en sus planes de expansión, en sus inversiones locales y/o internacionales. Hoy tenemos 140 clientes corporativos y gran empresa en todos los sectores de los principales grupos económicos, y estamos abocados en ello. Ahora si aparece alguna oportunidad, siempre la analizamos, pero hoy no estamos de forma, proactiva buscando una adquisición (de alguna entidad).

A fines del 2023, Banco BCI Perú aprobó una inyección de capital ¿cuál es el fin de ello?

Sí. Iniciamos el banco con un capital de US$ 60 millones en el 2022. Luego, hicimos inyecciones de capital por más de US$ 100 millones, llevando el capital a más US$ 150 millones. El año pasado hicimos dos inyecciones de capital, una en el primer trimestre y otra en noviembre. Entonces, hay un compromiso con Perú de largo plazo. Sabemos que hay vaivenes políticos, económicos, etc., pero estamos confiados en el país, pues tiene mucho potencial.

Créditos corporativos, sindicados y club deals

Los créditos corporativos en la banca estuvieron algo lentos el 2023. Ahora que la tasa de política monetaria viene descendiendo, ¿tendrán un mejor desempeño estos préstamos?

Las colocaciones del sistema financiero están estables y bajaron levemente en algún momento. Dada la etapa en la que estamos partiendo, hoy hay espacio de crecimiento en distintos sectores (económicos), siendo selectivo y escogiendo correctamente a los clientes. Estamos en agroexportación , minería , retail , manufactura , etc. Además, los plazos de los créditos en bancos pueden estar a cinco años, son plazos medianos y largos. Estarían activos estos préstamos (corporativos) el 2024. Un tema relevante es que siempre buscamos trabajar de la mano de otros bancos, cuando hay oportunidades de negocios, y, también, nos invitan a club deals o créditos sindicados, pues somos buenos socios para financiar compañías que requieren grandes financiamientos. Hemos venido a dar soluciones de largo plazo a las empresas y de forma colaborativa, con otros bancos también.

LEA TAMBIÉN: Competencia de tasas es señal que créditos corporativos se reactivan

Considerando el escenario de recesión del año pasado, ¿cómo se desempeñaron los préstamos sindicados y club deals el 2023?

Un crédito sindicado es cuando llega un banco que lidera (la operación crediticia) poniendo una participación importante (del préstamo) y (luego) sale a buscar el resto del financiamiento con otras entidades bancarias, puede haber dos bancos liderando; mientras que un club deal es cuando tres, cuatro o cinco bancos del mismo nivel se juntan y otorgan la solución (a la empresa). Ese mercado de préstamos sindicados y club deals siempre está abierto porque es más difícil que vaya un banco solo (a financiar a un cliente), pues se trata de financiamientos muy grandes . Nosotros estuvimos en varios créditos sindicados invitados por algún banco que lidera, y a veces, también, lideramos (los préstamos) y nos juntamos para otorgar solución a las compañías . Además, participamos en varios club deals. Incluso diría que fueron más club deals el 2023.

Ello ocurrió, a pesar del escenario económico...

Si, porque los créditos son entre tres y cinco años, y a veces toca que, independientemente de la coyuntura, están cerca los vencimientos y las compañías necesitan refinanciarlos (reperfilarlos) por cuatro o cinco años más. El refinanciar no significa que las empresas estén mal.

¿Estos préstamos crecerían en el 2024?

El año pasado estuvieron un poco más acotado (los créditos) por el Fenómeno de El Niño , el (ciclón) Yaku , las tasas altas, la inflación elevada, entre otros; y este año varios de esos efectos serán solucionados o mitigados. E so hace que la actividad (económica) la estemos viendo mejor que el 2023, y, fundamentalmente, en el segundo semestre el país debería retomar la senda de crecimiento, de no mediar algún inconveniente, y avanzar un 2% el 2024. En ese sentido, debería haber más operaciones de financiamiento importantes a largo plazo. No va un banco solo para operaciones grandes, de US$ 300 millones o US$ 400 millones. Observamos que los préstamos corporativos, sindicados y club deals estarían activos este año.

Banca transaccional y emisión de bonos

¿Evalúan algún nuevo producto financiero para el segmento corporativo?

Lo que empezaremos a pilotear este año es el cash management , lo que es banca transaccional. Se trata de un servicio de pagos masivos de las empresas a sus proveedores y planillas a través de métodos digitales. A finales del primer trimestre, partimos con este piloto y queremos usar buena parte del año en ello. Queremos asegurarnos de que el producto llegue como corresponde a los clientes, sobre todo, en este esquema de (un Banco) BCI que opera como un solo banco, no solo en Perú, sino también, en Chile y EE.UU .

El financiamiento de las firmas en bolsa local creció el 2023, con casi todas emisiones de corto plazo. ¿Seguirá así este año?

Eso debe cambiar este año y como banco estamos mirando (el momento) para emitir bonos en Perú. Ello es parte del fondeo de la entidad bancaria y será una fuente de recursos para prestar y seguir financiando nuestras actividades.

LEA TAMBIÉN: Empresas elevan preferencia por financiarse con papeles de deuda de corto plazo

-----------------------------------------

Posición del Banco BCI en la región

¿Qué busca Banco BCI con su internacionalización?

Banco BCI es una entidad bancaria chilena con 85 años de historia, que ha tenido un crecimiento relevante en los últimos siete años, pasando de US$ 30,000 millones a casi US$ 100,000 millones de activos. Pasamos de ser el banco 16 a nivel Latinoamérica a ser el octavo. Tenemos un rating internacional de A-, uno de los más altos de la región. Desde el punto de vista de nuestros activos distribuidos, el 35% está fuera de Chile hoy, representando Estados Unidos (EE.UU.) una parte importante y lo otro es Perú .

Partimos con el plan de internacionalización entre 1,999 y 2,000, y las dos primeras banderas que pusimos fueron Miami (EE.UU.) y Perú, con oficinas de representación (cada una), respectivamente, para acompañar a los clientes chilenos que se estaban internacionalizando. En el 2010, optamos por ir a los mercados foráneos, de forma más decidida, para, además, diversificar ingresos, impulsar el crecimiento del banco y generar una plataforma regional (de negocios). Las plazas estratégicas eran Perú, Colombia y EE.UU., en La Florida.

Así, en el 2013, compramos City National Bank en La Florida, invirtiendo US$ 1,000 millones, una inversión importante, y decidimos ser fuertes en ese lugar, y luego compramos dos bancos más. Si queríamos ser un banco regional, teníamos que contar con un hub (de negocios) en La Florida, pues todos los latinoamericanos, empresas y personas, usan La Florida, Miami, para conectarse con la plaza americana. Hoy estamos con US$ 27,000 millones en activos en el City National Bank. También, estamos en ese lugar, con BCI Miami .

En el 2018, retomamos el proyecto Perú por ser un mercado natural con muchas compañías chilenas (operando) y por la interrelación entre Chile y Perú, y terminamos abriendo las puertas acá en julio del 2022 (como BCI Perú ). Más o menos toma entre tres y cuatro años abrir un banco por los temas regulatorios, normativos, tecnológicos, etc.

LEA TAMBIÉN: Hay menos medianas y grandes empresas que se protegen de fluctuaciones del dólar