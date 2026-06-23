Mientras consolida su presencia en México y Centroamérica, Inka Prime Produce proyecta despachar al menos 80 contenedores de mandarinas durante la presente campaña. La exportadora, con operaciones en Huaral, Irrigación Santa Rosa y Cuyo, decidió retrasar una semana el inicio de la cosecha de W. Murcott para cumplir con los estándares de calidad exigidos por sus compradores. ¿Cómo impactará esta estrategia en sus planes de crecimiento?

“El año pasado comenzamos en la segunda quincena de junio; ahorita estamos atrasados una semana más por este factor climático”, explicó Juan Carlos Jara Ruiz, gerente general de la compañía.

Según el ejecutivo, las temperaturas aún no han descendido lo suficiente para favorecer el viraje de color de la fruta. Por ello, la empresa optó por esperar antes de iniciar la cosecha, a diferencia de otras exportadoras que comenzaron operaciones dos o tres semanas antes.

La campaña de W. Murcott se extenderá hasta finales de noviembre o inicios de diciembre, según la empresa.

México lidera la demanda de W. Murcott peruana

México concentra actualmente la mayor parte de las exportaciones de Inka Prime Produce, seguido por El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

Aunque el mercado mexicano suele aceptar fruta con tonalidades verdes, la empresa trabaja con clientes que exigen una coloración más uniforme y atractiva. Esa fue una de las razones que motivó el retraso en el inicio de la campaña.

“Los mexicanos consideran a la W. Murcott como la variedad superpremium; no hay otra variedad como la que tiene Perú”, afirmó Jara.

En materia de competencia, el principal rival es California. Sin embargo, la salida de la fruta estadounidense coincide con el ingreso de la producción peruana, etapa en la que la calidad de la oferta californiana disminuye y permite a Perú posicionarse con mayor valor.

Centroamérica concentra la expansión

La compañía prevé despachar entre dos y cuatro contenedores semanales durante la campaña, que se extenderá hasta finales de noviembre o inicios de diciembre.

Además de la W. Murcott, el programa exportador incluye variedades como Honey Murcott, Malvasio y algunos volúmenes de tangelo.

Respecto a nuevos mercados, Inka Prime Produce mantiene por ahora su estrategia enfocada en consolidar su presencia en Centroamérica antes de explorar otros destinos.

Además de mandarinas, Inka Prime Produce exporta arándanos a mercados como Dubái, India y Colombia. (Imagen: Andina)

Jara explicó que Europa exige exportar bajo la variedad Tango, una mandarina sin semillas que cuenta con registro de patente, lo que limita el ingreso de otras variedades. China, en tanto, aparece como una oportunidad de largo plazo debido a que acepta fruta con tonalidades más verdes.

En paralelo, la empresa prevé un aumento en la producción de arándanos para la próxima campaña, con envíos dirigidos a Dubái, India y Colombia. En contraste, la temporada de palta ya concluyó en un contexto marcado por la saturación del mercado y las alertas sanitarias vinculadas a niveles de cadmio en algunos lotes exportados.