IHOP y Applebee’s operan actualmente dos restaurantes bajo el formato Dual Brand en Lima.
IHOP y Applebee’s operan actualmente dos restaurantes bajo el formato Dual Brand en Lima.
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Dax Canchari Reyes
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El negocio que reúne a IHOP y Applebee’s en Perú busca nuevo dueño. El proceso de venta del 100% de las acciones de Percapitals SAC, sociedad operadora y franquiciada oficial de ambas marcas en el país, que actualmente cuenta con dos restaurantes bajo el formato Dual Brand en Lima abre nuevas posibilidades.

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