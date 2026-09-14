La operación va más allá de los dos locales que funcionan actualmente. La transacción que se cerró hace un par de semanas -según información a la que tuvo acceso Gestión- comprende la plataforma operativa del negocio y los derechos de franquicia de ambas marcas, sujetos a la aprobación de Dine Brands, además de los contratos de arrendamiento, personal, mobiliario, equipos, licencias y demás activos vinculados a la operación.

Pero, ¿cuánto potencial tiene en Perú un negocio que hoy opera solo dos restaurantes, pero que reúne dos marcas internacionales y podría tener espacio para crecer mediante nuevas unidades y franquicias?

Consultado por Gestión, Jorge Lizan, managing Director de Lizan Retail Advisors (LRA), firma que representa al operador en el proceso de venta, señaló que no podía comentar sobre la operación. Sin embargo, el análisis de Guillermo Quintana, director Global Expansion Franquicia, apunta a que el principal atractivo no estaría necesariamente en los locales actuales, sino en la posibilidad de convertirlos en una plataforma de expansión para ambas marcas en el mercado peruano.

De hecho, el especialista plantea que el formato Dual Brand podría ser una de las principales herramientas para ese crecimiento. La modalidad permite operar IHOP y Applebee’s bajo un mismo techo, compartiendo infraestructura y aprovechando los distintos momentos de consumo de ambas propuestas.

El formato Dual Brand permite reunir las propuestas de IHOP y Applebee’s en un mismo establecimiento y compartir infraestructura.

IHOP y Applebee’s: oportunidades distintas en Perú

Guillermo Quintana explicó a Gestión que ambas marcas tienen potencial en el país, aunque con desafíos y oportunidades diferentes. Un primer reto, dice, es conectar con los hábitos de consumo del mercado peruano

Y es que IHOP ofrece una propuesta diversificada, con desayunos, brunch, almuerzos, cenas y opciones de delivery y take away, alrededor de pancakes, waffles, omelettes y hamburguesas. Su principal ventaja de oportunidad es que no compite directamente con cadenas enfocadas en hamburguesas, pollo o comida peruana.

Sin embargo, considerando que no existe un hábito, entre los consumidores peruanos, de salir a desayunar fuera de casa, como sí ocurre en Estados Unidos, la marca no debería depender exclusivamente de esa franja horaria. “Debería dejar de ser percibido exclusivamente como ‘el restaurante de pancakes’ y pasar a ser ‘el restaurante familiar de desayuno, brunch, almuerzo y cena casual’”, comentó Quintana.

La estrategia, así, pasaría por ampliar los momentos de consumo y posicionar a IHOP como una alternativa familiar durante distintas franjas del día, más allá de su asociación tradicional con los pancakes.

Applebee’s, en cambio, tendría otro punto de partida. El especialista en franquicias consideró que la propuesta de casual dining de la marca presenta un mayor encaje con hábitos de consumo ya existentes en el mercado peruano, como almuerzos, cenas, parrillas, hamburguesas, reuniones familiares, salidas con amigos y after office.

Por ello, desde una perspectiva de inversión, el especialista observa una diferencia entre ambas marcas: mientras Applebee’s requeriría una menor adaptación al mercado local, IHOP tendría mayor espacio para diferenciarse si logra ajustar su propuesta al consumidor peruano.

¿Un mercado en crecimiento?

Ahora bien, el contexto del mercado también ofrece espacio para ambas propuestas. Según Quintana, el sector peruano de restaurantes creció 2.25% en 2025 y 5.51% interanual en el primer semestre de 2026, con dinamismo en formatos como comidas rápidas, pollerías, cevicherías, sandwicherías, heladerías, cafés y comida internacional.

En este escenario, las cadenas internacionales pueden competir no solo por precio, sino por valor percibido. “El consumidor peruano puede decidir pagar más por una marca internacional si percibe producto, experiencia, confianza, ambiente y marca, buscando la ecuación precio-valor percibido”, precisó.

Para un eventual comprador, el reto estará entonces en convertir los dos locales actuales en una plataforma de crecimiento. En ese escenario, la expansión no tendría por qué replicar necesariamente el formato actual: las ubicaciones, el tamaño de los locales y el modelo Dual Brand podrían adaptarse según el potencial de cada mercado y los hábitos de consumo.

Más allá de los dos locales: el potencial de expansión de IHOP y Applebee’s

La oportunidad para el eventual comprador es que considere la transacción como la adquisición de una plataforma gastronómica operativa y derechos de franquicia; con la posibilidad de que cuente con exclusividad territorial bajo el formato de Master Franchise, es decir, con el derecho de desarrollar las marcas en el Perú y, eventualmente, nuevas franquicias, dice el experto.

A partir de esta perspectiva, la operación también podría abrir espacio para nuevos operadores e inversionistas peruanos interesados en desarrollar franquicias de marcas gastronómicas internacionales. Quintana vio, además, una posibilidad en el modelo de plurifranquicia, donde un mismo franquiciado gestiona distintas marcas que sean complementarias y no competitivas.

Uno de los elementos que podría favorecer esa expansión es el formato Dual Brand, que permite operar IHOP y Applebee’s bajo un mismo techo. Quintana indicó que Dine Brands cerró 2024 con 18 locales Dual Brand internacionales, cifra que aumentó a 32 al cierre de 2025 y llegó a 37 en junio de 2026.

En esa línea, el especialista plantea que el Dual Brand debería convertirse en el “formato estrella” para el desarrollo de ambas marcas en Perú. La lógica es aprovechar una misma ubicación para generar tráfico en distintos momentos del día, combinando la propuesta de desayuno y all-day dining de IHOP con el casual dining de Applebee’s.

Cabe recordar que en 2018, cuando Dine Brands anunció la llegada de la marca al país, el acuerdo contemplaba 25 restaurantes en diez años. Para Quintana, un nuevo operador podría retomar esa visión mediante tres formatos: IHOP como restaurante familiar tradicional, Applebee’s como casual dining y el formato Dual Brand.

Antes de plantear una expansión de esa magnitud, sin embargo, el eventual comprador tendría que evaluar el desempeño de la operación actual. Quintana recomendó revisar las ventas por local, EBITDA, niveles de alquiler, percepción de marca, food cost, tasa de regalías, costo laboral, deudas existentes, CAPEX pendiente, ventas por metro cuadrado, ticket promedio, flujos de caja, sistema de delivery y las condiciones de los contratos de franquicia mediante un due diligence exhaustivo.

Dine Brands viene impulsando internacionalmente el formato Dual Brand como una alternativa para desarrollar conjuntamente sus marcas IHOP y Applebee’s.

El nuevo operador y el reto de reposicionar IHOP

El otro desafío estaría en ajustar la propuesta de IHOP a los hábitos de consumo locales. Quintana advirtió que su análisis parte de una perspectiva externa y que no tiene acceso a los indicadores de gestión del operador actual. Por ello, plantea algunos factores que, desde su perspectiva, podrían haber limitado la consolidación de la marca en el país.

“Sin analizar los indicadores de gestión del operador, los factores que han limitado la consolidación de IHOP podrían ser: la tasa de crecimiento, con dos unidades operativas es insuficiente para el crecimiento de una marca global en territorio peruano; la ineficiente tropicalización a las costumbres y hábitos de los peruanos en el tema de los desayunos fuera del hogar; un posicionamiento excesivo en vincular IHOP con pancakes, en vez de posicionarlo con desayuno + brunch + comida familiar”, enumeró Quintana.

La adaptación, sin embargo, no implicaría alejarse de la identidad internacional de la marca. Quintana plantea una regla de 70% global y 30% local, manteniendo la estandarización de la gestión y la identidad corporativa, pero adecuando tamaños, promociones, horarios, combos, bebidas y productos complementarios a los hábitos peruanos.

“Peruanizar la experiencia sin desnaturalizar IHOP”, sintetizó Quintana.

La estrategia también pasaría por fortalecer la relación con el consumidor. Quintana propone un programa de fidelidad con acumulación de puntos por visitas, cumpleaños, referidos, consumo corporativo, delivery y consumo familiar, acompañado de una estrategia en redes sociales con influencers e interacción con seguidores.

A ello suma el desarrollo de “IHOP at Home”, con productos diseñados específicamente para delivery y distribuidos mediante servicios de última milla.