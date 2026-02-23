La elección de Megaplaza responde a su alta afluencia y al perfil familiar del consumidor en Lima Norte. Foto: GEC.
Domo Saltado anuncia una nueva etapa de crecimiento con una apuesta clave: su ingreso a Lima Norte. La cadena gastronómica abrirá un nuevo local de 183 m2 en Megaplaza hacia finales de mayo, un movimiento que podría marcar su expansión a un mercado de alto flujo y que será determinante para su crecimiento en 2026.

