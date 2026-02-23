“Muchos clientes que hoy nos visitan en Lince vienen desde Lima Norte. Queremos estar más cerca de ellos y llevarles la experiencia”, adelantó a Gestión, Edinho Hayashida, socio de la marca.

Para Hayashida abrir en este centro comercial no solo representa un nuevo punto de venta, sino la consolidación de su presencia en Lima.

“Con Megaplaza ya tenemos una columna vertebral: norte, centro y sur. Es un paso clave para seguir creciendo”, añadió.

Expansión a un mercado masivo

La llegada a Megaplaza será uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. Tras un 2025 de consolidación, en el que la empresa creció 13%, Domo Saltado proyecta acelerar su expansión.

“Tenemos la proyección de crecer 25% en 2026. Es una mezcla de nuevos locales y mayor productividad de los locales actuales”, explica el ejecutivo.

Según contó, la llegada al centro comercial responde al perfil familiar del consumidor en Lima Norte, un segmento que la marca busca captar con su propuesta de valor.

El nuevo local, además, será uno de los más ambiciosos de la cadena, explica:

“Estamos preparando, a nivel de diseño y decoración, probablemente el mejor Domo hasta hoy”, sostuvo.

Formato fast casual

La expansión en Megaplaza también marcará el debut de una nueva línea de negocio. La empresa lanzará una marca independiente bajo formato fast casual, orientada a una mayor rotación de clientes y adaptada a espacios como food courts.

“Es una marca que queremos que crezca rápido. Empezamos en Megaplaza y luego buscamos expandirnos a otros centros comerciales”, adelanta Hayashida.

Ambas marcas convivirán en el mismo complejo, pero con propuestas diferenciadas. “Son dos marcas distintas, con estrategias y públicos distintos”, precisa.

Edinho Hayashida, socio de Doomo Saltado. (Foto: Alessandro Currarino)

Expansión con más locales

Actualmente, la cadena cuenta con dos locales (Lince y Surco) y una cocina central en Surquillo. El nuevo restaurante será su tercer punto físico y abrirá la puerta a futuras ubicaciones.

El desempeño de sus locales existentes respalda esta estrategia. El restaurante de Surco, por ejemplo, registró un crecimiento de 20% en 2025 frente al año anterior, mientras que el ticket promedio alcanzó los S/ 78, con un incremento de 8%.

Inversión y retorno

Si bien el monto de inversión del proyecto aún no está cerrado, la compañía confirma que será financiado con una combinación de créditos y recursos propios.

“Una parte son créditos y otra parte es caja de la empresa”, señala.

El modelo de expansión sigue una lógica conservadora: la firma proyecta recuperar la inversión en 2.5 años.

Nuevas líneas de ingreso

Además de la expansión física, Domo Saltado busca diversificar sus ingresos. El negocio de catering y eventos corporativos se posicionó en 2025 como una nueva fuente de crecimiento.

“Fue un descubrimiento. Empezamos a recibir pedidos de empresas y tuvo una muy buena aceptación”, comenta el socio.

La participación 2025 en relación al 2024 ha sido considerable. Lo vendido el 2025 representa 45% de incremento en relación a 2024.

A ello se suma el impulso al servicio nocturno (Domo Noche) y al delivery, con mercados dinámicos como Miraflores, donde la demanda ha crecido de forma sostenida.

Experiencia

Pese a su plan de expansión, la compañía mantiene un enfoque gradual y basado en la experiencia del cliente. El 97% de satisfacción y el hecho de que 68% de los nuevos clientes llegue por recomendación son indicadores clave para la marca.