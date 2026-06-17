La adopción del gas natural vehicular (GNV) en el transporte pesado continúa ganando terreno en el Perú. En este contexto, Cálidda proyecta que este segmento mantendrá una trayectoria de crecimiento sostenida durante 2026, impulsado por la búsqueda de menores costos operativos y una mayor eficiencia ambiental por parte de las empresas de transporte. ¿Qué metas se ha trazado para 2026?

En detalle, la distribuidora de gas natural para Lima y Callao prevé cerrar el año con cerca de 11,000 vehículos pesados operando con GNV, frente a las aproximadamente 10,300 unidades actualmente activas, lo que representaría un incremento de 7%.

María Angélica Román, directora comercial de la compañía, destacó que el transporte pesado se ha consolidado como el principal motor de crecimiento del mercado de gas natural vehicular (GNV), a diferencia del segmento de vehículos livianos, que ya muestra una etapa de mayor madurez.

“Vemos un mercado que viene creciendo de manera sostenible. Para este año esperamos estar muy cerca de las 11,000 unidades activas y, hacia 2030, estimamos llegar a unas 17,000 ”, señaló la ejecutiva a Energiminas.

Según explicó, el avance estará impulsado principalmente por las empresas dedicadas al transporte de carga y pasajeros, atraídas por los beneficios económicos que ofrece el uso del gas natural frente a otros combustibles (reducción de alrededor de 50% los costos de combustible en comparación con el diésel).

Actualmente, el mercado peruano ofrece una gama cada vez más amplia de vehículos pesados a gas natural para distintas aplicaciones, incluyendo tractocamiones, mixers, volquetes, camiones de última milla, buses interprovinciales, minibuses y unidades destinadas al transporte privado.

Con el objetivo de acelerar la transición hacia este combustible, Cálidda impulsa programas de financiamiento como el Fraccionamiento GNV, desarrollado en alianza con el Consorcio Camisea. Este mecanismo permite acceder a créditos de hasta US$ 45,000 por vehículo, sin intereses, para la adquisición de unidades pesadas a gas natural.

La iniciativa se complementa con líneas de financiamiento propias de la distribuidora orientadas a la renovación y ampliación de flotas.

No obstante, uno de los principales desafíos para continuar expandiendo el uso del GNV fuera de Lima y Callao es el fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento. Actualmente, existen más de 323 estaciones de GNV en ambas jurisdicciones, de las cuales 296 están conectadas a la red de distribución y 27 operan mediante el sistema de gas natural virtual.

Para este 2026, la compañía espera la incorporación de entre cuatro y cinco nuevas estaciones de servicio y mantiene en evaluación alrededor de 37 proyectos potenciales . Cálidda precisó que no opera estaciones propias, sino que actúa como articulador entre operadores, transportistas y otros actores de la cadena para ampliar la cobertura y facilitar el acceso al combustible.

La empresa continúa ampliando la infraestructura de distribución para impulsar la masificación del gas natural en Lima y Callao. (Foto: Cálidda)

Expansión residencial: la otra meta de Cálidda

En el segmento residencial, Cálidda ya supera los dos millones de clientes conectados a la red de gas natural en Lima y Callao. Para 2026, proyecta incorporar más de 100,000 nuevas conexiones residenciales, cerca de 3,000 clientes comerciales y alrededor de 70 usuarios industriales .

A mitad de año, la compañía reporta aproximadamente 42,000 nuevas conexiones residenciales, una cifra que supera el ritmo previsto inicialmente. Actualmente, la penetración del servicio supera el 70% en las zonas donde existe infraestructura disponible, porcentaje que podría elevarse por encima del 80% en los próximos años.

La expansión de la red también ha estado acompañada por labores de gestión patrimonial.

Para Cálidda, la masificación del gas natural seguirá dependiendo de la coordinación entre empresas, autoridades y usuarios, con el objetivo de ampliar el acceso a una fuente energética que combina ahorro económico, competitividad y beneficios ambientales.