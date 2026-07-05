Bitel no centra su estrategia en “pisarle los talones” a la competencia. Su CEO sostiene que la compañía ha dejado de ser una operadora tradicional para consolidarse como una empresa tecnológica con un portafolio que va más allá de las telecomunicaciones.

¿Cómo evalúa la operación de Bitel en Perú?

Honestamente, lo que buscamos no es superar a nuestros competidores. Nuestra cultura y nuestra misión es llevar tecnología para apoyar a las personas en el país, con el fin de que tengan una vida mejor y más sencilla. Ese es nuestro principal propósito, no vencer a nadie.

¿Cuál es la estrategia de crecimiento que aplican en el mercado peruano?

La estrategia de la compañía se basa en la mejora continua interna, más que en la competencia directa con otros actores del mercado. En realidad, lo que hacemos es intentar ser mejores nosotros mismos cada día, cada mes y cada año. Esa es nuestra filosofía de inversión, no solo en Perú, sino también en Vietnam y en los demás países donde invertimos.

¿A que responde este cambio de estrategia?

El cambio de enfoque responde a la evolución del negocio. En detalle, en los últimos años, el foco estuvo en la conectividad como base para el acceso a servicios digitales. La conectividad es, en esencia, como un sistema de transporte: permite acceder a internet, entretenimiento, contenidos digitales y conocimiento en el mundo.

¿Como evoluciona su portafolio de negocio?

Lo venimos ampliando con nuevas líneas de negocio, entre ellas BiPay, apuesta por los pagos digitales. Trabajamos junto con el Banco Central de Reserva (BCRP) para conectar a la población a nivel nacional, especialmente en zonas rurales y remotas. Otro eje de expansión es la televisión digital. Somos una de las aplicaciones (TV 360) más usadas en Perú, en distintas categorías, no solo de entretenimiento sino incluso frente a aplicaciones de IA. Hemos superado a otras aplicaciones en el país. Este servicio es gratuito para los usuarios y busca ampliar el acceso a contenidos en zonas alejadas.

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Pham Anh Duc, CEO de Bitel Perú, afirmó que la estrategia de la compañía está enfocada en ampliar el acceso a la tecnología y los servicios digitales, más que en competir directamente con otras operadoras. Foto: GEC

Las inversiones de Bitel para 5G

¿Cuál es su plan de inversiones?

En telecomunicaciones, nuestra estrategia se centra en el despliegue de 5G. Ahí estuvieron concentrados nuestros esfuerzos en la red 5G durante el primer semestre del año. Es una inversión relevante porque la tecnología de telecomunicaciones no es estática; cambia constantemente, cada año o cada tres años, y obliga a actualizar la calidad del servicio.

El objetivo no es solo operativo, sino también de posicionamiento regional. Nos hemos fijado metas agresivas, no solo para la empresa, sino para Perú, que puede convertirse en uno de los países líderes de América Latina en calidad de 5G. Esa es nuestra aspiración para los próximos dos o tres años.

¿A qué monto nos referimos?

En términos de capex, la inversión bordea los US$ 160 millones destinados al hardware físico este año . El 2025 llevamos 5G a todas las regiones a nivel nacional —no provincias, sino regiones—, en total 24. Este año continuamos invirtiendo para expandirlo a más de 3,000 localidades.

¿Cuál considera que es la razón para que el 5G no llegue a expandirse a zonas alejadas?

Es que en esas áreas todavía no hay teléfonos compatibles. Por eso estamos desplegando la red donde sí existe demanda de dispositivos compatibles . Por ello, la expansión del 5G irá de la mano con una mayor adopción de equipos con esta tecnología. Estamos trabajando con muchas compañías para ofrecer teléfonos 5G a precios accesibles para personas de menores ingresos. Y cuando eso ocurra, seguiremos expandiendo la red año tras año.

Más allá del 5G ¿en qué más enfocará sus inversiones Bitel?

El plan de inversión de Bitel también se concentrará en el fortalecimiento de su red de fibra óptica . El 5G en sí no requiere un ancho de banda tan grande. Lo que ocurre es que no solo tenemos que actualizar los equipos de radio 5G, sino también toda la red de transmisión, es decir, la red de fibra óptica. Este año tenemos que extenderla en casi 7,000 kilómetros . Este proceso también implica una actualización de la infraestructura de soporte a nivel nacional. En cualquier caso, esto se está haciendo a nivel nacional, incluso en zonas remotas”, señaló. Parte del despliegue implica una transición tecnológica en determinadas zonas. En muchas de esas áreas tenemos que migrar de microondas a fibra óptica, porque con 5G ya no se puede operar con microondas.

La empresa proyecta llevar su cobertura 5G a más de 3,000 localidades y ampliar el alcance de sus negocios digitales, entre ellos BiPay y la plataforma de televisión TV 360. Foto: Andina

BiPay: la otra ancla de la vietnamita en Perú

Hace poco más de dos años, Bitel inició su incursión en el sistema financiero local con el lanzamiento de su billetera digital BiPay. Desde entonces, la compañía viene ampliando su base de usuarios y avanzando en su proceso regulatorio para competir con Yape y Plin.

¿Cuál es el objetivo con BiPay?

Es llegar a 1 millón de clientes activos, es decir, usuarios que utilizan el servicio de forma mensual para distintas transacciones. Actualmente, la base se ubica en alrededor de 300,000 usuarios activos, con una proyección de 700,000 hacia fin de año. En paralelo, la estrategia apunta a ampliar el universo de usuarios registrados hasta 10 millones. Nuestro objetivo es llegar a 10 millones de usuarios registrados, y dentro de ellos, 1 millón de usuarios activos de forma constante .

¿Cómo va el proceso regulatorio?

Esperamos obtener este año la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para operar plenamente dentro del sistema financiero. Hasta el año pasado, la empresa contaba únicamente con una autorización del BCRP, lo que limitaba su integración total al ecosistema. Eso significa que todavía no estábamos conectados plenamente al sistema financiero. La expectativa es cerrar este año con la licencia de la SBS . Con ello BiPay podrá operar de forma similar a otras billeteras digitales del mercado hacia finales de este año .

¿BiPay operará dentro de Bitel?

BiPay operará como una compañía independiente , debido a que el negocio financiero está regulado de manera distinta al de telecomunicaciones.

Cabe precisar que esto se debe a que la actividad financiera está supervisada por la SBS y el BCRP, mientras que el negocio telco responde al Osiptel, lo que exige una separación societaria entre ambas actividades.

Claves

TV 360: El alto directivo señaló que el negocio de televisión de Bitel cuenta actualmente con cerca de 2 millones de usuarios activos mensuales. La meta es sumar 1 millón adicional este año y alcanzar los 3 millones hacia 2026.

El alto directivo señaló que el negocio de televisión de Bitel cuenta actualmente con cerca de 2 millones de usuarios activos mensuales. La meta es sumar 1 millón adicional este año y alcanzar los 3 millones hacia 2026. Tusami: En cuanto al negocio de lotería digital, explicó que se trata de un producto de nicho, enfocado en un segmento reducido del mercado (aproximadamente 5%). Por lo que, este negocio, no es una prioridad dentro de la estrategia actual.

En cuanto al negocio de lotería digital, explicó que se trata de un producto de nicho, enfocado en un segmento reducido del mercado (aproximadamente 5%). Por lo que, este negocio, no es una prioridad dentro de la estrategia actual. Teleeducación y telemedicina: En cambio, la apuesta de la ‘telco’ está en reducir brechas en zonas remotas. En ese sentido, Bitel tiene disposición para trabajar con el nuevo gobierno en el impulso de la telemedicina y la teleeducación.

En cambio, la apuesta de la ‘telco’ está en reducir brechas en zonas remotas. En ese sentido, Bitel tiene disposición para trabajar con el nuevo gobierno en el impulso de la telemedicina y la teleeducación. Futuro de las telecomunicaciones: Asimismo, expresó que el foco de Bitel no está en el segmento A/B como mercado principal, sino en la base de la pirámide socioeconómica. El objetivo, subrayó, es cerrar la brecha digital mediante conectividad y servicios digitales accesibles.