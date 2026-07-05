Bitel destinará este año una fuerte inversión a infraestructura de telecomunicaciones, con foco en la expansión de la red 5G y el fortalecimiento de la fibra óptica. Foto: Andina
Bitel destinará este año una fuerte inversión a infraestructura de telecomunicaciones, con foco en la expansión de la red 5G y el fortalecimiento de la fibra óptica. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Con una participación de mercado de 24.01% y cerca de 9.46 millones de líneas móviles activas a junio de 2026, Bitel se afianza como la segunda operadora del país. No obstante, la compañía asegura que su foco no está puesto en la competencia directa con otras ‘telcos’. Pham Anh Duc, CEO de Bitel en Perú, sostiene que la meta es construir un ecosistema tecnológico que amplíe el acceso a servicios digitales y genere nuevas oportunidades de negocio. Ante ello, ¿qué planes tiene la empresa para lograrlo este año?

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