Ricardo Fiorani, gerente general de la Clínica Médica Cayetano Heredia, indicó que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de 2% en su facturación, en medio de una reestructuración gerencial tras la entrada del grupo ApuCorp, a través de Allikay, en el accionariado de la clínica. “Ha habido un crecimiento tanto a nivel de volumen de la venta como de la actividad. En atenciones, superamos entre 5% y 6% los resultados de 2024“, señaló a Gestión.

En concreto, se registraron más de 175,000 atenciones, de las cuales más de 5,000 correspondieron a hospitalizaciones por tratamiento médico y cirugías; mientras que el área de emergencia superó las 45,000 atenciones.

Para la clínica, el año pasado marcó un proceso de reordenamiento interno, en paralelo con el desarrollo estratégico impulsado por ApuCorp, el nuevo grupo económico —que reúne 16 empresas de distintos sectores— tras su ingreso al negocio de salud.

“Hemos aprobado un plan de inversión de S/30 millones a ejecutarse desde el 2025 hasta este año para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, el fortalecimiento de especialidades médicas y la mejora significativa en indicadores de atención”, afirmó.

El 40% de esa inversión se ejecutó en 2025 destinado a la remodelación del área de laboratorio, patología, clínica y banco de sangre. Además, han repotenciado una parte del equipamiento en el centro quirúrgico, todo en el marco de una primera etapa.

Ricardo Fiorani, gerente general de la Clínica Médica Cayetano Heredia (CMCH)

Clínica Cayetano redefine su modelo y refuerza inversión en 2026

Tras la participación del nuevo accionista de origen minero, la clínica ha girado su modelo de atención, que ahora está apuntando a servicios de alta complejidad pero a precios asequibles. Ahora, su siguiente paso —o la segunda etapa— será completar el 60% restante de la inversión para este año.

“El plan contempla ampliar las áreas de emergencia y reestructurar el servicio de imágenes, con inversión en tecnología y una alianza estratégica con un aliado extranjero que será presentada en abril”, adelantó el ejecutivo.

Si bien mantuvo en reserva el nombre del nuevo socio, refirió que es un grupo internacional que invierte en salud, y que la colaboración, además, servirá para impulsar las áreas de laboratorio y anatomía patológica con nuevos equipos.

Además, parte de ese plan contempla la implementación de más camas hospitalarias en un nuevo piso que, en anteriores gestiones, no terminaba de culminarse. “La clínica contaba con un piso disponible para ampliar el área hospitalaria, donde hemos incorporado 27 camas. La implementación en el cuarto piso está próxima a concluir y su puesta en marcha se realizará este mes”, indicó.

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Cayetano alista expansión en Lima y regiones y lanza prepaga

Actualmente, la clínica opera en dos sedes: la principal en San Martín de Porres (SMP) —ubicado al lado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)—, y otra en Lince. Sin embargo, los cambios gerenciales han marcado el inicio de un plan para convertir la clínica en una red integrada.

“Estamos usando dos caminos, uno es abrir nuevas clínicas en Lima y regiones, y el otro es cerrar alianzas estratégicas que se anunciarán en abril para operar y potenciar nuestros servicios bajo la marca Cayetano”, indicó.

En la capital, el distrito en el radar de la clínica es Chorrillos, en el cual planea construir una nueva sede que arrancará en el segundo semestre de este año, al igual que una nueva clínica en Chiclayo. “Sería una inversión propia y para el 2027 tenemos planificado la construcción de una clínica en San Isidro”, comentó.

Dentro el ámbito de servicios, la clínica planea lanzar un seguro médico propio bajo un esquema de medicina prepagada, proyecto que estaba en agenda y que ahora, con los recursos disponibles, podrá concretarse. “En el segundo semestre iniciaremos la constitución de una prepaga junto con aliados estratégicos, cuyos primeros afiliados serán trabajadores de ApuCorp y miembros vinculados a la Universidad Peruana Cayetano Heredia”, indicó.

El ejecutivo explicó que la prepaga es fundamental en un mercado que está muy fragmentado y segmentado por la presencia marcada de dos o tres grandes jugadores de salud. “La prepaga es una alternativa más accesible para quienes no cuentan con un seguro privado; en San Martín de Porres hemos identificado una demanda insatisfecha a la que apuntamos con este servicio”, indicó.

Para 2026, la clínica proyecta un crecimiento de doble dígito con ventas por S/ 115 millones. “Dentro del planeamiento estratégico 2026-2030 presentado este año, una de las metas es llevar a la clínica a un 20% de EBITDA”, proyectó.

DATO CLAVE.

Grupo. La empresa Apumayo, con inversiones en minería, anunció el año pasado la conformación de un grupo empresarial ApuCorp. que, a través de Allikay —accionista de la clínica—, articula sus operaciones en salud y educación, donde desarrolla sus inversiones.