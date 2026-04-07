El año pasado, la clínica inició un reordenamiento interno junto con el desarrollo estratégico impulsado por ApuCorp tras su ingreso al sector salud. (Foto: Clínica Médica Cayetano Heredia)
El año pasado, la clínica inició un reordenamiento interno junto con el desarrollo estratégico impulsado por ApuCorp tras su ingreso al sector salud. (Foto: Clínica Médica Cayetano Heredia)
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Edgar Velito
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En 2025, la Clínica Médica Cayetano Heredia cambió su composición accionarial tras el ingreso del grupo ApuCorp —vinculado a Apumayo—, que tomó el 67% de las acciones a través de Allikay, mientras que el 33% permanece en manos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este cambio dio paso a una renovación del equipo gerencial. En conversación con Gestión, Ricardo Fiorani, quien asumió la gerencia en abril del año pasado, detalló un plan de inversión orientado a ampliar la capacidad de la clínica, fortalecer los servicios y el desarrollo de un esquema propio de atención en salud.

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