Sin embargo, la norma tuvo una modificatoria que fija el 11 de setiembre próximo como el último plazo en que vence la postergación de la acreditación de estas entidades. Esto, ¿afectaría el suministro de sangre en el país?

En 1995 fue publicada la Ley 26454 (que declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana), y fue en el 2022 que se publicó el Decreto Supremo 017-2022-SA, cuyas modificaciones del reglamento de la norma, tienen el objetivo de establecer las condiciones técnicas y sanitarias para el adecuado funcionamiento de los bancos de sangre.

Uno de los cambios en a norma son los tipos de bancos de sangre que deben existir en el Perú. De acuerdo con la ley son tres:

Banco de sangre de tipo I : Trasfunde sangre . Es decir, solo administra la sangre en el torrente sanguíneo del paciente a través de la vena.

Trasfunde . Es decir, solo administra la sangre en el torrente sanguíneo del paciente a través de la vena. Banco de sangre de tipo II: No solo trasfunde la sangre sino también produce los llamados hemoderivados. Es decir, a parte de los paquetes globulares cuenta con el plasma fresco y las plaquetas .

No solo trasfunde la sino también produce los llamados hemoderivados. Es decir, a parte de los cuenta con el y las . Banco de sangre de tipo III : Según la ley se les denominan hemocentro. Son macroregionales y tienen más funciones a parte de trasfundir y producir sangre.

Otro de los cambios a esta norma fue que los bancos de sangre de todo el país deberán tener autorización sanitaria para funcionar . Y para obtener este documento cada una de estas entidades debe cumplir con una cantidad determinada de paquetes globulares.

Es decir, de no cumplir con este requisito el banco de sangre no podrá acceder a la autorización sanitaria para su registro y funcionamiento .

Además, la norma fija los criterios de equipamiento, infraestructura y recursos humanos con los que debe contar un banco de sangre.

TIPO CANTIDAD DE PAQUETES GLOBULARES Banco de sangre de tipo I Este establecimiento se subdivide en tres tipos: Tipo I A: Demanda de paquetes globulares hasta 100 unidades al año, Tipo. I B: Demanda de paquetes globulares desde 101 hasta 1,000 unidades al año y Tipo I C: Demanda de paquetes globulares desde 1,001 unidades al año. Banco de sangre de tipo II Debe contar con la producción de paquetes globulares 2,500 al año. Banco de sangre de tipo III Su producción es de un mínimo de 10,000 unidades de paquetes globulares al año cuando su capacidad operativa sea en condiciones normales en su totalidad.

Frente a esta situación, la Asociación de Clínicas Privadas (ACP) mostró su preocupación al sostener que fijar un criterio de producción no es razonable para clasificar a un banco de sangre. Esta posición ha sido expresada en dos reuniones (marzo y julio) ante la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT) y la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia (Diban) del Ministerio de Salud (Minsa).

“El decreto y el requisito de la cantidad de producción no está resolviendo el problema de la calidad de los bancos de sangre. Sabemos que mientras haya mayor donación voluntaria y sea consecutiva habrá mayor seguridad en la sangre, pero tampoco la norma resuelve el problema de la cultura de donación que es muy baja en el Perú”, sostuvo a Gestión, Hernán Ramos, presidente de la ACP.

“Entendemos que hay un problema serio, que existen prácticas inadecuadas en el sector público como privado del manejo de los bancos de sangre que requieren ser fiscalizadas y sancionadas, pero estos problemas no se van a resolver porque el banco de sangre produce 2,500 paquetes globulares . Esto se resuelve porque tiene recursos humanos y equipamiento”, remarcó.

La Ley N° 26454 tiene el objetivo de establecer las condiciones técnicas y sanitarias para el adecuado funcionamiento de los bancos de sangre. (Foto: Minsa)

En esa línea, Ramos aclaró que los temas de inversión no son un problema para el sector privado por lo que garantizó la seguridad en el manejo de la sangre por parte de las clínicas.

“ No estamos pidiendo que toda la norma sea derogada o modificada sino que la exigencia del número de producción no sea utilizada [...] Ponerle un volumen de producción de paquetes globulares es irracional. Cualquier número inferior va a seguir siendo irracional. Producir más no te va a generar más calidad. No puedes decir que alguien que tiene 90, 10 o 50 unidades de sangre las está produciendo con menos calidad que una que produce 5,000”, refirió Ramos.

Añadió que la ley permite realizar convenios entre bancos de sangre; sin embargo, existe un número limitado para hacer estas conciliaciones por lo que algunas clínicas no lograrían obtener la autorización sanitaria a causa de que no cumplirán con la exigencia de paquetes globulares.

Al ser consultado, ¿qué va a significar eso?, el representante de la ACP respondió: “ Hay procedimientos quirúrgicos, atención materno-infantil y atenciones de UCI que no van a poder ser atendidas. Si hay menos bancos de sangre de tipo II habrá menos proveedores para los bancos de sangre tipo I ”.

“Pedimos que se suspenda [disposición del decreto supremo] hasta que estén los centros macroregionales [hemocentros] Nosotros no cuestionamos que haya hemocentros como existen en Madrid o en Bogotá. Aquí ni siquiera están en proceso de planificación. Hay en Iquitos y Tarapoto, pero esos dos no son los del modelo del que habla la ley”, aclaró.

“Exhortamos al Minsa a reflexionar y poder permitir que la oferta no se reduzca en desmedro de los pacientes. Cuando tengamos un modelo de que ya estén funcionando los bancos de sangre macroregionales ahí podríamos estar hablando de esto, pero hoy nada de eso existe”, insistió.

Las Asociación de Clínicas Privadas (ACP) está conformada por 91 establecimientos que representa cerca del 50% de los egresos hospitalarios del sector privado. De esta cifra unas 70 clínicas está en Lima y el otro grupo en provincias.

De acuerdo con el gremio a la fecha hay 16 bancos de sangre tipo II y de esta cifra solo seis han obtenido la autorización sanitaria. “Hay 10 en principio que podrían perder la clasificación de banco de sangre tipo II que están todavía en revisión. Hay otros que todavía no han presentado solicitudes y los demás pueden ser todavía banco de sangre tipo I. En el Perú hay 91 bancos de sangre tipo de II en total”, comentó.

¿Habrá impacto en las tarifas a pacientes de clínicas?

Al ser consultado sobre si estas disposiciones que buscan que los establecimientos de salud privados inviertan en el mejoramiento de sus bancos de sangre provocaría un eventual incremento en los precios para la atención de pacientes de las clínicas, el presidente de la ACP sostuvo que no habría impacto en ese tema sino en la calidad y el acceso a las prestaciones de servicios .

“Si ya no está disponible [el banco de sangre] y tienes que esperar que te hagan el tamizaje en un hospital público es probable que te respondan: ‘probablemente tu cirugía te va a retrasar horas o días hasta que tengas la posibilidad de tener la sangre segura’. Eso es lo que va a ocurrir”, expresó.

Para Ramos la fusión de bancos de sangre por convenios para llegar a la cifra de producción de paquetes globulares no debería conllevar un alza de precios. No obstante, mencionó que este tema no es abordado en la norma.

Donación de sangre es la actividad que se busca promover porque garantiza la calidad de este medicamento, indicó el Minsa. (Foto: Pexel)

“Uno de los problemas que tiene la norma es que no dice si es que yo voy a ir a un hospital público a que me hagan el tamizaje como clínica me lo van a cobrar”, reiteró.

“No te lo puedo garantizar, pero en realidad los costos [en las clínicas] no tendrían porque variar. Acá el problema no serán costos salvo un hospital decida cobrar. En caso, eso pase lo que va suceder es que es probable que parte de ese costo sea absorbido por la clínica. Ahí no habría problema”, añadió.

Barrera burocrática

La ACP además informó que han recurrido ante el Indecopi para declarar estas medidas como barreras burocráticas. “Han sido de hecho admitidas a trámite dos acciones, y estamos seguros que estos serán declarados barrera burocrática porque no tiene racionalidad”, afirmó.

¿Qué responde el Minsa?

Por su parte, José Fuentes, director de Banco de Sangre y Hemoterapia (Diban) del Minsa, señaló que a Gestión que el objetivo del decreto supremo es que los bancos de sangre tienen que trabajar en red. “Tenemos 417, y de esa cifra es imposible hacer el control de ellos”, dijo.

Para el funcionario la disposición de producción de cantidad de sangre es importante para que sea sostenible un banco de sangre. Mencionó que la forma más segura de obtenerla es a través de la donación voluntaria.

“A nivel nacional estaba al 5% y 7% la donación voluntaria, es decir, muy poca gente. Ahora estamos entre un 23% y 25%. Quiere decir que de cada cuatro personas uno es donante voluntario. La seguridad de la sangre no empieza en un laboratorio, sino en la persona que es voluntario. Entonces, si tengo 75% de personas que donan por reposición obligada, los riesgos son altos de contaminación, y eso tiene un efecto”, mencionó.

En esa línea, señaló que el Minsa busca garantizar que esa sangre sea de la mejor calidad, que no contamine y permita ayudar a las personas. “ Tenemos una bomba de tiempo que es terrible . Se aproxima un terremoto de magnitud 8. ¿Qué vamos hacer ahí? ¿Qué vamos hacer con bancos de sangre con 5 o 10 bolsas? Lo que vamos hacer es organizarnos”, remarcó.

El doctor Fuentes Rivera explicó que los bancos de sangre deben cumplir los criterios mínimos como:

Promover donación voluntaria.

Brindar seguridad en la sangre.

Deben tener recursos humanos, capacitados y entrenados mínimo un año.

Debe tener equipamiento de ultima tecnología para la seguridad de la sangre.

Infraestructura.

Cumplir con la producción de paquetes globulares según el tipo de banco de sangre.

“Antes de construir la clínica debieron tener todo un criterio de banco de sangre. Usted vaya a un banco de sangre y verá que es difícil encontrarlo, están en los sótanos, y han tercerizado con laboratorios que les abastecen de sangre a pesar que son privados. Somos penúltimo país en donación voluntaria. Solo le ganamos a Paraguay ¿Queremos seguir trabajando en estas condiciones? Deberíamos reflexionar un poco”, refirió el titular de la Diban.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Minsa, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y del sector privado deben implementar sus propios bancos de sangre. (Foto: Minsa)

¿Cuántas autorizaciones se han dado?

A la fecha son 417 bancos de sangre en el país divididos en bancos tipo I y banco tipo II: 92.

INSTITUCIÓN BANCO TIPO I BANCO TIPO II Minsa 77 48 Essalud 44 2 FF.AA. 2 3 PNP 3 1 Privados 199 19

Pero esta cifra de más de 400 bancos de sangre se reducirá ya que se vienen realizando convenios entre estos establecimientos a fin de cumplir con la norma. En esa línea, la situación actual es la siguiente:

INSTITUCIÓN BANCO TIPO I BANCO TIPO II Minsa 19 (divididos en tipo A, B y C) 11 Essalud 19 Minsa no precisó cifra FF.AA. Expedientes en proceso de evaluación Expedientes en proceso de evaluación PNP Expedientes en proceso de evaluación Expedientes en proceso de evaluación Privados 107 Minsa no precisó cifra

El doctor Fuentes aclaró que lo que se suspende este año es el registro de bancos de sangre . “Las solicitudes para las autorizaciones sanitarias continúan, no se suspenden. Antes de la autorización sanitaria se exigía el registro de bancos de sangre. Ese registro termina el 11 de setiembre de este año. Hemos contratado dos auditores que evalúan los expedientes. Los 417 que fueron registrados, perderían ese registro”, dijo.

“Es imposible en el mundo tener tantos bancos de sangre que ni siquiera vamos a poder controlar. En Ecuador solo hay un banco de sangre y produce 150,000 bolsas y lo maneja la Cruz Roja. En Uruguay tienen dos hemocentros y Bolivia tiene 13 hemocentros”, citó.

Al ser consultados si se podría ampliar el plazo o modificar el decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley 26454, respondió: “ Cumplir la ley es nuestro trabajo y en este caso es disponer la autorización sanitaria. Recordemos que los decretos supremos son firmados por el presidente o presidenta [...] Sí [se van a reducir los bancos de sean], y que sean más eficiente en beneficio de la población ”, culminó.

